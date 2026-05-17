Nu merge la Mondial  Lucian Filip, despre situația jucătorului de la FCSB: „Trebuie să-și respecte clubul”

Siyabonga Ngezana FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 19:10
  • Lucian Filip (35 de ani), antrenorul interimar de la FCSB, a vorbit despre Siyabonga Ngezana (28 de ani) în conferința premergătoare partidei cu Hermannstadt.
  • Hermannstadt - FCSB se joacă luni de la ora 20:30, în ultima etapă din play-out, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Lucian Filip a precizat că Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, nu a fost convocat în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din această vară.

Lucian Filip, despre Siyabonga Ngezana: „Fotbalul nu se termină aici”

Cu doar 13 minute jucate la FCSB din ianuarie încoace, după ce a refuzat, în mod repetat, să se opereze la genunchi, Siyabonga Ngezana nu se va afla alături de naționala țării sale la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada.

Lucian Filip, interimarul de la FCSB, a vorbit despre situația acestuia:

„E clar că este dezamăgit, dar asta este viața, fotbalul nu se termină aici. Până la urmă el trebuie să-și respecte clubul. Datorită clubului a fost în atenția naționalei.

Sper că la următorul Campionat Mondial să fie prezent”, a spus Filip la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt.

Danny Jordaan, președintele Federației de Fotbal din Africa de Sud, a precizat că lotul final va fi anunțat pe 27 mai, conform citizen.co.za.

33 de meciuri
a jucat Siyabonga Ngezana în acest sezon pentru FCSB. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

MM Stoica, acum 3 luni: „Și noi, și colegii, toți i-am explicat, dar el crede că va juca”

Ngezana a refuzat să se opereze la genunchi, iar staff-ul medical al campioanei nu a reușit să-l convingă pe fundașul sud-african că intervenția chirurgicală nu poate fi evitată.

El a insistat să nu facă intervenția tocmai pentru că nu voia să-și compromită prezența la CM 2026 alături de Africa de Sud, lucru care se pare că până la urmă nu a putut fi evitat.

MM Stoica a dezvăluit în luna februarie că l-a avertizat că nu va mai juca la FCSB până nu se va opera, însă fundașul nu a fost înduplecat.

„Dacă mă întrebi pe mine, prezența lui la Mondial e compromisă total. El nu va putea să joace. I-am explicat foarte clar. [...] I-a explicat staff-ul medical și nu numai. Și noi, și colegii, toți i-am explicat, dar el crede că va juca. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am explicat că are o vârstă, nu s-a accidentat niciodată, e normal să fie reținut, dar nu are nicio șansă. Ce pot să fac?”, a explicat MM Stoica la Prima Sport.

FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de Ngezana

Întrebat și despre pierderea pe care absența lui Ngezana de la Mondial o va genera pentru FCSB, oficialul campioanei a replicat la acel moment: „Banii de la Mondial sunt ultima problemă la Gigi, că pierde 200 și ceva de mii de euro că nu se duce Ngezana la Mondial. Era vorba să fie sănătos ca să joace la noi”.

FIFA plătește cluburilor o sumă pentru fiecare zi petrecută de un jucător la Campionatul Mondial. Suma totală se ridică la 355 de milioane de dolari, însă forul internațional nu a anunțat încă și cum vor fi împărțiți. La ediția din 2022, găzduită de Qatar, cluburile au primit 10.950 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător la turneul final.

Cum numărătoarea zilelor începe înainte de startul turneului, FCSB putea primi, în cazul în care Ngezana era convocat și eliminat încă din faza grupelor, cel puțin 200.000 de euro.

