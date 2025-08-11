„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB, scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo”

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Lixandru (24 de ani) și anunță că Vlad Chiricheș (35 de ani) va reveni în primul „11”.

Finanțatorul campioanei se teme chiar și pentru accederea în play-off: „Ce să fac, joc cu Rapid cu echipa a doua?”.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Liga 1 și e la nouă puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, după doar cinci etape.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Gigi Becali: „Nu pot să înțeleg! Îți dă adversarul un gol din ăsta aiurea”

„Fotbalul așa este, nu se joacă de la 1-0 pentru adversar, când intri pe teren trebuie să câștigi meciul. Ei intră pe teren și nu dau război de la prima secundă, nu e toată echipa concentrată, nu dau soluții de pasă.

Nu pot să înțeleg! Nu poți să joci numai fundaș central, stânga, dreapta, nu dau soluții de pasă, nu se mișcă jucătorii pe teren, să primească. Asta se întâmplă, îți dă adversarul un gol din ăsta aiurea, din aut.

Nu mă apuc să cert echipa, avem un meci important joi. Cred că ei trebuie să-și dea seama că trebuie să joci fotbal cu orice echipă joci. Nu trebuie să primești gol, să fii condus și după să joci fotbal”, a spus Becali la Prima Sport.

Mihai Lixandru, criticat de patron: „Am greșit, am avut o slăbiciune pentru el”

Deși a spus că nu va mai critica jucătorii, Becali a scos din nou un jucător „la careu” și l-a atacat:

„Am greșit, Lixandru nu-și revine. Degeaba, am avut eu o slăbiciune la Lixandru și tot l-am încercat, l-am încercat. Dacă nu ai mijlocaș central, nu poți juca fotbal. Noi trebuie să câștigăm meciul, n-avem timp de refăcut jucătorii.

Nici George (n.r. Octavian Popescu), pe care l-am lăudat… Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge cu «trispi-prispi» la fotbal.

Mă așteptam ca Tănase să rezolve meciul ăsta. M-am gândit că joacă tot meciul, că nu joacă în cupele europene. Toate mingile decisive le-a dat la adversar. Ei au ajuns în situația asta, ei trebuie să o scoată la capăt.

Dacă nu ești concentrat, ce să faci? Vi se pare normal să nu fie nimeni pe respingere de la aut? Nici Șut, nici Lixandru, nimeni. Oamenii dorm, nu e o problemă, jucăm cu Slobozia… Ei dorm. Asta înseamnă fotbalul. Trebuie să te concentrezi maxim la orice meci, oricât de ușor ar fi”.

Chiricheș revine în echipă: „Să dirijeze jocul”

Deși a fost criticat în mai multe rânduri pentru prestațiile din acest sezon, veteranul Chiricheș va reveni la centrul terenului.

„Politic s-a mai mișcat, nu e locul lui acolo, o să-și revină. Lixandru a fost problema în prima repriză, nu controla centrul terenului, nu se dădea ora exactă de acolo.

Am ajuns la concluzia că Chiricheș, așa cum o fi el, în vârsta, obosit, dacă nu ai la centru pe cineva care să dirijeze jocul… Tot Chiricheș e fotbalistul care trebuie acolo.

O să jucăm cu Cercel (n.r. - pentru regula U21), acum a fost puțin accidentat, dar o să jucăm cu el. Ce vină are Toma? Săracul s-a zbătut, dacă nu a avut cu cine să joace fotbal, ce să-i spui lui Toma? A alergat, a făcut, de aia nu am ce să îi spun.

Noi n-am jucat fotbal în prima repriză. Politic a pierdut toate mingile pe care le-a avut, dar nu prea a avut. George a avut mai multe, dar toate le-a dat numai la adversar, s-a învârtit în loc cu ele, până la urmă a pierdut-o. Tănase nimic… Ce să facă Bîrligea, s-a zbătut, a făcut și el ce a putut”.

Singurul jucător căruia nu am niciodată ce să îi reproșez este Cisotti. Bine, nici Bîrligea, nici lui Edjouma, a intrat bine. Gigi Becali, patron FCSB

Becali se teme: „Vreți să nu mai prindem play-off -ul?”

Patronul campioanei susține că situația din acest sezon este diferită de cea din startul sezonului precedent.

„Atunci aveam -14 puncte față de U Cluj, nu era Craiova, CFR sau Rapid. CFR nu e la egalitate acum, că au un meci în minus.

Acum da, mă tem de Craiova, la diferența asta de puncte. Bine, dacă își revine echipa, nu mă tem. Sunt 9 puncte, 4 înjumătățite. Îi bați în meci direct, rămân 3 puncte. Nu e problemă, avem timp să refacem, numai că trebuie să ne revenim.

Acum sunt mai încrezător (n.r. că va reveni echipa), nu că-mi fac curaj, dar e valoarea echipei. Trebuie să nu mai fac eu greșeli. Când îl bagi pe Lixandru titular e o greșeală.

Normal (n.r. că va băga cea mai bună echipă cu Rapid și Drita). Ce faci, joci cu echipa a doua cu Rapid? Avem prea multe puncte? Când aveam puncte multe, nu era nicio problemă. Acum ce vreți, să nu mai prindem play-off-ul? Se pune și problema asta, trec etapele”.

