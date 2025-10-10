Discuție Kopic - acționari Antrenorul lui Dinamo, la plecarea în Macedonia: „Este ciudat să spui aşa ceva!”

Zeljko Kopic (48 de ani) și-a motivat alegerile făcute pentru lotul lui Dinamo, înaintea amicalului cu FK Pelister.

Tehnicianul croat a convocat mai mulți tineri, în timp ce anumiți jucători au rămas în România, pe lângă cei plecați la echipele naționale.

Dinamo se va afla în Macedonia în acest week-end, pentru aniversarea de 80 de ani de la înființarea clubului FK Pelister, prilej pentru a disputa un meci amical.

Zeljko Kopic: „O oportunitate bună pentru jucători”

„Unii jucători au plecat la naţională, unii se vor antrena mai intens, unii rămân acasă, se vor antrena la Săftica.

Ne vom completa lotul cu jucători mai tineri, să le oferim câteva minute să vedem cum vor evolua, sper că va reprezenta o experienţă bună pentru ei.

E decizia noastră, e o oportunitate bună pentru jucătorii obişnuiţi cu minute, dar şi pentru cei care au jucat mai puţin.

Ar fi minunat dacă am prinde cupele europene, am avut ieri o discuţie cu acţionarii şi au spus-o, am crescut puţin prea brusc în sezonul trecut. Este ciudat să spui aşa ceva, dar ceea ce am reuşit în sezonul trecut era în plan abia pentru sezonul acesta. Ne mândrim, ne descurcăm bine, iar când avem un obiectiv în vizor vom lupta pentru el.

În primul rând play-off-ul încă e departe. Cu fiecare meci bun aşteptările cresc din ce în ce mai mult.

Fiecare meci reprezintă o experienţă, fiecare minut este experienţă în plus, pentru jucătorii tineri. Primul nostru obiectiv este play-off-ul, iar apoi vom vedea ce putem realiza până la sfârşitul sezonului”, a declarat Kopic, potrivit orangesport.ro.

Lotul lui Dinamo pentru amicalul cu Pelister:

Portari: Roșca, Din-Licaciu

Roșca, Din-Licaciu Jucători de câmp: Tabuncic, Mărginean, Toader, Bordușanu, Armstrong, Caragea, Bărbulescu, Soro, Pop, Milanov, Perica, Udosen, Lazăr, Enache, Oprea, Năstase, Savu, Tarbu, N'Giuwu

Partida din Macedonia va avea loc duminică, 12 octombrie, de la 12:30.

Zeljko Kopic: „A intrat cu multă personalitate”

Kopic a lăudat și prestația lui Cîrjan la debutul pentru echipa națională, în amicalul cu Moldova, 2-1, însă nu l-a uitat și pe Raul Opruț, aflat și el pe teren joi.

„Am fost mulţumit cu felul în care a intrat în meci, cu multă personalitate, a jucat foarte bine şi sunt foarte fericit pentru el.

Raul este un jucător de naţională, am vorbit cu cei doi, sunt bine, sunt motivaţi. Aşteaptă al doilea meci. Dacă vor juca, excelent. Dacă nu, atunci vor avea primul meci în care au jucat şi sper că se vor întoarce sănătoşi după al doilea şi că ne vom pregăti bine pentru meciul cu Rapid.

A fost planul meu, am muncit pentru asta, dar nu e reuşita mea. Eu îmi pregătesc jucătorii, dar ţine de ei, despre cum vor lucra. Fiecare jucător are oportunităţile sale. Este povestea lor, viaţa lor şi succesul lor”, a mai spus Kopic.

Jucătorii de la Dinamo convocați la echipele naționale:

Cătălin Cîrjan - România

Raul Opruț - România

Alexandru Musi - România U21

Cristian Mihai - România U21

Kennedy Boateng - Togo

Nikita Stoinov - Israel U21

Kyriakou Charalampos - Cipru

Devis Epassy - Camerun

