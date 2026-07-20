A refuzat să dea mâna cu Trump! FOTO: El e singurul jucător din finala CM 2026 care l-a ignorat pe președintele SUA

SPANIA - ARGENTINA 1-0. Cristian Romero (28 de ani), fundașul sud-americanilor, a refuzat să dea mâna cu Donald Trump (80 de ani) în timpul ceremoniei de premiere a finalei CM 2026.

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Președintele american a urmărit finala din loja oficială, împreună cu Melania Trump, Infantino și mai mulți lideri și oficiali internaționali.

În timpul meciului, i-a fost adus trofeul CM 2026 și a fost surprins de camerele TV în timp ce-l mângâia. În acel moment, Gianni Infantino a început să râdă.

SPANIA - ARGENTINA 1-0 . Cristian Romero a refuzat să dea mâna cu Donald Trump

După meci, președintele SUA a coborât pe gazon pentru ceremonia finală.

Unul dintre momentele care au atras atenția la festivitatea de premiere a fost gestul lui Cristian Romero, care a refuzat să-i strângă mâna în momentul primirii medaliei de argint.

Fundașul lui Tottenham a ales să le strângă mâna doar președintelui FIFA, Gianni Infantino, și președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, scrie independent.co.uk.

Romero a început titular partida cu Spania, dar a fost schimbat în minutul 70 cu Facundo Medina, după ce a acuzat problemele medicale.

Cristian Romero airing Trump.



Fair play.



pic.twitter.com/hn1jok7jUR — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Donald Trump, huiduit la ceremonia de premiere

Trump și președintele FIFA au fost întâmpinați cu huiduieli puternice în momentul în care au apărut pe teren pentru ceremonie.

Trump a dat mâna cu jucătorii Spaniei, le-a pus la gât medaliile, le-a adresat câteva cuvinte, apoi a rămas în zona podiumului înainte ca ibericii să ridice Cupa Mondială.

Cu puțin timp înainte ca Rodri și compania să se bucure de momentul culminant, căpitanul a părut să-i spună lui Trump să se dea la o parte, dar președintele SUA nu a reacționat și a continuat să discute cu jucătorii Spaniei.

Într-un final, Gianni Infantino s-a apropiat de el și l-a ghidat discret câțiva pași într-o parte, pentru a elibera scena înaintea momentului rezervat jucătorilor Spaniei.

Scena a amintit de finala Campionatului Mondial al Cluburilor din 2025, disputată tot pe MetLife Stadium.

Atunci, după ce Chelsea a învins-o pe PSG, scor 3-0, Trump a participat la ceremonia de premiere și a rămas pe podium inclusiv în momentul în care căpitanul Reece James a ridicat trofeul.

Gianni Infantino s-a retras atunci din centrul scenei, însă președintele american a rămas lângă jucătorii lui Chelsea în timpul celebrării.

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