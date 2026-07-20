A sfidat „armata” lui Messi  O microbistă a venit cu tricoul lui Cristiano Ronaldo printre fanii argentinieni. A urmat un conflict, iar femeia n-a dat înapoi: „Taci dracului!”

Un episod tensionat petrecut în tribunele stadionului MetLife după finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina 1-0, a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.

O femeie care purta tricoul naționalei Portugaliei cu numărul 7 și numele lui Cristiano Ronaldo a fost surprinsă într-un schimb aprins de replici cu mai mulți suporteri argentinieni.

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Potrivit imaginilor distribuite online, femeia pare vizibil iritată în timpul schimbului de replici, iar la un moment dat gesticulează și arată cu degetul către o altă persoană din apropiere.

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„Taci dracului!”. O microbistă, fan Cristiano Ronaldo, i-a confruntat pe suporterii argentinieni

În înregistrare, femeia poate fi auzită spunându-i unui argentinian, adresată pe un ton ridicat: „Taci dracului din gură!” și „Nu-mi pasă!”, moment care a atras rapid atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale.

Discussão nas arquibancadas do MetLife Stadium entre uma torcedora com uma camisa de Portugal de Cristiano Ronaldo com torcedores argentinos. pic.twitter.com/GW5licMfSQ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 19, 2026

Imaginile distribuite online au împărțit opinia publică. În timp ce unii utilizatori au criticat reacția femeii și tonul folosit în timpul disputei, alții au considerat că aceasta a fost ținta unei confruntări disproporționate, mai ales din cauza faptului că purta tricoul unui jucător asociat cu una dintre cele mai mari rivalități ale fotbalului modern.

„Bărbați adulți care înconjoară și jignesc un fan doar pentru că poartă un tricou cu Cristiano Ronaldo… un comportament rușinos”, a fost unul dintre mesajele critice, după apariția videoclipului.

Mai mulți internauți au lăudat atitudinea femeii, considerând că a dat dovadă de curaj prin faptul că i-a confruntat pe argentinieni.

Conflictul pare să fi fost alimentat de rivalitatea simbolică dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, o competiție care a împărțit fanii fotbalului timp de aproape două decenii.

Prezența unui tricou cu numele lui Ronaldo într-un sector dominat de suporteri argentinieni a fost interpretată de unii ca o provocare, în timp ce alții au susținut că fiecare fan are dreptul să își exprime liber preferințele sportive.

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