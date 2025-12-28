Aproape de Genoa Mutarea dorită de echipa lui Șucu depinde de decizia lui Juventus
Mattia Perin. Foto: Imago
Campionate

Aproape de Genoa Mutarea dorită de echipa lui Șucu depinde de decizia lui Juventus

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 28.12.2025, ora 13:58
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 13:58
  • Mattia Perin (33 de ani), portarul celor de la Juventus, ar fi aproape de o revenire la Genoa, echipa la care Dan Șucu (62 de ani) este acționar majoritar.
  • „Grifonii” au nevoie de un portar care să le ofere stabilitate pentru a reuși să se salveze de la retrogradare.

Perin a debutat în Serie A la Genoa, unde a petrecut cinci sezoane ca titular după două perioade de împrumut.

A mai juca la Genoa între 2020 și 2021, tot sub formă de împrumut, după transferul la Juventus.

Mattia Perin, aproape de un transfer la Genoa

Între Mattia Perin și Genoa ar exista deja un acord de principiu pentru un transfer în fereastra de mercato din ianuarie, conform tuttomercatoweb.com.

Totuși, mutarea nu poate fi concretizată până când Juventus nu își găsește un înlocuitor de încredere pentru postul de rezervă al portarului titular Michele Di Gregorio.

204 meciuri
a adunat Perin în poarta celor de la Genoa, pe care a menținut-o intactă în 59 de partide și a încasat 266 de goluri. La Juventus, Perin a menținut poarta intactă în 25 din cele 60 de meciuri jucate și a primit 55 de goluri.

Pentru Juventus, cel mai vehiculat nume este cel al lui Christos Mandas, portarul grec de 23 de ani legitimat la Lazio.

Mandas a prins foarte puține minute până acum, fiind blocat de portarul titular Ivan Provedel, excepție făcând doar o apariție în Cupa Italiei, împotriva lui AC Milan (1-0).

Pentru Juventus, aducerea lui Mandas ar deschide calea pentru plecarea lui Perin la Genoa, unde acesta ar avea șansa să redevină portar de bază.

2 milioane de euro
este cota de piață a portarului Mattia Perin. Cota maximă a atins-o în 2017, cât timp juca la Genoa: 18 milioane de euro

Genoa se află pe locul 17 în Serie A, cu 14 puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate.

În acest moment, Genoa se bazează pe Nicola Leali (32 de ani) și pe fostul portar al Rapidului, Benjamin Siegrist (33 de ani), care a evoluat într-un singur meci în Cupa Italiei.

Din lot mai fac parte Daniele Sommariva (28 de ani), cu o singură apariție în Serie A în acest sezon, și tânărul Ernestas Lysionok (18 ani).

