Descindere anti-doping la U Cluj! Inspectorii ANAD au realizat un control inopinat la trupa antrenată de Cristiano Bergodi

(ANAD) a testat 6 jucători de la Universitatea Cluj. Universitatea Craiova a solicitat un control și la meciul de astăzi, care poate decide noua campioană a României.

U CRAIOVA - U CLUJ începe de la ora 20:30, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sezonul 2025/26 se apropie de final, iar U Craiova e la o singură victorie distanță de event! După ce a câștigat Cupa României, trupa din Bănie se va duela cu U Cluj și în play-off-ul Ligii 1, într-un meci cu trofeul pe masă.

ANAD, control inopinat la Universitatea Cluj

Potrivit surselor GOLAZO.ro, inspectorii ANAD s-au prezentat săptămâna trecută la antrenamentul celor de la Universitatea Cluj. Au venit neanunțați, aceasta fiind procedura uzuală.

Șase jucători au fost selectați prin tragere la sorți, printre aceștia numărându-se Omar El Sawy (22 de ani) și Andrei Gheorghiță (23 de ani).

Iar testele nu se opresc aici pentru elevii lui Cristiano Bergodi. Universitatea Craiova a cerut ca întreg lotul ardelenior să fie verificat la meciul de pe „Ion Oblemenco”. Și jucătorii antrenați de Filipe Coelho vor fi supuși aceluiași control.

830 de euro trebuie să plătească clubul care solicită un control anti-doping, de sânge și de urină, pentru fiecare jucător care va fi testat

Suspiciunile oltenilor sunt legate de performanțele fizice ale rivalilor de la U Cluj, pe care le consideră a fi mult prea ridicate pentru o echipă care are în componență atât de mulți jucători care au cel puțin vârsta de 30 de ani.

Dan Nistor - 38 de ani

Alexandru Chipciu - 36 de ani

Alin Toșca - 34 de ani

Andrei Artean - 32 de ani

Ovidiu Bic - 32 de ani

Dino Mikanovic - 32 de ani

Iulian Cristea - 31 de ani

Miguel Silva - 30 de ani

Elio Capradossi - 30 de ani

Portarul Edvinas Gertmonas și mijlocașul Alessandro Murgia vor împlini și ei 30 de ani în această vară, pe 1 iunie, respectiv 9 august.

Clasamentul în play-off

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. U Craiova 8 46 2. U Cluj 8 45 3. CFR Cluj 9 42* 4. Dinamo 9 38 5. Rapid 9 33 6. FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire

