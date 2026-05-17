Ce i-a cerut Copos lui MM Stoica Dezvăluiri ale oficialului de la FCSB, din perioada negocierilor cu Rapid: „Îmi făcuse listă cu cei de care voia să scape"
Publicat: 17.05.2026, ora 20:56
  • Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit un episod petrecut la o serie de negocieri cu George Copos pentru a se alătura celor de la Rapid în conducere, acum mulți ani.

Oficialul de la FCSB a discutat la vremea respectivă cu patronul giuleștenilor și a povestit acum un plan de transferuri pe care acesta îl avea, de care Stoica ar fi urmat să se ocupe.

Mihai Stoica: „Copos îmi făcuse listă cu jucătorii de care voia să scape”

Totul a venit în contextul în care președintele CA de la FCSB vorbea despre performanța lui Cristi Chivu, care urma să primească trofeul de campion alături de jucătorii lui Inter, și a făcut o paralelă între momentul din cariera sa și situația „nerazzurrilor”.

Având în vedere situația lotului de la Inter, mai ales în zona defensivă, plus nevoia de transferuri și alte provocări pe care le mai poate avea Chivu în sezonul viitor, Mihai Stoica a rememorat următorul episod:

„N-aș vrea să mă duc în urmă să spun cum a fost discuția mea cu Copos, când era vorba să vin la Rapid. Și când i-am spus ce jucători voiam să aduc, a zis: «Ai un milion și jumătate». Am zis: «Un milion și jumătate nu e rău». Și de fapt, un milion jumătate era… Îmi făcuse listă cu jucătorii de care voia să scape.

Și i-am zis: «Păi, George, de ăștia cred că și liberi (n.r. - de contract) ai vrea să scapi de ei, nu?». «Nu, nu, nu, 450.000, 300.000, 250.000». Ăsta era milionul și jumătate”, a declarat Mihai Stoica, amuzat, la Prima Sport.

