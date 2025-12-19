„Arbitrii au venit la haiducie!” Furie la Craiova după eliminarea din Conference League. Sorin Cârțu: „În 52 de ani n-am pățit asta”

AEK Atena - U Craiova 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al clubului din Bănie, a vorbit despre eșecul oltenilor din Conference League.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Sorin Cârțu: „Am o experiență mare, dar nu mi s-a întâmplat așa ceva”

„Bine măcar că am aterizat cu bine. E singurul lucru bun pe care l-am avut în ultima perioadă, faptul că am aterizat cu bine. E normal să fim supărați, e un sfârșit de campanie. Într-adevăr, au fost și foarte multe lucruri pozitive.

Partea negativă este faptul că am fost aproape de calificarea în primăvară, iar pentru doar câteva minute nu s-a întâmplat lucrul acesta.

Am o experiență mare, de 52 de ani în fotbal. Am fost fotbalist, antrenor, iar de câțiva ani sunt președinte, dar ceea ce ni s-a întâmplat nouă joia trecută (n.r. - 1-2 cu Sparta Praga) și joia aceasta…

Sunt într-o conlucrare, într-o legătură directă. Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani, ca totul să fie împotriva ta”, a declarat Cârțu, conform fanatik.ro.

Șansa aceea pe care o aveai din rezultatele indirecte, și aia să fie în defavoarea ta… S-au legat toate, autogoluri, penalty-uri ratate! Când te uiți pe istoricul rezultatelor… Nu pot să înțeleg și să accept! Nu ai ce face, asta este viața. Sorin Cârțu

Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul Conference League, cu șapte puncte.

În fața formației din Bănie se mai află patru echipe care au strâns tot câte șapte puncte, însă beneficiază de un golaveraj superior: Sigma Olomouc, Zrinjski, Shkendija și KuPS.

Sorin Cârțu: „Arbitrul a dorit să iasă în evidență. Părea pornit împotriva noastră”

Totodată, Sorin Cârțu a criticat prestația brigăzii de arbitri, considerând că maniera de arbitraj a influențat desfășurarea jocului.

„În schimb, gruparea aceasta de haiduci, au venit la haiducie la partida asta. Vreau să spun că orice brigadă de arbitri dintr-un fotbal civilizat n-ar fi acceptat ce s-a întâmplat în minutul 4, cu faultul acela grosolan.

Și la noi, în România, dacă jucam cu FCSB și era Costreie la VAR, tot îl chema pe arbitrul central! Așa ceva nu se poate! A fost o haiducie, prelungiri… Au fost golul acela în minutul 90+8, după ce a dat doar 8 minute prelungiri.

Toată banca lor făcea semne ca rezultatul să fie conservat, pentru că ei erau calificați la 2-2. Doar arbitrul nu a vrut, și-a dorit să iasă în evidență.

Asta a fost impresia pe care a lăsat-o, părea să fie pornit împotriva noastră din minutul 4 și până s-a terminat”, a mai spus oficialul oltenilor.

Aș menționa partea pozitivă a lucrurilor. Eu sunt și într-o discuție de președinte, mă bag mai puțin în zona de analiză. Pot totuși să spun că ce s-a întâmplat până acum a fost minunat. Așa a fost să fie, așa a fost scris. Sorin Cârțu

Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.

AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.

„Penalty-ul acela nu poate fi contestat. Eram cu telefonul în mână, vedeam rezultatele și tot era speranța aceea că, dacă nu reușim pe rezultat direct acolo… Noi până în minutul 90+7 eram pe locul 13, iar apoi s-a întâmplat nenorocirea aia.

Măcar să luăm partea aceasta negativă din campanie și să o folosim ca experiență, iar la anul, dacă vom ajunge într-o postură similară, să facem în așa fel încât să nu se mai întâmple așa ceva.

Putem lua și campionatul intern și putem spune un lucru, anume că nu ținem la tăvăleală. Nu ținem nici la golăneala pe care o trimit arbitrii din teren.

Trebuie să fim mai răi, dacă a dat el, să dai și tu de două ori mai tare. Să nu te lași în niciun caz umilit de arbitru sau de adversar”, a mai declarat Cârțu.

4 este locul ocupat de U Craiova în Superliga, cu 37 de puncte acumulate după cele 20 de meciuri jucate

Sorin Cârțu: „Pot spune că le-am trăit pe toate”

În ceea ce privește revenirea după acest eșec dureros, Sorin Cârțu consideră că reacția trebuie să vină pe teren.

„Faptul că nu am ajuns în primăvara europeană… Poate că nici nu am avut acest obiectiv după ce ne-am calificat în grupe, am spus că vedem pe parcurs. Am fost aproape! Nu putem să nu ne uităm la ce am făcut bine în spate. Am făcut foarte mult bine în spate!

Am spus, îi vreau mai înrăiți. La prima partidă, cea cu Csikszereda, ar trebui luată ca atare, să vrei să te răzbuni pe ei, așa aș vedea situația asta”, a mai declarat Cârțu.

Așa ceva nu am mai trăit! Acum da, pot spune că s-a întâmplat, le-am trăit pe toate! Așa legături și rezultate negative nu am mai avut. Nu se gândea nimeni la scenariul acesta, mai ales când era 2-0 pentru noi. Sorin Cârțu

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 6 16 2. Rakow 6 14 3. AEK Atena 6 16 4. Sparta Praga 6 13 5. Rayo Vallecano 6 13 6. Shaktar 6 13 7. Mainz 6 13 8. AEK Larnaca 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lausanne 6 11 10. Crystal Palace 6 10 11. Lech Poznan 6 10 12. Samsunspor 6 10 13. Celje 6 10 14. AZ Alkmaar 6 10 15. Fiorentina 6 9 16. Rijeka 6 9 17. Jagiellonia 6 9 18. Omonia 6 8 19. Noah 6 8 20. Drita 6 8 21. KuPS 6 7 22. Shkendija 6 7 23. Zrinjski 6 7 24. Sigma Olomouc 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. U Craiova 6 7 26. Lincoln Red Imps 6 7 27. Dinamo Kiev 6 6 28. Legia 6 6 29. Slovan Bratislava 6 6 30. Breidablik 6 5 31. Shamrock Rovers 6 4 32. Hacken 6 3 33. Hamrun 6 3 34. Shelbourne 6 2 35. Aberdeen 6 2 36. Rapid Viena 6 1

