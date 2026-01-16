S-a stabilit play-off-ul Conference League  Care sunt meciurile din următoarea fază a competiției » Tot ce trebuie să știi

Astăzi a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Conference League.

Sunt implicate echipele care au terminat pe locurile 9-24 în faza principală, întrucât cele de pe primele 8 poziții s-au calificat direct în „optimi”.

Universitatea Craiova nu a reușit să obțină calificarea în play-off-ul competiției, după ce a pierdut dramatic ultimul meci al grupei, 2-3 cu AEK Atena. Astfel, oltenii au încheiat pe locul 25, primul sub linie.

Astăzi, la sediul UEFA de la Nyon, s-au stabilit cele 8 partide din play-off-ul Conference League.

KuPS Kuopio - Lech Poznan

Zrinjski - Crystal Palace

Shkendija - Samsunspor

Sigma Olomouc - Lausanne Sport

Noah - AZ Alkmaar

Jagiellonia - Fiorentina

Drita - Celje

Omonia Nicosia - Rijeka

Prima manșă a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 26 februarie.

Știrea inițială

Astăzi are loc tragerea la sorți a play-off -ului Conference League

Tragerea la sorți are loc astăzi, de la ora 14:00 (ora României) și va putea fi urmărită live pe site-ul UEFA, dar și pe aplicația oficială a competiției.

Astfel, în tragerea la sorți vor fi implicate 16 echipe, cele care au terminat pe locurile 9-24 în grupa XXL din Conference League. Acestea se vor duela în dublă manșă, iar învingătoarele vor da în optimi peste formațiile care au încheiat pe primele 8 poziții.

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16. Este vorba de:

AZ Alkmaar (Olanda), Celje (Slovenia), Crystal Palace (Anglia), Fiorentina (Italia), Lausanne-Sport (Elveția), Lech Poznan (Polonia), Rijeka (Croația) și Samsunspor (Turcia)

Vor da piept cu formațiile de pe pozițiile 17-24:

Drita (Kosovo), Jagiellonia (Polonia), KuPS Kuopio (Finlanda), Noah (Armenia), Omonia Nicosia (Cipru), Shkendija (Macedonia de Nord), Sigma Olomouc (Cehia) și Zrinjski (Bosnia)

Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

Cum arată aceste dueluri:

Lausanne-Sport (locul 9)/Crystal Palace (locul 10) - Zrinjski (locul 23)/Sigma Olomouc (locul 24)

Lech Poznan (locul 11)/Samsunspor (locul 12) - KuPS Kuopio (locul 21)/Shkendija (locul 22)

Celje (locul 13)/AZ Alkmaar (locul 14) - Noah (locul 19)/Drita (locul 20)

Fiorentina (locul 15)/Rijeka (locul 16) - Jagiellonia (locul 17)/Omonia Nicosia (locul 18)

Programul Conference League

Opt formații vor trece de play-off și se vor califica în optimi, care unde vor da peste echipele care au terminat grupa principală pe primele 8 poziții. Este vorba de:

Strasbourg (Franța), Rakow (Polonia), AEK Atena (Grecia), Sparta Praga (Cehia), Rato Vallecano (Spania), Șahtior (Ucraina), Mainz (Germania) și AEK Larnaca (Cipru)

Tabloul Conference League (FOTO: uefa.com)

Tragerea la sorți pentru optimile competiției va avea loc pe 27 februarie.

Ultimele 16 echipe rămase în competiție se vor duela pe 12 și 19 martie, sferturile vor avea loc pe 9 și 16 aprilie, semifinalele pe 30 aprilie, respectiv 7 mai. Marea finală este programată pe 27 mai, la Leipzig.

256 de goluri s-au marcat în grupa principală din Conference League

