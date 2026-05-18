Filipe Coelho de-abia începuse să spună câteva cuvinte. Campionii au pătruns peste el în sală, cu trofeele.

Fiecare jucător a început să-l ude pe antrenor. Portughezul era ca după duș la sfârșit. Dar toți erau fericiți.

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a sosit târziu la conferința de presă. Trecuse miezul nopții.

Made in Romania în vestiarul Craiovei, la fel ca la eventul lui Inter

După sărbătoarea de pe gazon, petrecerea continuase în vestiar. Nu lipsise nici Made in Romania.

Dacă se celebrează eventul campionat-Cupă la Inter Milano cu Made in Romania, nu putea fi altfel la Universitatea. Tot event!

Tehnicianul portughez de-abia începuse să vorbească la conferință.

Le mulțumea tuturor. „Sunt foarte fericit pentru jucători. Le mulțumesc și familiilor jucătorilor, pentru că nu e ușor pentru copii, soții, părinți.

Le mulțumesc și suporterilor, au fost senzaționali în ultimele două luni.

Le mulțumesc și copiilor mei care au privit meciul din Portugalia”, a spus el.

Două minute de nebunie cu jucătorii și antrenorul Craiovei. Campionii

Apoi, dintr-odată, s-a dezlănțuit nebunia. Fotbaliștii Craiovei au pătruns în sala de conferințe.

Alb-albaștrii au așezat cele două trofee în fața mesei la care vorbea antrenorul lusitan.

Săreau și urlau în jurul lui Coelho. L-au stropit cu apă, l-au udat, i-au stropit și pe jurnaliști.

Coelho și-a condus echipa de pe masă. „Un, doi, trei, patru, cupa și campionatul!”

Coelho s-a urcat pe masă, dar nu a scăpat de apa care îl lovea din toate părțile.

Antrenorul i-a dirijat pe alb-albaștri și de acolo, de pe masă.

„Un, doi, trei, patru, cupa și campionatul!”, scandau jucătorii.

În cele din urmă, după câteva minute de nebunie, campionii au părăsit sala.

Coelho a revenit la ce începuse, dar nu a mai rămas prea mult.

Întrebat cât este meritul său și cât al lui Mirel Rădoi, Coelho a răspuns:

„Meritul celor două trofee este al jucătorilor. Când am venit aici, în noiembrie, primul lucru pe care l-am spus băieților în vestiar a fost că eu cred în ei, credeam că putem câștiga”.

