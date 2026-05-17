Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Imagine de pe „Ion Oblemenco” (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 20:42
  • U CRAIOVA - U CLUJ. Peluza Nord a realizat o scenografie superbă înaintea finalei campionatului.
  • Craiova transformată într-o Cetate, care s-a aprins de torțele ultrașilor. Flacăra speranței unui oraș întreg.
  • Și un singur cântec a răsunat pe arena Craiovei: „O iubire-alb-albastră”

După 25 de minute, marșul ultrașilor Craiovei s-a oprit în rondul din apropierea arenei. La „Ciupercă”, așa cum e cunoscut.

Au așteptat sosirea autocarului. Împreună cu alte mii de fani, au format o „potcoavă” imensă.

U Craiova - U Cluj, ca în Buenos Aires

Au cântat imnul Universității, toți cu fularele alb-albastre deasupra capului.

Printre ei, mulți copii, unii foarte mici, de 4-5 ani.

Când „bus-ul” a intrat în giratoriu, s-au aprins torțele. La un moment dat, totul a fost învăluit în fum. Nu se mai vedea nimic.

Se auzea doar „Hei, hei, hai Știința!” sau „Ole, ole, ole, Știința, Știința!”.

O atmosferă sud-americană, în stilul derbyurilor Boca - River sau River - Boca, la Buenos Aires.

Autocarul a fost blocat zeci de secunde, pentru că suporterii trecuseră cu ușurință de barajele jandarmilor.

În cele din urmă, cu ajutorul poliției, șoferul a depășit mulțimea alb-albastră și s-a îndreptat spre arenă.

A sosit cu puțin timp înaintea lui Gică Hagi, selecționerul sosit cu BMW-ul SUV cu numărul 10.

Crainicul Craiovei: „Cel mai așteptat meci al ultimilor 35 de ani”

Cu trei sferturi de oră înainte de startul duelului, tribunele erau aproape pline.

Crainicul a pătruns pe teren. „Cel mai așteptat meci al ultimilor 35 de ani. Cea mai frumoasă și cea mai bună echipă din România, Universitatea Craiova”.

Când au pătruns pe teren jucătorii oaspeți, un fluierat lung, apăsător, împotriva lor.

Imediat, au ieșit craiovenii și stadionul a erupt într-o explozie de bucurie. Toți spectatorii strigau și săreau: „Cine sare-i alb-albastru, cine sare-i alb-albastru!”.

Ultrașii Craiovei: „Glorie Cetății, Glorie Științei!”. Și scandări homofobe

Trubadurul oltean Ion Popa a cântat „Au înnebunit salcâmii”, făcut faimos în toată țara de Tudor Gheorghe.

Frumusețea cântecului a dispărut când Peluza Nord a declanșat scandarea homofobă „La Dinamo și la Cluj, băieții se dau cu ruj”. Repetată toată după-amiaza. Și alte insulte anti-Cluj și anti-Dinamo, rivale ale Craiovei care se vor întâlni în ultima etapă.

Peluza Nord a afișat un banner uriaș în baza tribunei: „Glorie Cetății, Glorie Științei!”.

30.000 de oameni cântând imnul. Și o „Cetate” în flăcări. Flacăra speranței Craiovei

Imnul Craiovei a fost impresionant, ca de obicei pe „Ion Oblemenco”.

30.000 de oameni cântând pe o singură voce. Și o mare de fulare alb-albastre.

Și, dintr-odată, s-au ridicat turnurile. Pe fondul imnului, Peluza Nord s-a transformat într-o Cetate!

Apoi, s-au ridicat o mulțime de plăcuțe albastre și argintii în jurul „cetății”. „O iubire alb-albastră. Hai, Craiova!”.

Și peluza s-a umplut de torțe. „Cetatea” în flăcări. Flăcările speranței Craiovei.

Așa a început finala campionatului.

