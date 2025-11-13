Cum se simte Cornel Dinu Legenda lui Dinamo oferă detalii despre starea sa de sănătate: „Mi-au pus 12 senzori.  Parcă eram RoboCop”
Conrnel Dinu. Foto: Sport Pictures
Cum se simte Cornel Dinu Legenda lui Dinamo oferă detalii despre starea sa de sănătate: „Mi-au pus 12 senzori. Parcă eram RoboCop"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 13.11.2025, ora 14:59
Actualizat: 13.11.2025, ora 14:59

După intervenția chirurgicală suferită anul trecut la șold, fostul fotbalist și antrenor a fost nevoit să revină pe patul de spital din cauza unor probleme respiratorii.

Cornel Dinu a vorbit despre starea sa de sănătate: Mi-au pus 12 senzori. Parcă eram RoboCop”

În urmă cu o zi, fostul fotbalist, care a strâns 454 de apariții pentru Dinamo în prima ligă, a povestit cum a decurs perioada petrecută în spital.

„Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24, mi-au pus 12 senzori pe mine, cu ventuze, cu fire, cu monitoare, parcă eram RoboCop.

Au vrut să vadă dacă se impune implantarea unui pacemaker… Un pacemaker ventricular, nu cardiac, să ajute la respirație.

Au constatat că nu e cazul, așa că mâine (n.r. – astăzi, 13 noiembrie) mă externează, plec acasă la prietenii mei necondiționați, câinii mei”, a declarat Dinu, conform fanatik.ro.

75 de meciuri
pentru națională a jucat Cornel Dinu

Fostul selecționer a mărturisit că nopțile petrecute în spital i-au fost dificile, dar speră să își recapete liniștea odată ce va reveni acasă.

„Problema este că n-am reușit să dorm decât două, trei ore pe noapte. Ziua aici nu se poate dormi, sper să dorm mai mult noaptea asta…

Dacă nu, atunci acasă, că de aia e acasă”, a mai spus fostul mare jucător și antrenor.

Cornel Dinu, o viață în alb și roșu

În 1966, Cornel Dinu a debutat în Divizia A la vârsta de 18 ani, la Dinamo. Desemnat de trei ori „Fotbalistul român al anului” (1970, 1972, 1974), are în palmares șase titluri de campion al României și două Cupe.

Și-a încheiat cariera de fotbalist în 1983 și a devenit antrenor. După un an ca „secund” la Dinamo, a fost numit „principal”. Le-a mai pregătit pe CS Târgoviște, Metalul București, ASA Târgu Mureș, Oțelul Galați, U Cluj și FC Olt Scornicești.

După ce a fost selecționer al naționalei României și director la FC Național, a revenit pe banca tehnică a „câinilor”, alături de care a câștigat două campionate (2000, 2002) și două Cupe (2000, 2001).

Dinu, care a fost și secretar de stat, șeful Departamentului sport din Ministerul Tineretului și Sportului (1990-1991), a ocupat funcția de director tehnic al clubului Dinamo în sezonul 2007/08.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, iar în ultimii ani, a ocupat funcția de administrator delegat al clubului Dinamo.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share