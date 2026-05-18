„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?" Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul

alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 00:47
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 01:03

Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe Universitatea Cluj, scor 5-0, și a cucerit titlul de campioană a României.

Craiova a devenit campioană după 35 de ani

După succesul din Cupa României, obținut miercuri, 13 mai, tot în fața Universității Cluj, oltenii au realizat eventul și au readus titlul în Bănie după o așteptare de 35 de ani.

Din punct de vedere juridic însă, răspunsul la întrebarea adresată de Balint președintelui CS Universitatea Craiova depinde de o bătălie care încă nu s-a încheiat.

Pavel Badea este ferm convins: ”Sunt sigur că echipa din seara asta este Universitatea Craiova!”.

Filipe Coelho și jucătorii de la Craiova au dus trofeul de campioană în galerie (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Ce a decis Curtea de Apel Timișoara

În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a pronunțat o hotărâre prin care palmaresul istoric al Universității Craiova a fost atribuit echipei lui Adrian Mititelu, FCU Craiova.

În urma acestei decizii, echipa din Liga 1, U Craiova 1948 Club Sportiv SA, are provizoriu doar performanțele obținute după înființarea clubului din 2012:

  • Campioană a României: 2025-2026
  • Câștigătoare a Cupei României: 2017-2018, 2020-2021, 2025-2026
  • Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021

Actuala campioană a României funcționează pe baza unui contract de asociere între trei entități, una de drept privat și două de drept public: U Craiova 1948 Club Sportiv SA (Mihai Rotaru), C.S. Universitatea Craiova (Pavel Badea) și Municipiul Craiova.

Hotărârea Curții de Apel Timișoara nu este definitivă. CS Universitatea Craiova a declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva motivării în care se arată, printre altele:

  • Curtea constată că încercarea de a fundamenta, pe cale argumentativă, dobândirea palmaresului istoric al vechii echipe de fotbal de către reclamant și, implicit, de către clubul de fotbal înființat de acesta în anul 2012, nu este susținută nici de situația juridică rezultată din actele existente, în sensul existenței unei continuități juridice și sportive între aceste entități.
  • Or, în absența unei asemenea continuități, palmaresul istoric nu poate fi atribuit unei structuri fotbalistice nou create la mai mult de două decenii de la desprinderea secției de fotbal din clubul originar.
  • În consecință, Curtea reține că, din punct de vedere logico-juridic, clubul de fotbal înființat de către reclamant în anul 2012 ar putea eventual pretinde palmaresul aferent perioadei ulterioare constituirii sale, neputând revendica sau pretinde palmaresul istoric anterior, acesta aparținând entității sportive care a realizat performanțele respective și care a avut o identitate juridică și sportivă distinctă de cea a reclamantului.
  • Din perspectiva palmaresului, acesta a urmat parcursul clubului de fotbal care a continuat activitatea sportivă, participând în mod neîntrerupt în competițiile interne și internaționale în care era deja înscris anterior desprinderii.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

Dacă decizia Curții de Apel Timișoara va fi menținută, palmaresul istoric al Universității Craiova va include:

  • 4 titluri de campioană a României: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991
  • 8 Cupe ale României: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021
  • 1 Supercupă a României: 2020-2021
  • Semifinalistă în Cupa UEFA 1982-1983
  • Sfertfinalistă în Cupa Campionilor Europeni 1981-1982

Al cincilea titlu sau primul?

Din punct de vedere sportiv, succesul din acest sezon reprezintă primul campionat câștigat la Craiova după titlul cucerit în 1991.

Din punct de vedere juridic însă, întrebarea lansată de Gabi Balint rămâne fără un răspuns definitiv.

Dacă instanța supremă va menține decizia Curții de Apel Timișoara, titlul cucerit acum de echipa lui Mihai Rotaru va rămâne, oficial, primul campionat din palmaresul propriu al clubului înființat în 2012.

Dacă însă recursul formulat de CS Universitatea Craiova va fi admis, clubul ar putea revendica întreaga tradiție a „Științei”, iar trofeul cucerit în această seară ar deveni al cincilea titlu de campioană din istoria Universității Craiova.

Până la verdictul definitiv, certitudinea este una singură: Craiova a dominat fotbalul românesc, a realizat eventul și a readus în Bănie entuziasmul marilor performanțe.

S-a pus întrebarea a cui este echipa asta. Este a Universității Craiova. Acest oraș merită să aibă o echipă care să se bată sus și care să facă performanță. Suporterul oltean este suporter de atitudine, nu neapărat de rezultat, iar noi asta am arătat, am arătat că suntem campioni. Mihai Rotaru, acționar majoritar U Craiova
Nebunie la conferința lui Coelho și în vestiarul Craiovei (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Nebunie la conferința lui Coelho și în vestiarul Craiovei (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Nebunie la conferința lui Coelho și în vestiarul Craiovei (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
