„Sub așteptări” Constantin Gâlcă, critic după amicalul României cu Moldova: „Mici momente bune” + Ce spune despre partida cu Austria și viitorul lui Lucescu

Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre echipa națională, după ce România a învins-o pe Moldova, scor 2-1, în amicalul de joi.

Tehnicianul a vorbit și despre cei doi jucători rapidiști de la echipa națională, Cristian Manea și Alexandru Dobre.

Constantin Gâlcă, după victoria cu Moldova: „Am fost sub așteptări”

Antrenorul de la Rapid consideră că jocul prestat de echipa națională a fost unul sub așteptări, dar crede că totul a pornit de la absențele pe care le-a avut Mircea Lucescu la această acțiune.

„Ne așteptăm mereu să aibă un joc bun (n.r. echipa națională). A fost un amical. Au fost mici momente când am jucat bine, când am jucat repede. Dacă luăm jocul în general, a fost sub așteptări.

Au fost mulți jucători accidentați, jucători care nu au mai avut echipă. Nu a mai fost același grup. Echipa era mai omogenă.

Manea a făcut un meci bun. Exprimarea lui a fost bună. Excepție a făcut faza din ultimele minute când a alunecat și a greșit.

Alex a intrat puțin, a avut șansa de a finaliza o acțiune și a luat decizia de a pasa. El se simte mai bine în partea dreaptă, așa cum e la club. Trebuie să se adapteze și pe partea stângă. E normal să se adapteze. Polivalența se cere acum”, a declarat Constantin Gâlcă, conform digisport.ro.

„Cred că Lucescu va continua până la final”

Fostul fotbalist cu 68 de prezențe la echipa națională a prefațat meciul cu Austria și a abordat și subiectul plecării lui Mircea Lucescu:

„Am încredere într-un joc bun, serios și mă aștept să dea tot ceea ce este mai bun. Sper să scoatem un rezultat pozitiv.

Depinde cum ajungem la acel baraj pentru că dacă jucătorii care sunt selecționați sunt într-un moment bun putem emite pretenții la așa ceva, la calificare. Depinde de meciurile pe care le au la echipele de club.

(n.r. Mircea Lucescu va rămână pe bancă și la baraj?) E un antrenor cu o experiență foarte mare. Mă gândesc că dacă a decis să vină aici va continua până la final”.

