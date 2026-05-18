Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram

- Inter a remizat cu Verona, 1-1, la ultimul meci pe teren propriu al sezonului și a pornit sărbătoarea pe gazon și ulterior prin orașul Milano.
La finalul partidei, Chivu a fost aplaudat la scenă deschisă, iar Lautaro Martinez a ridicat trofeul de campion, tehnicianul român sărbătorind alături de elevii săi.
Cântece și bannere la adresa lui Cristi Chivu, la petrecerea pentru event
Petrecerea s-a mutat apoi de pe stadion pe străzile orașului, într-un autocar descoperit, iar Inter a celebrat succesul cu cele două trofee în față și cu Cristi Chivu „la cârmă”.
Tehnicianul român s-a bucurat de cântece și aplauze din partea fanilor, care au afișat bannere și imagini dedicate acestuia.
Autocarul a plecat de la San Siro și a mers către Dom, în piața centrală, unde va continua sărbătoarea până târziu în noapte.
O imagine și mai deosebită a oferit-o Marcus Thuram.
Atacantul Interului a apărut sus pe autocar cu o cască pe cap, similară cu cea pe care Cristi Chivu a purtat-o în perioada în care evolua ca jucător, după accidentarea îngrozitoare suferită la cap, în 2010.
Cristi Chivu este primul din istoria clubului care a reușit să cucerească eventul, titlu și Cupă, cu Inter Milano, atât ca jucător, cât și ca antrenor.