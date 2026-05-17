Cristi Chivu (45 de ani) a transmis un mesaj de „La mulți ani” clubului CSM Reșița, care a sărbătorit 100 de ani de existență.

Momentul este cu atât mai special cu cât Chivu, format ca jucător la Reșița, vine după un sezon excelent pe banca lui Inter, alături de care a câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Fostul căpitan al naționalei României nu a putut fi prezent la evenimentul organizat cu ocazia centenarului, însă a trimis un videoclip publicat pe pagina oficială a clubului.

Cristi Chivu, mesaj pentru CSM Reșița: „ Mi-a insuflat valori care m-au ajutat să răzbat prin viață”

Chivu a vorbit despre importanța pe care CSM Reșița a avut-o în cariera și în viața sa.

„La mulți ani, CSM Reșița! O sută de ani de pasiune și realizări. Este clubul care mi-a dat multe, care mi-a insuflat niște valori, care m-au ajutat să răzbat prin viață. Este o ocazie cu adevărat specială pentru club și pentru toți susținătorii săi.

E un motiv de mândrie, pentru că sunt foarte puține cluburi care reușesc să atingă această bornă. E vorba despre o muncă făcută cu pasiune, o muncă făcută cu drag, cu viziune, în încercarea de a fi competitiv, în încercarea de a aduce bucurie oamenilor și susținătorilor acestui minunat club.

Vă îmbrățișez cu drag, sper să ne revedem în curând și, încă o dată, la mulți ani”, a transmis acesta, pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Născut la Reșița, fostul fundaș a crescut la echipa locală CSM, înainte să ajungă la Universitatea Craiova, Ajax, AS Roma și Inter.

