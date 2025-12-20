SCM Timișoara a câștigat Cupa României FOTO. Bănățenii au învins marea rivală Știința Baia Mare în finală

- SCM USV Timișoara a câștigat, sâmbătă, Cupa României la rugby, după ce a învins Știința Baia Mare în finală, scor 11-18 (3-15).
Ultimul act al competiției s-a disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, „casa rugby-ului” românesc.
Bănățenii au început bine partida, fiind echipa mai motivată. Rupanu a înscris în minutul 7 primul eseu al partidei. Apoi, Ene a redus din diferență pentru maramureșeni, după o penalitate, în minutul 11.
Peste 7 minute, Bucur a înscris eseul 2 pentru Timișoara, pe zonă centrală. Chiar dacă faza a fost analizată, reușita a fost validată, iar Rupanu a transformat, scorul fiind 12-3. Tot Rupanu a mărit ecartul în minutul 23, dintr-o lovitură de pedeapsă.
Formația din Timișoara a intrat în avantaj la pauză, scor 15-3. În startul reprizei secunde, Popoaia a punctat pentru Baia Mare în minutul 44, din lovitură de pedeapsă, iar scorul a devenit 15-6.
Până la final timișorenii au rămas în avantaj, reușind să încheie meciul la o diferență de 7 puncte, 18-11.
Timișoara - Baia Mare, rivalitate tradițională în rugby
SCM USV Timișoara și Știința Baia Mare s-au întâlnit de-a lungul istoriei recente de mai multe ori în finale, atât în liga națională, cât și în Cupa României, meciul devenind u adevărat clasic al rugby-ului românesc.
În ultimii 15, cele două echipe s-au întâlnit de nu mai puțin de 7 ori în finala campionatului, conform rugbyromana.ro.
Lista finalelor de campionat dintre Timișoara și Baia Mare:
- 2012 - Timișoara – Baia Mare 16-6
- 2013 - Timișoara – Baia Mare 25-19
- 2015 - Timișoara – Baia Mare 18-15
- 2017 - Timișoara – Baia Mare 17-16
- 2018 - Timișoara – Baia Mare 21-15
- 2020 - Timișoara – Baia Mare 17-23
- 2024 - Timișoara – Baia Mare 22-21
În Cupa României, situația este similară. De 4 ori s-au confruntat cele două formații în ultimul act al competiției, în ultimii ani.
- 2011 - Timișoara – Știința Baia Mare 32-10
- 2014 - Timișoara – Știința Baia Mare 19-14
- 2016 - Timișoara Saracens – Știința Baia Mare 37-12
- 2021 - SCM Timișoara – CSM Știința Baia Mare 22-15