Lautaro Martinez FOTO: IMAGO
Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 19.03.2026, ora 09:41
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 09:41
  • Lautaro Martinez (28 de ani), atacantul lui Inter, a dezvăluit numele echipei pentru care și-ar dori să joace în viitor.

Din 2018 la Inter, vârful argentinian a vorbit deschis despre Racing Club, echipa care l-a lansat în fotbal, și a dezvăluit că visul său este ca într-o bună zi să se întoarcă la gruparea argentiniană.

Visul lui Lautaro Martinez: „Vreau să mă întorc măcar un an la Racing”

Căpitanul lui Chivu de la Inter a fost cumpărat de gruparea milaneză chiar de la Racing. El a declarat că și-ar dori ca în viitor să se întoarcă „acasă”, semn că acesta nu ia în calcul să își încheie cariera la gruparea din Milano.

„Visul meu este să mă întorc la Racing. Încerc să o conving pe soția mea, iar ea mă susține. Evident, depinde de multe lucruri, legate de familie, dar și de cum mă simt fizic.

Dar visul meu este să mă întorc la Racing pentru cel puțin un an, nu știu însă când. Mai am trei ani de contract cu Inter. Mi-ar plăcea să rămân în fotbalul de nivel înalt cât mai mult timp.

Mă simt bine și sunt încă tânăr, dar în viitor aș vrea să le arăt copiilor mei dragostea pe care oamenii de la Racing o au pentru mine”, a declarat Lautaro Martinez, conform gazzetta.it.

85 de milioane de euro
este cota lui Lautaro Martinez, conform Transfermarkt

Lautaro Martinez: „Vorbesc săptămânal cu Milito”

Racing Club, grupare al cărui președinte este chiar Diego Milito, fostul mare atacant al Interului, ocupă în acest moment locul șase în prima ligă a Argentinei.

Lautaro a vorbit despre relația pe care o are cu fostul vârf al „nerazzurrilor”.

„Vorbesc cu el în fiecare săptămână, a fost mereu alături de mine, chiar și la începutul carierei mele.

Mi-a trimis un mesaj după ce m-am accidentat și am vorbit despre Racing, care nu o duce bine, dar i-am trimis un mesaj de susținere pentru club”, a mai spus Lautaro.

62 de meciuri
a jucat Lautaro în tricoul lui Racing, în perioada 2015-2018. A marcat 27 de goluri și a reușit șase pase decisive

