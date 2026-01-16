Red Bull, prezentare spectaculoasă FOTO. Cum arată monopostul pentru sezonul 2026 » Max Verstappen e mulțumit: „E mult mai bun!” +12 foto
Red Bull, prezentare spectaculoasă FOTO. Cum arată monopostul pentru sezonul 2026 » Max Verstappen e mulțumit: „E mult mai bun!"

George Neagu
Publicat: 16.01.2026, ora 12:45
Actualizat: 16.01.2026, ora 12:45
  • Red Bull, echipă pentru care vor concura Max Verstappen (28 de ani) și Isack Hadjar (21 de ani), și-a prezentat noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1.
  • Cum arată mașina, care sunt diferențele față de sezonul anterior și care sunt reacțiile celor doi piloți, în rândurile de mai jos.

Sezonul 2025 din Formula 1 a fost câștigat de Lando Norris, pilotul de la McLaren obținând primul titlu mondial din carieră.

FOTO. Cum arată noul monopost al Red Bull pentru sezonul 2026 din Formula 1

Red Bull a dezvăluit cum arată noul monopost al echipei pentru următorul sezon din Formula 1, într-un eveniment care a avut loc Michigan Central Station, Detroit, SUA.

În urma unei cascadorii, un avion a tras prelata cu care era acoperită mașina, oferind câteva cadre spectaculoase, scrie formula1.com.

Red Bull a decis să revină la aspectul lucios al monopostului, care nu mai fusese folosit de debutul echipei în Formula 1, în 2005.

Aspectul are o „bază albă tradițională” care, potrivit echipei, „va oferi mai multă profunzime și claritate și va permite logo-ului iconic cu soarele și taurul să iasă în evidență”.

Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: X/Oracle Red Bull Racing
Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: X/Oracle Red Bull Racing

Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing
În noul sezon, Max Verstappen va fi coechipier cu Isack Hadjar, care a făcut pasul de la Racing Bulls pentru a-l înlocui pe Yuki Tsunoda.

Verstappen va concura cu numărul 3, folosit în trecut de fostul coechipier Daniel Ricciardo, în timp ce Hadjar va avea numărul 6.

Cu ce este diferit monopostul față de sezonul trecut

Noua mașină cu care vor concura Max Verstappen și Isack Hadjar prezintă câteva diferențe, în comparație cu cea din sezonul precedent.

Aripile laterale sunt mult mai conturate și mai compacte, lăsând o parte mai mare a podelei expusă - cu puțin mai multe detalii în colțul din spate, conform the-race.com.

În partea din față a podelei, gardul frontal este împărțit în trei elemente în loc de un singur bloc mare.

Cockpitul este mai în spate decât modelul F1, care ajută optimizarea fizicii mașinii, iar suspensia față este de tip push-rod, comparativ cu cea pull-rod din sezonul trecut.

Noul monopost va fi testat la Barcelona, în perioada 26-30 ianuarie, atunci când începe pre-sezonul.

Reacțiile lui Verstappen, Hadjar și Mekies

Întrebat care este părerea lui despre noul monopost, Max Verstappen a făcut o glumă:

„Cred că este mult mai bun. Am cerut asta de ceva vreme, așa că este grozav. Îmi place strălucirea. Îmi place albastrul. Este culoarea mea preferată.

Îmi plac și contururile logo-ului curcubeu. A revenit. Este mult mai proaspăt”, a precizat fostul campion mondial, conform redbull.com.

Noul membru al echipei Red Bull, Isack Hadjar, a oferit și el o primă reacție: „Este un adevărat privilegiu să fac parte din Oracle Red Bull Racing și să fiu alături de Max. Îmi place aripa față și luciul, deoarece în timpul curselor nocturne va ieși în evidență”.

Laurent Mekies, noul director al echipei, a adăugat: „Mașina arată uimitor, am vrut să-i dăm o notă specială cu luciul pentru acest nou capitol și sperăm că fanii o vor aprecia”.

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Pre-sezon

  • 26-30 ianuarie - Primul test privat de pre-sezon la Barcelona
  • 11-13 februarie - Al doilea test pre-sezon în Bahrain
  • 18-20 februarie - Al treilea test pre-sezon, tot în Bahrain

Martie

  • 6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne
  • 13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai
  • 27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

  • 10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir
  • 17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

  • 1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA
  • 22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

  • 5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo
  • 12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona
  • 26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

  • 3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone
  • 17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

  • 21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort
  • 24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

  • 4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza
  • 11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania
  • 25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

  • 9-11: Marele Premiu de la Singapore
  • 23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin
  • 30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

  • 6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo
  • 19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA
  • 27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

  • 4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
formula 1 monopost Red Bull max verstappen isack hadjar
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
