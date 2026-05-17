Cristi Chivu ridicând trofeul de campion al Seriei A cu Inter/ Foto: captura ecran
Chivu, aclamat la scenă deschisă VIDEO+FOTO de excepție! Inter, în sărbătoare: echipa românului a primit trofeul de campioană în Serie A

alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 17:31
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 20:09
  • Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a remizat, scor 1-1 cu Hellas Verona, în etapa #37 din Serie A.
  • A fost meciul la finalul căruia „nerazzurrii” au primit medaliile și trofeul de campioni în Serie A.

Meciul cu Hellas Verona, ultimul de pe teren propriu pentru Inter, a fost o adevărată sărbătoare pentru fani.

Inter, în sărbătoare. Echipa antrenată de Cristi Chivu a primit trofeul de campioană în Serie A

La finalul duelului încheiat 1-1 a avut loc premierea și decernarea trofeului cucerit în Serie A.

Jucătorii au fost prezentați rând pe rând pentru a primi medaliile de campioni. În momentul în care s-a ajuns la Cristi Chivu, fanii de pe „Meazza” l-au aclamat la scenă deschisă.

Căpitanul Lautaro Martínez a fost prezentat ultimul, pentru a se înmâna trofeul:

După ceremonie, Chivu a acordat un interviu Inter TV, în care a fost surprins de Federico Dimarco: fotbalistul i-a vărsat o sticlă cu apă în cap și a fugit, în râsetele celor prezenți:

Apoi, Chivu s-a pozat cu trofeul alături de familie, soția și cele două fiice:

VIDEO. Sărbătoarea de titlu a celor de la Inter și parada prin Milano

Petrecerea lui Inter nu se oprește aici. Urmează parada prin oraș, într-un autocar descoperit, care va porni de la San Siro și va ajunge în Piața Domului, unde fanii vor continua petrecerea alături de echipă.

Inter - Hellas Verona 1-1

  • Au marcat: Edmundsson ('48, aut)/ Bowie ('90+1)
  • Arbitru: Andrea Calzavara
  • Stadion: „Giuseppe Meazza” - Milano

18:00 Final de meci!

S-a încheiat meciul, scor 1-1, și va începe petrecerea campionilor pe San Siro!

17:50 Ioan Vermeșan a fost trimis pe teren

Atacantul naționalei României U19 i-a luat locul lui Sandi Lovric în minutul 84 al meciului. La prima atingere de balon a șutat spre poartă. În minutul 90+4, Vermeșan a ajuns la o centrare de pe partea stâng, dar lovitura sa de cap s-a dus pe lângă poartă.

15:50 Fanii lui Inter, mesaj pentru Matteo Darmian

Suporterii i-au dedicat un mesaj special lui Matteo Darmian, cel care va pleca de la Inter după șase ani petrecuți pe „Giuseppe Meazza”.

„Ai purtat cu onoare acest tricou, nu vei fi uitat / Darmian, unul dintre noi”, a fost bannerul afișat pe stadion.

15:45 Jucătorii lui Inter au ieșit la încălzire cu trofeul Cupei Italiei

15:40 Scenografia fanilor lui Inter, la ultimul meci pe teren propriu al echipei din acest sezon

15:35 Traseul campionilor! După meci, jucătorii lui Inter vor defila cu cele două trofee cucerite în acest sezon de la stadion până în Piața Domului

15:30 Campionii Italiei au ajuns la stadion într-o atmosferă de senzație. Fanii lui Inter i-au așteptat pe jucători în număr foarte mare cu torțe și fumigene

15:00 „Și sunt de meserie ăștia?” - Bannerul cu care a fost primit Chivu la stadion, înfățișându-i pe el, Conte și Allegri într-o scenă din filmul de comedie de mare succes „Quo Vado” (2016)

