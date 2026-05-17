- Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a remizat, scor 1-1 cu Hellas Verona, în etapa #37 din Serie A.
- A fost meciul la finalul căruia „nerazzurrii” au primit medaliile și trofeul de campioni în Serie A.
Meciul cu Hellas Verona, ultimul de pe teren propriu pentru Inter, a fost o adevărată sărbătoare pentru fani.
Inter, în sărbătoare. Echipa antrenată de Cristi Chivu a primit trofeul de campioană în Serie A
La finalul duelului încheiat 1-1 a avut loc premierea și decernarea trofeului cucerit în Serie A.
Jucătorii au fost prezentați rând pe rând pentru a primi medaliile de campioni. În momentul în care s-a ajuns la Cristi Chivu, fanii de pe „Meazza” l-au aclamat la scenă deschisă.
Căpitanul Lautaro Martínez a fost prezentat ultimul, pentru a se înmâna trofeul:
După ceremonie, Chivu a acordat un interviu Inter TV, în care a fost surprins de Federico Dimarco: fotbalistul i-a vărsat o sticlă cu apă în cap și a fugit, în râsetele celor prezenți:
Apoi, Chivu s-a pozat cu trofeul alături de familie, soția și cele două fiice:
Petrecerea lui Inter nu se oprește aici. Urmează parada prin oraș, într-un autocar descoperit, care va porni de la San Siro și va ajunge în Piața Domului, unde fanii vor continua petrecerea alături de echipă.
Inter - Hellas Verona 1-1
- Au marcat: Edmundsson ('48, aut)/ Bowie ('90+1)
- Arbitru: Andrea Calzavara
- Stadion: „Giuseppe Meazza” - Milano
18:00 Final de meci!
S-a încheiat meciul, scor 1-1, și va începe petrecerea campionilor pe San Siro!
17:50 Ioan Vermeșan a fost trimis pe teren
Atacantul naționalei României U19 i-a luat locul lui Sandi Lovric în minutul 84 al meciului. La prima atingere de balon a șutat spre poartă. În minutul 90+4, Vermeșan a ajuns la o centrare de pe partea stâng, dar lovitura sa de cap s-a dus pe lângă poartă.
15:50 Fanii lui Inter, mesaj pentru Matteo Darmian
Suporterii i-au dedicat un mesaj special lui Matteo Darmian, cel care va pleca de la Inter după șase ani petrecuți pe „Giuseppe Meazza”.
„Ai purtat cu onoare acest tricou, nu vei fi uitat / Darmian, unul dintre noi”, a fost bannerul afișat pe stadion.