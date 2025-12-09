FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a anunțat că Ovidiu Mihăilă (52 de ani) va rămâne selecționerul naționalei feminine a României.

Cu Ovidiu Mihăilă la cârmă, „tricolorele” au încheiat pe locul 9 la Campionatul Mondial. Contractul selecționerului expirase imediat după turneul final, însă acesta a fost reconfirmat în funcție de Constantin Din.

Ovidiu Mihăilă rămâne selecționerul României

Președintele FRH a anunțat și un obiectiv îndrăzneț pentru EURO 2026, turneu ce va fi găzduit și de România, alături de Cehia, Polonia, Slovacia și Turcia, în perioada 3-20 decembrie 2026.

„Coco are contract, el va fi selecționer și la Europene, indiferent de rezultatul alegerilor. Este un loc 9 meritat (n.r. la CM 2025), iar pentru mine a fost îmbucurătoare exprimarea echipei.

Jucăm un handbal modern, un handbal rapid, efectiv toate fetele prezente aici și-au adus aportul la acest joc spectaculos. Practic, nici nu se simte când iese o jucătoare din teren și intră altă.

Jocul nu scade ca valoare și ăsta e un lucru foarte, foarte important. Este un mecanism aflat în rodaj, sunt multe informații, trebuie să mai lucrăm la consolidarea relațiilor.

Dar se vede progresul: în exprimare, în prevenție, iar faptul că n-avem nicio jucătoare accidentată spune totul”, a declarat Constantin Din, potrivit welovesport.ro.

La Euro 2026, obiectivul va fi o clasare pe locurile 1-6. Constantin Din, președinte FR Handbal

Ovidiu Mihailă, selecționerul României / Foto: sportpictures.eu

Ovidiu Mihăilă: „Trebuie să avem răbdare cu aceste fete”

Mihăilă speră că performanța de la Mondial va influența favorabil tragerea la sorți pentru Campionatul European din 2026.

„Eu sper ca prin acest loc 9 să avem o șansă în plus la tragerea la sorți, apoi lucrurile vor sta diferit. Va fi o presiune suplimentară, sunt așteptări mari. Cred că aceste fete știu să se echilibreze. Avem un grup frumos, trebuie să avem răbdare cu aceste fete.

Trebuie să construim ceva pentru viitor! Nu se poate peste noapte. Avem mai multe exemple din lumea mare a handbalului. Au acceptat, au construit și au avut răbdare. În doi ani, trei ani, poate fi o promisiune această echipă”, a declarat Ovidiu Mihăilă, citat de gsp.ro.

Părerea mea, când vorbim de echipa națională, e că necesită un timp mai îndelungat pentru a construi ceva. La club le ai alături în fiecare zi, le poți ridica și mental, sportiv, profesional. La echipa națională trebuie o construcție. Depinde doar de noi, de oamenii din jur. Această generație cred că poate să readucă gloria trecutului în prezent și în viitor. Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei României de handbal feminin

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport