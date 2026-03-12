Ultrași FCSB, trimiși în judecată Cinci suporteri ai campioanei riscă închisoare, după ce au bătut trei adolescenți într-un tramvai din București

Cinci membri ai galeriei FCSB au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, după ce, în noiembrie 2025, au agresat trei adolescenți într-un tramvai din Capitală.

Potrivit comunicatului oficial al Parchetului, remis astăzi, 12 martie, incidentul a avut loc pe 22 noiembrie 2025, în jurul orei 18:12, în tramvaiul liniei STB 21, între stațiile Teiul Doamnei și Ziduri Moși.

Cinci ultrași FCSB, trimiși în judecată după ce au agresat 3 adolescenți

Cei cinci inculpați sunt acuzați că au agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani și doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele, și că au tulburat ordinea publică.

Incidentul de anul trecut a fost surprins de camerele de supraveghere din tramvai. Agresiunea a avut loc în timp ce fanii FCSB se deplasau la meciul cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, din etapa #17 a Ligii 1, disputat pe Arena Națională.

VIDEO. Agresiunea din tramvai a fost înregistrată

Acuzați de lovire sau alte violențe și de tulburarea ordinii publice

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a informat:

„În urma cercetărilor efectuate de Serviciul Grupuri Infracționale Violente din cadrul D.G.P.M.B. a dispus trimiterea în judecată față de 5 inculpați, aflați sub măsura preventivă a controlului judiciar astfel:

Z.P.A.-M., pentru săvârșirea, a două infracțiuni de lovire sau alte violențe, fapte prev. şi ped. de art. 193, alin. (2) și alin. (21), lit. b) și c) din C.pen. și a unei infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371, alin. (2) din C.pen., fiecare cu aplicarea art. 77, lit. a) și art. 113, alin. (3) din C.pen. și toate cu aplicarea art. 38, alin. (1) și (2) din C.pen. A.C-Ș., pentru săvârșirea, a două infracțiuni de lovire sau alte violențe, fapte prev. şi ped. de 193, alin. (2) și (21), lit. b) și c) din C. pen., fiecare cu aplicare art. 77, lit. a) și d) din C.pen., a unei infracțiuni de lovire sau alte violențe, faptă prev. și ped. de art. 193, alin. (1) și (21), lit. b) și c) din C.pen., precum și a unei infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371, alin. (2) din C.pen, cu aplicare art. 77, lit. a) și d) din C.pen., și toate cu aplicarea art. 38, alin. (1) și (2) din C.pen. D.A-L., pentru săvârșirea, a două infracțiuni de lovire sau alte violențe, fapte prev. şi ped. de art. 193, alin. (2) și alin. (21), lit. b) și c) din C. pen. și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371, alin. (2) din C.pen., fiecare cu aplicarea art. 77, lit. a) și art. 113, alin. (2) din C.pen. și toate cu aplicarea art. 38, alin. (1) și (2) din C.pen. S.L.-M., pentru săvârșirea, infracțiunii de lovire sau alte violențe, faptă prev. şi ped. de art. 193, alin. (2) și alin. (21), lit. b) și c) din C. pen., și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371, alin. (2) din C.pen., fiecare cu aplicarea art. 77, lit. a) și art. 113, alin. (3) din C.pen. și toate cu aplicarea art. 38, alin. (2) din C.pen. F.V.-A., pentru săvârșirea, în concurs formal, a infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193, alin. (2) și alin. (21), lit. b) și c) din C. pen., și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371, alin. (2) din C.pen., fiecare cu aplicarea art. 77, lit. a) și art. 113, alin. (3) din C.pen. și toate cu aplicarea art. 38, alin. (2) din C.pen.

Fapta de lovire sau alte violențe, de care sunt acuzați cei cinci ultrași, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform articolului 193 din Codul Penal.

