Red Bull, prezentare spectaculoasă FOTO. Cum arată monopostul pentru sezonul 2026 » Max Verstappen e mulțumit: „E mult mai bun!”

Red Bull, echipă pentru care vor concura Max Verstappen (28 de ani) și Isack Hadjar (21 de ani), și-a prezentat noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1.

Cum arată mașina, care sunt diferențele față de sezonul anterior și care sunt reacțiile celor doi piloți, în rândurile de mai jos.

Sezonul 2025 din Formula 1 a fost câștigat de Lando Norris, pilotul de la McLaren obținând primul titlu mondial din carieră.

FOTO. Cum arată noul monopost al Red Bull pentru sezonul 2026 din Formula 1

Red Bull a dezvăluit cum arată noul monopost al echipei pentru următorul sezon din Formula 1, într-un eveniment care a avut loc Michigan Central Station, Detroit, SUA.

În urma unei cascadorii, un avion a tras prelata cu care era acoperită mașina, oferind câteva cadre spectaculoase, scrie formula1.com.

Red Bull a decis să revină la aspectul lucios al monopostului, care nu mai fusese folosit de debutul echipei în Formula 1, în 2005.

Aspectul are o „bază albă tradițională” care, potrivit echipei, „va oferi mai multă profunzime și claritate și va permite logo-ului iconic cu soarele și taurul să iasă în evidență”.

În noul sezon, Max Verstappen va fi coechipier cu Isack Hadjar, care a făcut pasul de la Racing Bulls pentru a-l înlocui pe Yuki Tsunoda.

Verstappen va concura cu numărul 3, folosit în trecut de fostul coechipier Daniel Ricciardo, în timp ce Hadjar va avea numărul 6.

Cu ce este diferit monopostul față de sezonul trecut

Noua mașină cu care vor concura Max Verstappen și Isack Hadjar prezintă câteva diferențe, în comparație cu cea din sezonul precedent.

Aripile laterale sunt mult mai conturate și mai compacte, lăsând o parte mai mare a podelei expusă - cu puțin mai multe detalii în colțul din spate, conform the-race.com.

În partea din față a podelei, gardul frontal este împărțit în trei elemente în loc de un singur bloc mare.

Cockpitul este mai în spate decât modelul F1, care ajută optimizarea fizicii mașinii, iar suspensia față este de tip push-rod, comparativ cu cea pull-rod din sezonul trecut.

Noul monopost va fi testat la Barcelona, în perioada 26-30 ianuarie, atunci când începe pre-sezonul.

Reacțiile lui Verstappen, Hadjar și Mekies

Întrebat care este părerea lui despre noul monopost, Max Verstappen a făcut o glumă:

„Cred că este mult mai bun. Am cerut asta de ceva vreme, așa că este grozav. Îmi place strălucirea. Îmi place albastrul. Este culoarea mea preferată.

Îmi plac și contururile logo-ului curcubeu. A revenit. Este mult mai proaspăt”, a precizat fostul campion mondial, conform redbull.com.

Noul membru al echipei Red Bull, Isack Hadjar, a oferit și el o primă reacție: „Este un adevărat privilegiu să fac parte din Oracle Red Bull Racing și să fiu alături de Max. Îmi place aripa față și luciul, deoarece în timpul curselor nocturne va ieși în evidență”.

Laurent Mekies, noul director al echipei, a adăugat: „Mașina arată uimitor, am vrut să-i dăm o notă specială cu luciul pentru acest nou capitol și sperăm că fanii o vor aprecia”.

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Pre-sezon

26-30 ianuarie - Primul test privat de pre-sezon la Barcelona

- Primul test privat de pre-sezon la Barcelona 11-13 februarie - Al doilea test pre-sezon în Bahrain

- Al doilea test pre-sezon în Bahrain 18-20 februarie - Al treilea test pre-sezon, tot în Bahrain

Martie

6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne

13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai

27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir

17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA

22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo

12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona

26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone

17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort

24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza

11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania

25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

9-11: Marele Premiu de la Singapore

23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin

30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo

19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA

27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

