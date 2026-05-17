„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito

Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a oferit mai multe interviuri chiar pe gazon, după ce echipa sa a primit trofeul de campioană.

La primul sezon pe banca „nerazzurrilor”, tehnicianul român a realizat eventul, echipa sa reușind să câștige atât campionatul, cât și Cupa Italiei.

Meciul cu Hellas Verona, ultimul de pe teren propriu din acest sezon, a fost o adevărată sărbătoare pentru fanii lui Inter.

Cristi Chivu, după ce Inter a primit trofeul de campioană: „Am muncit din greu și am reușit să dăm lovitura”

La finalul ultimului meci pe teren propriu din acest sezon, după ce Inter a primit trofeul de campioană în Serie A, Cristi Chivu a declarat:

„Îmi fac partea mea, încerc mereu să inspir entuziasm, iar când ai de-a face cu jucători fantastici, totul devine mai ușor. Aceste două trofee sunt rezultatul unui grup care a muncit din greu și a reușit să dea lovitura.

Au fost episoade, momente, pe care trebuie să știi cum să le gestionezi.

Roma și Como au fost probabil meciurile decisive, care ne-au dat motivație.

(n.r. - Meritați un „mulțumesc”?) Nu, nu am nevoie de asta, știu ce sunt și ce aduc. Îi voi lăsa pe alții să decidă. Îmi pasă de grup, de clubul care și-a pus încrederea în mine și de oamenii de la Inter care m-au susținut.

(n.r. - Ați ridicat trofeul alături de jucători) Ei m-au împins acolo, nu am vrut. E un moment al jucătorilor. O să fac o poză cu staff-ul după aceea, asta e tot”, a spus Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.

Cristi Chivu, însoțit de familie pe gazon

După ceremonia de premiere, Cristi Chivu s-a pozat cu trofeul alături de familia sa, soția și cele două fiice.

Tehnicianul român a fost și protagonistul unui moment amuzant. Chivu a acordat un interviu televiziunea clubului, în care a fost surprins de Federico Dimarco.

Fundașul stânga i-a vărsat o sticlă cu apă în cap antrenorului și a fugit, moment care a stârnit râsetele celor prezenți.

Un alt moment emoționant a avut loc pe tunelul de la vestiare, înainte ca Inter să primească trofeul.

Cristi Chivu a semnalat evoluția lui Pio Esposito, fotbalist pe care tehnicianul român l-a crescut în academia lui Inter de la vârsta de 14 ani și pe care, în acest sezon, l-a și debutat în Serie A.

„Atât de mic era înainte, uită-te la el acum!”, a spus Chivu despre Pio Esposito.

