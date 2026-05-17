Connor McGregor revine în UFC Starul irlandez va intra în octogon după o pauză de 5 ani! Cu cine se va lupta

Conor McGregor (37 de ani) revine în UFC după o pauză de cinci ani.

Dana White, CEO-ul Ultimate Fighting Championship, a anunțat că starul irlandez se va lupta cu cu Max Holloway (34 de ani), într-o gală programată pe 11 iulie, în Las Vegas.

Fost campion la categoria pană și ușoară, McGregor a luptat ultima dată în meciul pierdut în faţa lui Dustin Poirier, în iulie 2021.

Conor McGregor revine în UFC după o pauză de 5 ani

După o pauză de 5 ani, „The Notorious” își va face revenirea în octogon, la gala UFC 329, programată pe 11 iulie, în Las Vegas.

Acolo, McGregor îl avea ca adversar pe Max Holloway, cel pe care l-a învins în anul 2013, scrie thesun.co.uk.

VIDEO. Prima luptă dintre Conor McGregor și Max Holloway

McGregor a scăpat de o suspendare de 18 luni

Starul irlandez și-ar fi dorit să se întoarcă în octogon în luna iunie 2024, însă a anulat revenirea din cauza unei leziuni la un deget de la picior

Ulterior, în luna noiembrie a aceluiași an, Conor McGregor a fost condamnat pentru că a lovit și violat o femeie, într-un hotel din Dublin.

Luptătorul din UFC a fost obligat să-i plătească daune morale de 250.000 de euro Nikitei Hand.

Conor McGregor, împreună cu avocații săi, au făcut apel, susținând că actul a fost consensual, însă judecătorii de la Curtea de Apel din Dublin au respins cererea sportivului.

În tot acest timp, irlandezul a refuzat mai multe controale anti-doping și a fost suspendat timp de 24 de luni.

Sancțiunea sa a fost redusă la 18, după ce a ales să colaboreze cu autorițățile. Suspendarea a expirat în luna martie.

22 de victorii și 6 înfrângeri este bilanțul lui Conor McGregor

