Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) și-a prezentat, luni, noua strategie de comunicare. Forul condus de Kyros Vassaras a anunțat că „nu va adopta o abordare reactivă săptămânală” în cazul unor noi greșeli de arbitraj.

Totodată, instituția a anunțat că va organiza o întâlnire pe 10 martie, la care sunt invitați reprezentanți ai tuturor cluburilor din Liga 1.

Despre ce vor discuta, în rândurile de mai jos.

Această întâlnire vine după un scandal uriaș provocat de erorile de arbitraj din etapa 27, în meciurile Petrolul - FC Argeș 2-1 și Hermannstadt - CFR 0-1.

În urmă cu aproape o săptămână, Kyros Vassaras, șeful CCA, a venit cu explicații pentru fazele controversate din acele partide.

CCA: „Nu comentăm săptămânal deciziile de rutină, fie ele corecte sau incorecte”

Comisia Centrală a Arbitrilor a precizat că, în ciuda numeroaselor controverse provocate de greșelile de arbitraj, nu va publica săptămânal analize în care să explice deciziile luate de „centrali”.

„CCA nu va adopta o abordare reactivă săptămânală, care să răspundă doar după apariția controverselor. Analizele video ocazionale, neprogramate, publicate pe frf.ro / frf.tv, precum și evaluările realizate în baza Legilor Jocului au fost utilizate pentru a explica analizele din faza de instruire și cazurile cu adevărat controversate.

Atunci când a fost necesar, CCA a recunoscut erorile de arbitraj și a clarificat diverse situații:

când un contact este sau nu este sancționabil;

când contactul are loc fără un impact clar asupra jocului sau a posesiei mingii;

când și cum se aplică interpretările privind hențul;

și alte situații similare.

CCA nu comentează săptămânal deciziile de rutină, fie ele corecte sau incorecte. Prioritatea este să se analizeze toate deciziile împreună cu arbitrii, astfel încât aceștia să fie pregătiți săptămânal pentru a-și îmbunătăți performanța.

De asemenea, CCA menționează că numărul verificărilor VAR din meciurile din Superliga este aproximativ dublu față de competițiile UEFA comparabile”, se arată în prima parte a comunicatului, conform frf.ro.

Cluburile din Liga 1, invitate de CCA la o discuție privind arbitrajul

Comisia Centrală a Arbitrilor a explicat și care vor fi subiectele de discuție la întâlnirea de pe 10 martie.

„La întâlnirea din 10 martie se vor analiza subiectele controversate (henț, incidente în careu, ofsaid, dueluri) și participanții vor fi informați cu privire la cele mai recente îndrumări FIFA / UEFA și interpretări ale Legilor Jocului.

Constatăm că persistă așteptări nerealiste potrivit cărora VAR ar elimina toate greșelile sau dezbaterile, precum și neînțelegeri în rândul suporterilor, mass-media și al unor cluburi privind modul de funcționare al VAR.

Unii cred în mod greșit că VAR nu poate interveni dacă arbitrul este «în control» asupra unei faze înaintea unui gol sau a unei lovituri de pedeapsă. VAR intervine doar în cazul unor încălcări clare și evidente (fault, henț, ofsaid etc.), chiar și atunci când arbitrul a avut vizibilitate asupra fazei.

CCA își propune să îmbunătățească înțelegerea, acceptarea și prezentarea corectă a sistemului VAR.

Prezența antrenorilor și a căpitanilor la întâlnirea din 10 martie este importantă pentru a construi această înțelegere comună înaintea fazei de play-off / play-out (n.r. - 14 martie - 24 mai) și a etapelor decisive din Cupa României Betano (n.r. - 3 martie - 13 mai)”, a mai transmis CCA.

