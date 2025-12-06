„Fii puternic, Cornele!” Detalii despre starea de sănătate a lui Dinu: „Când îmi răspunde așa, parcă mi se sfâșie sufletul”
Cornel Dinu (sursa: Sport Pictures)
„Fii puternic, Cornele!” Detalii despre starea de sănătate a lui Dinu: „Când îmi răspunde așa, parcă mi se sfâșie sufletul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 15:03
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 15:04
  • Constantin Dănilescu (77 de ani), fost conducător la Steaua și la Dinamo, a vorbit despre starea de sănătate a fostului antrenor Cornel Dinu (77 de ani).
  • Dănilescu, unul dintre cei mai titrați conducători din fotbalul românesc, a tratat și subiectul derby-ului FCSB - Dinamo.

Constantin Dănilescu a lucrat la Steaua între 1987 și 1999, iar din 1999 până în 2014 a activat la Dinamo, la propunerea lui Cornel Dinu.

Constantin Dănilescu, mesaj pentru Cornel Dinu: „Fii puternic, Cornele!”

„Am mai vorbit cu Mister, îi mai trimit câte un mesaj. Îmi pare rău, s-a retras, s-a închis în el.

Noi ne cunoaștem din clasa I, ne știm bine. Când îi transmit multă sănătate, îmi răspunde «Da, la fel și ție!», parcă mi se sfâșie sufletul.

Știu câți ani am trăit alături de el, în copilărie, în Târgoviște. El a fost omul care mi-a dat primul telefon (n.r. - să meargă la Dinamo)”, a spus Constantin Dănilescu, la Digi Sport.

Îmi pare rău pentru starea lui de sănătate. Cornele, fii puternic, de la prietenul tău pe viață, Tică Constantin Dănilescu

După intervenția chirurgicală suferită anul trecut la șold, fostul fotbalist și antrenor a fost nevoit să revină pe patul de spital din cauza unor probleme respiratorii.

În urmă cu o lună, Cornel Dinu, care a strâns 454 de apariții pentru Dinamo în prima ligă, a povestit cum a decurs perioada petrecută în spital.

„Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24, mi-au pus 12 senzori pe mine, cu ventuze, cu fire, cu monitoare, parcă eram RoboCop.

Au vrut să vadă dacă se impune implantarea unui pacemaker… Un pacemaker ventricular, nu cardiac, să ajute la respirație.

Au constatat că nu e cazul, așa că mâine (n.r. – pe 13 noiembrie) mă externează, plec acasă la prietenii mei necondiționați, câinii mei”, a declarat Dinu, conform fanatik.ro.

Constantin Dănilescu, despre derby-ul FCSB - Dinamo: „Le dau șanse amândurora”

Întrebat dacă ține cu FCSB sau cu Dinamo diseară, Constantin Dinu a răspuns:

„Acum, la o vârstă înaintată, țin cu fotbalul. Vreau să fie cât mai bine în fotbal, mi-am dorit mult și pentru echipa națională. FCSB și Dinamo… eu zic că de data asta fiecare victorie se poate înclina într-o parte sau alta, le dau șanse amândurora.

Chiar dacă stăteam în Ghencea și lucram la Dinamo, când ieșeam pe stradă nu am fost înjurat niciodată. Lumea a ținut cu fotbalul. Am cântărit pentru fotbal”.

Fostul oficial al celor două cluburi a povestit câte derby-uri a prins, mai întâi între Steaua și Dinamo, iar apoi între Dinamo și FCSB.

Din socotelile pe care le făcusem, depășisem 75. Stând pe ambele bănci. Din 1987 sunt în activitate până în 2010 la cele două mari cluburi. Amintiri frumoase. Eu am avut impresia că mai mult de un an, doi, nu voi rezista la Dinamo. Uitați-vă că s-au făcut și acolo o grămadă de ani. Constantin Dănilescu

Cornel Dinu, o viață în alb și roșu

În 1966, Cornel Dinu a debutat în Divizia A la vârsta de 18 ani, la Dinamo. Desemnat de trei ori „Fotbalistul român al anului” (1970, 1972, 1974), are în palmares șase titluri de campion al României și două Cupe.

Și-a încheiat cariera de fotbalist în 1983 și a devenit antrenor. După un an ca „secund” la Dinamo, a fost numit „principal”. Le-a mai pregătit pe CS Târgoviște, Metalul București, ASA Târgu Mureș, Oțelul Galați, U Cluj și FC Olt Scornicești.

După ce a fost selecționer al naționalei României și director la FC Național, a revenit pe banca tehnică a „câinilor”, alături de care a câștigat două campionate (2000, 2002) și două Cupe (2000, 2001).

Dinu, care a fost și secretar de stat, șeful Departamentului sport din Ministerul Tineretului și Sportului (1990-1991), a ocupat funcția de director tehnic al clubului Dinamo în sezonul 2007/08.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, iar în ultimii ani, a ocupat funcția de administrator delegat al clubului Dinamo.

dinamo bucuresti Cornel Dinu steaua bucuresti liga 1 Constantin Danilescu fcsb
