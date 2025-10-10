„Sub așteptări” Constantin Gâlcă, critic după amicalul României cu Moldova: „Mici momente bune” + Ce spune despre partida cu Austria și viitorul lui Lucescu  +32 foto
Constantin Gâlcă FOTO: Sport Pictures
Nationala

„Sub așteptări” Constantin Gâlcă, critic după amicalul României cu Moldova: „Mici momente bune” + Ce spune despre partida cu Austria și viitorul lui Lucescu

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 20:46
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 20:46
  • Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre echipa națională, după ce România a învins-o pe Moldova, scor 2-1, în amicalul de joi.

Tehnicianul a vorbit și despre cei doi jucători rapidiști de la echipa națională, Cristian Manea și Alexandru Dobre.

Fiecare jucător e un pericol! Cine vine la București: performanță unică reușită de austrieci înainte de duelul cu România
Citește și
Fiecare jucător e un pericol! Cine vine la București: performanță unică reușită de austrieci înainte de duelul cu România
Citește mai mult
Fiecare jucător e un pericol! Cine vine la București: performanță unică reușită de austrieci înainte de duelul cu România

Constantin Gâlcă, după victoria cu Moldova: „Am fost sub așteptări”

Antrenorul de la Rapid consideră că jocul prestat de echipa națională a fost unul sub așteptări, dar crede că totul a pornit de la absențele pe care le-a avut Mircea Lucescu la această acțiune.

„Ne așteptăm mereu să aibă un joc bun (n.r. echipa națională). A fost un amical. Au fost mici momente când am jucat bine, când am jucat repede. Dacă luăm jocul în general, a fost sub așteptări.

Au fost mulți jucători accidentați, jucători care nu au mai avut echipă. Nu a mai fost același grup. Echipa era mai omogenă.

Manea a făcut un meci bun. Exprimarea lui a fost bună. Excepție a făcut faza din ultimele minute când a alunecat și a greșit.

Alex a intrat puțin, a avut șansa de a finaliza o acțiune și a luat decizia de a pasa. El se simte mai bine în partea dreaptă, așa cum e la club. Trebuie să se adapteze și pe partea stângă. E normal să se adapteze. Polivalența se cere acum”, a declarat Constantin Gâlcă, conform digisport.ro.

România - Moldova, meci amical (6)
România - Moldova, meci amical (6)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

„Cred că Lucescu va continua până la final”

Fostul fotbalist cu 68 de prezențe la echipa națională a prefațat meciul cu Austria și a abordat și subiectul plecării lui Mircea Lucescu:

„Am încredere într-un joc bun, serios și mă aștept să dea tot ceea ce este mai bun. Sper să scoatem un rezultat pozitiv.

Depinde cum ajungem la acel baraj pentru că dacă jucătorii care sunt selecționați sunt într-un moment bun putem emite pretenții la așa ceva, la calificare. Depinde de meciurile pe care le au la echipele de club.

(n.r. Mircea Lucescu va rămână pe bancă și la baraj?) E un antrenor cu o experiență foarte mare. Mă gândesc că dacă a decis să vină aici va continua până la final”.

Citește și

Discuție Kopic - acționari  Antrenorul lui Dinamo, la plecarea în Macedonia: „Este ciudat să spui aşa ceva!”
Superliga
19:19
Discuție Kopic - acționari Antrenorul lui Dinamo, la plecarea în Macedonia: „Este ciudat să spui aşa ceva!”
Citește mai mult
Discuție Kopic - acționari  Antrenorul lui Dinamo, la plecarea în Macedonia: „Este ciudat să spui aşa ceva!”
Italienii invadează Bucureștiul  Câte bilete au primit suporterii celor de la Bologna pentru meciul cu FCSB 
Europa League
19:11
Italienii invadează Bucureștiul Câte bilete au primit suporterii celor de la Bologna pentru meciul cu FCSB
Citește mai mult
Italienii invadează Bucureștiul  Câte bilete au primit suporterii celor de la Bologna pentru meciul cu FCSB 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania constantin galca
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
16:54
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi”
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share