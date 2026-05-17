Descindere anti-doping la U Cluj! Inspectorii ANAD au realizat un control inopinat la trupa antrenată de Cristiano Bergodi

- U CRAIOVA - U CLUJ începe de la ora 20:30, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Sezonul 2025/26 se apropie de final, iar U Craiova e la o singură victorie distanță de event! După ce a câștigat Cupa României, trupa din Bănie se va duela cu U Cluj și în play-off-ul Ligii 1, într-un meci cu trofeul pe masă.
ANAD, control inopinat la Universitatea Cluj
Potrivit surselor GOLAZO.ro, inspectorii ANAD s-au prezentat săptămâna trecută la antrenamentul celor de la Universitatea Cluj. Au venit neanunțați, aceasta fiind procedura uzuală.
Șase jucători au fost selectați prin tragere la sorți, printre aceștia numărându-se Omar El Sawy (22 de ani) și Andrei Gheorghiță (23 de ani).
Iar testele nu se opresc aici pentru elevii lui Cristiano Bergodi. Universitatea Craiova a cerut ca întreg lotul ardelenior să fie verificat la meciul de pe „Ion Oblemenco”. Și jucătorii antrenați de Filipe Coelho vor fi supuși aceluiași control.
Suspiciunile oltenilor sunt legate de performanțele fizice ale rivalilor de la U Cluj, pe care le consideră a fi mult prea ridicate pentru o echipă care are în componență atât de mulți jucători care au cel puțin vârsta de 30 de ani.
- Dan Nistor - 38 de ani
- Alexandru Chipciu - 36 de ani
- Alin Toșca - 34 de ani
- Andrei Artean - 32 de ani
- Ovidiu Bic - 32 de ani
- Dino Mikanovic - 32 de ani
- Iulian Cristea - 31 de ani
- Miguel Silva - 30 de ani
- Elio Capradossi - 30 de ani
Portarul Edvinas Gertmonas și mijlocașul Alessandro Murgia vor împlini și ei 30 de ani în această vară, pe 1 iunie, respectiv 9 august.
Clasamentul în play-off
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. U Craiova
|8
|46
|2. U Cluj
|8
|45
|3. CFR Cluj
|9
|42*
|4. Dinamo
|9
|38
|5. Rapid
|9
|33
|6. FC Argeș
|9
|31