Bătaie după finala CM 2026! FOTO. Imagini șocante pe gazon. Paredes a fost eliminat după meci! Argentinienii n-au suportat umilința

Jucătorii Spaniei și Argentinei s-au încăierat la centrul terenului imediat după finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de iberici cu 1-0 după prelungiri.

Ibericii au cucerit al doilea titlu mondial din istorie, la capătul unei finale tensionate, cu multe faulturi, dueluri tari și momente încinse.

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Clipele de bucure ale spaniolilor au fost urmate de câteva momente tensionate.

Încăierare după finala CM 2026

În imaginile surprinse pe stadion, conflictul a pornit de la un schimb de replici și îmbrânceli între Rodri și Nahuel Molina. Cei doi s-au apropiat unul de celălalt, iar situația a degenerat rapid.

Eric Garcia și Borja Iglesias au intervenit imediat, iar în doar câteva secunde în zonă s-au strâns mai mulți jucători ai ambelor echipe.

Leandro Paredes a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia. Ulterior, argentinianul l-a prins pe fundașul Spaniei de gât.

Gavi a intervenit și el, în timp ce Thiago Almada încerca să îi despartă pe cei implicați.

În imaginile de la fața locului se vede cum Paredes îl trage pe Gavi de vesta pe care o purta, iar internaționalul spaniol ajunge la pământ. În timp ce Gavi încearcă să se ridice, lupta dintre cei doi continuă pentru câteva momente, până când Almada și ceilalți jucători reușesc să îi separe.

Membrii staff-urilor ambelor naționale au intrat pe teren pentru a despărți grupurile și a calma spiritele.

Incidentul s-a transformat pentru scurt timp într-o încăierare generală, cu îmbrânceli și confruntări între mai mulți fotbaliști.

Argentina not only lost the final.



First time ever I see a team ruining the winners celebration.



Shame on Argentina pic.twitter.com/z33oSAA8V3 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2026

După ce conflictul a fost aplanat, Paredes a văzut cartonașul roșu.

Finala fusese deja una tensionată. Argentina a terminat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Enzo Fernendez, iar Spania a înscris golul decisiv în minutul 106, prin Ferran Torres.

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