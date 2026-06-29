Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Emil Grădinescu a analizat comentatorii de la CM 2026 FOTO Montaj GOLAZO.ro
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Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 14:31
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 16:23
  • S-a jucat 70% din Mondial, mai precis 73 de meciuri din totalul de 104, toate fiind transmise de Antena 1 și Antena 3
  • În mediul online e o polemică neîntreruptă despre cum sunt comentate meciurile turneului final. Emil Grădinescu face o radiografie într-un dialog cu GOLAZO.ro
  • Care sunt cei doi comentatori de la acest Mondial despre care Grădinescu spune că sunt cei mai buni dintre cei care sunt acum la Antena 1
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Campionatul Mondial a început de două săptămâni și jumătate, interval în care s-au disputat nu mai puțin de 73 de meciuri. Comparativ, același volum de partide înseamnă cel puțin 9 etape de campionat în Liga 1, ceea ce s-ar întinde pe minimum două luni.

Comentariile meciurilor jucate până acum au aprins în mediul online, în special pe rețelele sociale, o dezbatere între cei care ironizează vocile de la Antena 1 și scot în față gafele comise și cei care susțin că nivelul comentatorilor e unul bun.

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Cu 70% din Mondial deja disputat, un prag suficient de mare pentru a fi trase concluzii, GOLAZO.ro l-a provocat pe Emil Grădinescu, o voce cu o experiență imensă în a comenta meciuri de fotbal, la un dialog fix pe tema Mondialului.

Grădinescu, 66 de ani, e în prezent comentator la Prima Sport. El a comentat primul meci în urmă cu 35 de ani, mai precis în 1991, pentru TVR.

Emil, te salut, accepți un dialog despre cum se comentează acest Mondial?

Salut. Pff, o să apară unii să comenteze și vor spune „iarăși a venit fosila asta expirată”. Dar, uite că accept și în calitatea mea de fosilă experimentată îmi permit să fac anumite aprecieri pe acest subiect.

Și care ar fi prima ta concluzie după peste 70 de meciuri jucate?

Am senzația că le-a trecut celor care comentează adrenalina primelor meciuri și s-au mai calmat un pic. Au dorit la început să aibă un stil bombastic, prețios, dar nu au făcut decât să irite telespectatorul. Ulterior, cu trecerea meciurilor, acest stil s-a domolit, ceea ce e bine. În prezent mi se pare că sunt comentarii decente.

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turnee finale de Campionat Mondial și European a comentat Emi Grădinescu, primul în 1992, ultimul în 2016, la toate fiind prezent la fața locului

Două nume remarcate de Grădinescu: Olaianos și Pasăre

Dar ce înseamnă comentariu bombastic?

Încercau să lege noțiuni generale de situațiile din jocul respectiv. Un exemplu, am auzit un comentator care a spus așa: Nici Zeii mayași și azteci nu pot răsturna calculele hârtiei, deși erau buni la matematică. M-am amuzat auzind așa ceva.

Ai remarcat vreun comentator anume?

După părerea mea, se vede în mod evident diferența dintre cei care au experiență și care comentează în mod frecvent și cei care sunt acum la microfon după multă vreme. În prima categorie i-aș remarca pe Marian Olaianos și Bogdan Pasăre.

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comentatori a anunțat Antena 1 la startul Mondialului: Felix Drăghici, Andrei Rădulescu, Marian Olaianos, Dan Pavel, Bogdan Pasăre, Robert Şişcă, Bogdan Hofbauer, Adrian Cheltuitoru, Valentin Halacenco, Bogdan Ormuz, Andrei Nicolae

„Cei care critică oare ce randament ar da dacă ar fi chemați la job la 03:00 noaptea?”

Cât de complicat e pentru cei care comentează având în vedere că meciurile sunt la orele care sunt?

Aici voiam să ajung. Ritmul e infernal, ucigător aș spune. Noapte de noapte să comentezi, efectiv e inuman, te termină, iți obosește mintea.

De aceea aș zice că cei care sunt atât de virulenți pe social media și îi critică pe băieții care comentează ar trebui să se gândească oare ce randament ar da ei, în jobul pe care îl au, dacă ar fi chemați la serviciu la 02:00 noaptea, la 04:00 dimineața. E foarte, foarte complicat să comentezi noaptea, chiar există circumstanțe atenuante pentru ei.

„Cei tineri au teama de a tăcea”

Ca stil de comentariu, ce părere ai de ce ai auzit?

Eu sunt adeptul comentatorilor englezi. Care vorbesc puțin și când spun ceva, spun ce trebuie. Cei care comentează azi vorbesc prea mult, mai ales cei tineri fiindcă au teama de a tăcea.

Se gândesc cumva ca lumea să nu creadă despre ei că sunt neinformați, nepregătiți sau că nu știu să vorbească și atunci cedează tentației de a vorbi aproape non-stop. De foarte multe ori, meciul vorbește mai bine decât cel care comentează și atunci ce rost are să strici prin intervenția ta?

Concluzia?

Aș fi fost mai critic la adresa lor dacă meciurile se jucau la ore decente. Așa, chiar e foarte greu ce fac.

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finale de UEFA Champions League a comentat Emil Grădinescu

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