Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”

U Craiova - U Cluj, bucuria oltenilor. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
alt-text George Neagu , Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 01:58
  • U Craiova - U Cluj 5-0. Oltenii au cucerit primul titlu de campioni după 35 de ani.
  • Elevii lui Coelho au făcut o partidă de excepție, în timp ce ardelenii au avut o prestație dezastruoasă.
  • U Craiova merge în preliminariile din Liga Campionilo, U Cluj în Europa League.

„Finala” campionatului a început cum nu se putea mai rău pentru U Cluj, care încerca să salveze măcar campionatul, după ce aceeași Craiova o învingea în urmă cu patru zile în finala Cupei.

David Matei a deschis scorul încă din minutul 3, cu un șut plasat perfect la colțul lung, din interiorul careului.

După doar 6 minute, Al Hamlawi a dublat avantajul oltenilor, după ce a scăpat singur cu Lefter, în urma unei degajări a portarului Popescu.

Situația a devenit și mai dificilă pentru „șepcile roșii”, după ce Mendy a văzut al doilea „galben” în finalul primei reprize, risipind aproape orice speranță pentru clujeni.

U Craiova - U Cluj 5-0. Spectacol și în partea secundă

Slăbiciunea formației lui Bergodi s-a văzut și în startul reprizei secunde, după ce Assad a reușit „dubla” la doar 3 minute de la fluierul de start, cu execuție spectaculoasă cu călcâiul, în urma unei reluări ratate a lui Teles.

În minutul 60, Anzor Mekvabishvili a profitat de o pasă greșită a clujenilor și a dus scorul la 4-0 cu un șut de senzație, plasat perfect la colțul lung, fără șanse pentru Lefter.

Intrat în locul lui David Matei, Luca Băsceanu și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, pentru un usturător scor de 5-0, care a asigurat eventul pentru olteni.

VIDEO. Goluri de excepție în fiesta de titlu: călcâiul lui Al Hamlawi și șutul superb al lui Anzor

U Craiova - U Cluj 5-0

  • Au marcat: Matei (3), Al Hamlawi (9, 48), Anzor (60), Băsceanu (73)
  • Asistență: 27.810 spectatori, dintre care 344 ai echipei oaspete
  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Goncalves, Badelj, Băluță, Băsceanu, Crețu, Etim, Mogoș, Nsimba, Rădulescu, Ștefan, Stevanovic, Teles
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, Mendy - Lukic
  • Rezerve: Coșa, Drammeh, El Sawy, Gertmonas, Gheorghiță, Macalou, Pall, Postolachi, Silva, Simion, Trică
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Marinescu Vasile
  • Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova
Final de meci, U Craiova este noua campioană a României!

Min. 90+2 - Galben pentru Drammeh.

Min. 89 - Galben pentru Silva.

Min. 87 - Galben pentru Bancu.

Min. 78 - Iese Screciu, intră Mogoș.

Min. 76 - Iese Lukic, intră Trică.

Min. 73 - Goool Craiova! După ce l-a înlocuit pe celălalt tănăr, Luca Băsceanu duce scorul la 5-0, cu un șut deviat din interiorul careului.

VIDEO. Suporterii olteni au pornit sărbătoarea pe „Ion Oblemenco”:

Min. 71 - Baiaram șutează periculos de la peste 20 de metri, însă șutul său ocolește vinclul porții adverse.

Min. 70 - Iese David Matei, intră Luca Băsceanu.

Min. 68 - Nsimba are șansa de a-și trece și el numele pe lista marcatorilor, însă Lefter blochează la timp șutul francezului.

Min. 62 - Ies Al Hamlawi și Mekvabishvili, intră Nsimba și Băluță.

Min. 62 - Ies Stanojev și Bic, intră Silva și Simion.

Min. 60 - Gooool Craiova! Anzor profită de o pasă greșită a lui Drammeh și plasează balonul superb la colțul lung, de la 20 de metri, fără șanse pentru Lefter.

Suporterii olteni fac „valuri” pe stadion:

Min. 48 - Gooool Craiova! Assad reușește „dubla” cu o execuție spectaculoasă, cu călcâiul, din câțiva metri, după o reluare ratată a lui Teles.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iese Mora și intră Teles în tabăra oltenilor, în timp ce Drammeh și Macalou îi înlocuiesc pe Codrea și Nistor.

Pauză la Craiova.

Min. 45+1 - Galben pentru Mora și Chipciu, după un duel între cei doi și mai multe proteste ale veteranului de la U Cluj.

Min. 42 - Mendy vede cartonașul roșu și este eliminat de Marcel Bîrsan, după un fault dur, cu talpa, asupra lui Mora.

Min. 39 - Ocazie mare pentru olteni! David Matei șutează din afara careului, după o minge așezată perfect de Al Hamlawi, însă mingea trece foarte aproape de stâlpul din stânga al porții.

Min. 38 - Galben pentru Coubiș.

Min. 37 - Mendy reia cu capul după o centrare foarte bună a lui Stanojev, însă mingea este blocată de un adversar.

Min. 34 - Mekvabishvili trimite o nouă „bombă” de la distanță, iar mingea trece și mai aproape de transversala porții lui Lefter.

Min. 30 - Șansă bună pentru Lukic! Atacantul lui U Cluj a reluat cu capul din câțiva metri, însă lovitura trimisă pe centrul porții este reținută cu ușurință de Popescu.

Min. 29 - Anzor trimite un șut violent de la aproximativ 20 de metri, însă mingea trece destul de mult peste poarta lui Lefter.

Min. 27 - Galben pentru Mendy, după un duel cu Mora.

Min. 23 - Dan Nistor centrează din lovitură liberă, însă oltenii resping balonul fără probleme.

Min. 18 - Ocazie pentru David Matei! Șutul acestuia de la marginea careului este deviat în corner de un adversar.

Min. 15 - Probleme pentru Carlos Mora! Jucătorul oltenilor acuză câteva dureri.

Min. 10 - Galben pentru Dan Nistor, după câteva tensiuni cu adversarii.

  • La scorul de 2-0, Universitatea Craiova este campioană.

Min. 9 - Gol Craiova! Al Hamlawi scapă singur spre poarta lui Lefter și duce scorul al 2-0, cu un șut pe jos, pe lângă portarul ardelenilor. Reușita a fost validată și de VAR.

Min. 3 - Goool Craiova! David Matei deschide scorul, cu un șut plasat perfect la colțul lung, din interiorul careului, după ce a fost găsit perfect de Bancu.

Min. 1 - Start de partidă pe „Ion Oblemenco”.

20:30 Fanii Craiovei, atmosferă senzațională la startul partidei

20:10 Atmosfera de pe arenă, cu 20 de minute înaintea meciului

20:00 Reporterii GOLAZO.ro, Theodor Jumătate și Vlad Nedelea, au făcut o scurtă analiză înaintea partidei

19:50 Echipele ies la încălzire: oltenii au pus Cupa României la ieșirea pe teren

Trofeul a fost cucerit chiar în fața adversarilor din această seară, U Cluj:

19:45 Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a ajuns la stadion

19:20 Selecționerul Gică Hagi a ajuns la stadion

19:10 Autocarul Craiovei s-a blocat în mulțimea de fani care aștepta echipa la stadion

Jucătorii lui Filipe Coelho au fost întâmpinați de aproximativ 15.000 de suporteri.

18:35 Injurii ale suporterilor olteni la adresa celor de la FCU Craiova și a lui Adrian Mititelu

18:20 Suporterii Craiovei au plecat spre stadionul „Ion Oblemenco”

18:00 Jandarmii s-au adunat în număr mare în centrul Craiovei

17:15 Fanii olteni au luat cu asalt străzile din Craiova

16:50 Atmosfera din centrul Craiovei, cu aproximativ trei ore și jumătate înaintea fluierului de start

16:45 Mesajul fanilor Universității Craiova, înaintea meciului decisiv pentru titlu

16:40 Suporterii Craiovei și atmosfera din oraș, cu aproximativ patru ore înaintea partidei

16:30 Pregătiri înainte de meci pe „Ion Oblemenco”

Fanii olteni au început deja să se strângă în centrul Craiovei, îmbrăcați în culorile clubului.

Reporterii GOLAZO.ro au surprins și decorul pregătit pentru o eventuală ceremonie de final, pe care apare mesajul „Campioni 2026”, în cazul în care U Craiova se va impune în această seară.

Miercuri, Craiova a câștigat Cupa României chiar în fața celor de la U Cluj. Partida de la Sibiu s-a încheiat la egalitate după cele 120 de minute de joc, scor 0-0.

Oltenii pregătiți de Filipe Coelho s-au impus la loviturile de departajare, scor 6-5.

Filipe Coelho: „Asta trebuie să facem”

Tehnicianul portughez al oltenilor se așteaptă la un meci diferit față de cel jucat în urmă cu câteva zile și a subliniat că echipa are nevoie de luciditate pentru a obține maximum de la acest joc.

„Este încă un meci care ne poate aduce un trofeu. Știm că va fi dificil, dar vom da totul.

Știm că va fi un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este o nouă finală și vom vedea ce se va întâmpla.

Atmosfera este mereu bună și când avem momente dificile oamenii sunt echilibrați. Știm că suntem pe drumul nostru, vrem să obținem lucruri bune pentru noi, pentru oraș, pentru club. Este bine după ce am câștigat trofeul, dar era bine și înainte.

Mâine dimineață vom lua decizia asupra echipei și vom încerca să pregătim meciul.

Știm că trebuie să jucăm pentru inima orașului, pentru a suporterilor, dar în același timp trebuie să ne folosim mintea în direcția corectă. Este foarte important pentru noi”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Acesta a ținut să le mulțumească și suporterilor, care vor umple „Ion Oblemenco” până la refuz, după ce toate biletele pentru meciul cu U Cluj au fost epuizate în șase ore.

„Vreau să le mulțumesc fanilor pentru ceea ce au făcut până acum. Au fost uimitori în toate momentele. Cred că legătura dintre noi și suporteri este mai bună și acum avem o conexiune puternică pentru că echipa merge bine”, a concluzionat Coelho.

Jucătorii au ambiție în toate meciurile și de aceea vreau să le mulțumesc. Așa cum am spus, trebuie să luptăm cu ambiția, cu inimile lor și modestia, dar să folosim și mintea. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Cristiano Bergodi: „Noi avem și varianta unei remize acolo”

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a prefațat la rândul său partida din etapa #9 din play-off.

„Șansele sunt egale, se pleacă de la 50-50%. Într-un meci se poate întâmpla orice. E adevărat că jucăm la ei, dar la cum ne-am comportat, cum a arătat echipa la finala de Cupă, zic eu că putem avea șanse bune de a ne întoarce cu punct sau puncte.

Avem încă două zile de antrenament și vom vedea care va fi formula. S-a adunat și oboseala, dar sigur vom trimite pe teren o echipă foarte competitivă.

Probabil ei vor avea în public al 12-lea om, dar poate apărea și reversul medaliei. Dacă jucătorii sunt ambițioși și arată dorința din finala Cupei, putem face un rezultat important, o surpriză.

Încă trebuie să vorbesc cu ei, pentru că ieri (n.r. joi), a doua zi după finală, nu am făcut antrenament cu toți. Am făcut cu mai puțin de jumătate de echipă.

Astăzi (n.r. vineri), eu voi avea o discuție cu băieții, dar cred că și ei sunt conștienți că am făcut un meci… din păcate, am pierdut din cauza unui penalty.

Deci, este dezamăgitor, este dureros, dar eu sunt mulțumit de ceea ce am văzut. Acum, sunt trei meciuri cu Craiova, echipa probabil cea mai bună, în care nu ne-au dat gol”, a declarat Cristiano Bergodi, conform fcucluj.ro.

E un meci foarte foarte important, pentru că deznodământul campionatului se poate decala o săptămână. Noi avem și varianta unei remize acolo, apoi ambele vom juca cu presiune. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Informații interesante despre U Craiova - U Cluj

Iată 10 informații statistice interesante care prefațează duelul de pe arena „Ion Oblemenco” din Bănie:

  • Câte 22 de victorii au reușit fiecare în primele 38 de runde, cele mai multe. Oltenii sunt lideri în topul privind succesele de pe teren propriu - 14, în timp ce ardelenii s-au impus de 11 ori în deplasare, fiind fără egal la acest capitol.
  • „Șepcile roșii” au cele mai puține remize, doar șase, dintre care una singură pe teren advers.
  • Ambele formații au câte 60 de goluri marcate, dintre care 16 au fost reușite în urma unor faze fixe. De menționat că, sunt cluburile cu cei mai mulți marcatori în ediția 2025/26, 20 gazdele, 19 oaspeții.
  • Sunt echipele cu cele mai puține goluri încasate, Universitatea Cluj - 32, Universitatea Craiova - 33. ,,Alb-albaștrii” au strâns 17 meciuri fără gol încasat, dintre care cinci în play-off. De partea cealaltă, vizitatorii stau cel mai bine din campionat la număr de goluri primite în urma unor momente statice, doar șase.
  • Cu 73 de driblinguri reușite în play-off, Universitatea Cluj ocupă prima poziție după primele opt runde din această fază a competiției (Universitatea Craiova - 52).
  • 294.061 spectatori au fost prezenți pe arena craiovenilor la precedentele 19 jocuri disputate acasă în Superligă. Va fi pentru întâia oară de la inaugurarea noului stadion când se va depăși borna de 300.000 de spectatori într-un sezon.
  • Doi jucători din lotul clujenilor au câte 20 de contribuții ofensive, Jovo Lukic (18 goluri, 2 pase decisive) și Issouf Macalou (6 goluri, 14 pase decisive). Bosniacul conduce în clasamentul golgheterilor, iar ivorianul se află în luptă cu Alin Roman (UTA) pentru titlul de cel mai bun pasator decisiv.
  • Cristiano Bergodi a antrenat-o pe Universitatea Craiova în 2020 (17 jocuri în ediţiile 2019-2020 şi 2020-2021, 14 victorii - 3 înfrângeri), când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului (ediţia 2019-2020) cu gruparea alb-albastră. Ca adversar, tehnicianul italian a câștigat doar una dintre cele șapte deplasări din campionat (28 mai 2023, Universitatea Craiova - Sepsi 0-1), în rest are trei remize și trei înfrângeri.
  • 71,2 % este procentul de puncte reușit de Filipe Coelho pe banca oltenilor în Superligă (22 jocuri), portughezul fiind instalat la startul etapei a 17-a. De partea cealaltă, Bergodi stă și mai bine, 58 de puncte din 75 posibile (77,3 %).
  • De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 11 ori, de patru ori s-au impus craiovenii, clujenii și-au trecut în cont două victorii, iar alte cinci meciuri s-au terminat la egalitate, conform lpf.ro.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj942*
4Dinamo938
5Rapid933
6FC Argeș931
*beneficiază de rotunjire

