Connor McGregor revine în UFC Starul irlandez va intra în octogon după o pauză de 5 ani! Cu cine se va lupta
Conor McGregor/ Foto: IMAGO
Alte sporturi

Connor McGregor revine în UFC Starul irlandez va intra în octogon după o pauză de 5 ani! Cu cine se va lupta

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 21:52
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 22:13
  • Conor McGregor (37 de ani) revine în UFC după o pauză de cinci ani.
  • Dana White, CEO-ul Ultimate Fighting Championship, a anunțat că starul irlandez se va lupta cu cu Max Holloway (34 de ani), într-o gală programată pe 11 iulie, în Las Vegas.

Fost campion la categoria pană și ușoară, McGregor a luptat ultima dată în meciul pierdut în faţa lui Dustin Poirier, în iulie 2021.

Ce i-a cerut Copos lui MM Stoica  Dezvăluiri ale oficialului de la FCSB, din perioada negocierilor cu Rapid: „Îmi făcuse listă cu cei de care voia să scape”
Citește și
Ce i-a cerut Copos lui MM Stoica Dezvăluiri ale oficialului de la FCSB, din perioada negocierilor cu Rapid: „Îmi făcuse listă cu cei de care voia să scape”
Citește mai mult
Ce i-a cerut Copos lui MM Stoica  Dezvăluiri ale oficialului de la FCSB, din perioada negocierilor cu Rapid: „Îmi făcuse listă cu cei de care voia să scape”

Conor McGregor revine în UFC după o pauză de 5 ani

După o pauză de 5 ani, „The Notorious” își va face revenirea în octogon, la gala UFC 329, programată pe 11 iulie, în Las Vegas.

Acolo, McGregor îl avea ca adversar pe Max Holloway, cel pe care l-a învins în anul 2013, scrie thesun.co.uk.

VIDEO. Prima luptă dintre Conor McGregor și Max Holloway

McGregor a scăpat de o suspendare de 18 luni

Starul irlandez și-ar fi dorit să se întoarcă în octogon în luna iunie 2024, însă a anulat revenirea din cauza unei leziuni la un deget de la picior

Ulterior, în luna noiembrie a aceluiași an, Conor McGregor a fost condamnat pentru că a lovit și violat o femeie, într-un hotel din Dublin.

Luptătorul din UFC a fost obligat să-i plătească daune morale de 250.000 de euro Nikitei Hand.

Conor McGregor, împreună cu avocații săi, au făcut apel, susținând că actul a fost consensual, însă judecătorii de la Curtea de Apel din Dublin au respins cererea sportivului.

În tot acest timp, irlandezul a refuzat mai multe controale anti-doping și a fost suspendat timp de 24 de luni.

Sancțiunea sa a fost redusă la 18, după ce a ales să colaboreze cu autorițățile. Suspendarea a expirat în luna martie.

22 de victorii
și 6 înfrângeri este bilanțul lui Conor McGregor

Citește și

„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Campionate
20:47
„Am dat lovitura” FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Citește mai mult
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Nu merge la Mondial  Lucian Filip, despre situația jucătorului de la FCSB: „Trebuie să-și respecte clubul”
Superliga
18:18
Nu merge la Mondial Lucian Filip, despre situația jucătorului de la FCSB: „Trebuie să-și respecte clubul”
Citește mai mult
Nu merge la Mondial  Lucian Filip, despre situația jucătorului de la FCSB: „Trebuie să-și respecte clubul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
UFC conor mcgregor Max Holloway dana white
Știrile zilei din sport
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Superliga
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Citește mai mult
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Superliga
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Citește mai mult
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Stranieri
00:45
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Citește mai mult
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Superliga
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Citește mai mult
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
00:47
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Top stiri
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Superliga
17.05
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul, după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Citește mai mult
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Campionate
17.05
„Am dat lovitura” FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Citește mai mult
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Superliga
17.05
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Citește mai mult
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
B365
16.05
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
Citește mai mult
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 29 rapid 19 Universitatea Craiova 44 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share