Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram

Inter a remizat cu Verona, 1-1, la ultimul meci pe teren propriu al sezonului și a pornit sărbătoarea pe gazon și ulterior prin orașul Milano.

La finalul partidei, Chivu a fost aplaudat la scenă deschisă, iar Lautaro Martinez a ridicat trofeul de campion, tehnicianul român sărbătorind alături de elevii săi.

Cântece și bannere la adresa lui Cristi Chivu, la petrecerea pentru event

Petrecerea s-a mutat apoi de pe stadion pe străzile orașului, într-un autocar descoperit, iar Inter a celebrat succesul cu cele două trofee în față și cu Cristi Chivu „la cârmă”.

Tehnicianul român s-a bucurat de cântece și aplauze din partea fanilor, care au afișat bannere și imagini dedicate acestuia.

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫, 𝐂𝐡𝐢𝐯𝐮 𝐜𝐚𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨🏆⚫️🔵



Cori e striscioni per il tecnico dei nerazzurri tra i più acclamati

Autocarul a plecat de la San Siro și a mers către Dom, în piața centrală, unde va continua sărbătoarea până târziu în noapte.

Cristian Chivu guida il gruppo anche sul pullman

O imagine și mai deosebită a oferit-o Marcus Thuram.

Atacantul Interului a apărut sus pe autocar cu o cască pe cap, similară cu cea pe care Cristi Chivu a purtat-o în perioada în care evolua ca jucător, după accidentarea îngrozitoare suferită la cap, în 2010.

Marcus Thuram avec le casque comme Cristian Chivu 😂⚫️🔵



📸: @GuarroPas pic.twitter.com/onlfbedA2d — Inter FR (@InterMilanFRA) May 17, 2026

Cristi Chivu este primul din istoria clubului care a reușit să cucerească eventul, titlu și Cupă, cu Inter Milano, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

