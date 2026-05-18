Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Fiesta campionilor s-a mutat de pe teren la restaurant.

E sărbătoare la Craiova! Pentru prima dată din sezonul 1990-1991, Cupa și campionatul au ajuns în Bănie.

După ce au petrecut pe gazon și alături de suporteri, distracția oltenilor s-a mutat la restaurant.

Alegerea acestora a fost un pub situat în apropiere de Craiova.

Gică Craioveanu, legenda clubului din Bănie, Valentin Mihăilă, fostul jucător al Craiovei, și Mihai Rotaru, acționarul clubului, au fost primii care și-au făcut apariția.

Ulterior, elevii lui Filipe Coelho au ajuns și ei la locul stabilit. Alexandru Crețu a coborât primul din autocar, cu trofeul Cupei României în brațe, și a dat tonul distracției.

FOTO. Festivitatea de premiere a Craiovei

Parada campionilor

Sărbătoarea va continua și în seara de luni. Din informațiile GOLAZO.ro, în centrul orașului urmează să fie montată o scenă, iar după ora 18:00 va începe sărbătoarea alături de fani.

Înainte de acest moment, jucătorii vor face turul orașului într-un autocar descoperit, după modelul marilor cluburi europene care își celebrează trofeele alături de suporteri.

În ultima etapă, Craiova se va deplasa în Giulești unde va da piept cu Rapid. După câștigarea campionatului, titularii ar putea intra mai devreme în vacanță, în timp ce restul jucătorilor imediat după fluierul final al partidei de la București.

Ulterior, oltenii își vor aștepta cu sufletul la gură adversara din primul tur al preliminariilor din Liga Campionilor.

Tragerea la sorți este programată pentru 16/17 iunie, în timp ce partidele se vor juca după cum urmează:

7/8 iulie prima manșă a turului preliminar

14/15 iulie returul

Între cele două meciuri, Craiova urmează să dispute și Supercupa României, programată pe 11 iulie. Adversară va fi tot U Cluj.

