SCM Timișoara a câștigat Cupa României FOTO. Bănățenii au învins marea rivală Știința Baia Mare în finală +7 foto
SCM Timișoara FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Rugby

SCM Timișoara a câștigat Cupa României FOTO. Bănățenii au învins marea rivală Știința Baia Mare în finală

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 16:37
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 16:39
  • SCM USV Timișoara a câștigat, sâmbătă, Cupa României la rugby, după ce a învins Știința Baia Mare în finală, scor 11-18 (3-15).

Ultimul act al competiției s-a disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, „casa rugby-ului” românesc.

SCM USV Timișoara a câștigat Cupa României la rugby

Bănățenii au început bine partida, fiind echipa mai motivată. Rupanu a înscris în minutul 7 primul eseu al partidei. Apoi, Ene a redus din diferență pentru maramureșeni, după o penalitate, în minutul 11.

Peste 7 minute, Bucur a înscris eseul 2 pentru Timișoara, pe zonă centrală. Chiar dacă faza a fost analizată, reușita a fost validată, iar Rupanu a transformat, scorul fiind 12-3. Tot Rupanu a mărit ecartul în minutul 23, dintr-o lovitură de pedeapsă.

Formația din Timișoara a intrat în avantaj la pauză, scor 15-3. În startul reprizei secunde, Popoaia a punctat pentru Baia Mare în minutul 44, din lovitură de pedeapsă, iar scorul a devenit 15-6.

Până la final timișorenii au rămas în avantaj, reușind să încheie meciul la o diferență de 7 puncte, 18-11.

Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (7).jpg
Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (1).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (2).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (3).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (4).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Timișoara - Baia Mare, rivalitate tradițională în rugby

SCM USV Timișoara și Știința Baia Mare s-au întâlnit de-a lungul istoriei recente de mai multe ori în finale, atât în liga națională, cât și în Cupa României, meciul devenind u adevărat clasic al rugby-ului românesc.

În ultimii 15, cele două echipe s-au întâlnit de nu mai puțin de 7 ori în finala campionatului, conform rugbyromana.ro.

Lista finalelor de campionat dintre Timișoara și Baia Mare:

  • 2012 - Timișoara – Baia Mare 16-6
  • 2013 - Timișoara – Baia Mare 25-19
  • 2015 - Timișoara – Baia Mare 18-15
  • 2017 - Timișoara – Baia Mare 17-16
  • 2018 - Timișoara – Baia Mare 21-15
  • 2020 - Timișoara – Baia Mare 17-23
  • 2024 - Timișoara – Baia Mare 22-21

În Cupa României, situația este similară. De 4 ori s-au confruntat cele două formații în ultimul act al competiției, în ultimii ani.

  • 2011 - Timișoara – Știința Baia Mare 32-10
  • 2014 - Timișoara – Știința Baia Mare 19-14
  • 2016 - Timișoara Saracens – Știința Baia Mare 37-12
  • 2021 - SCM Timișoara – CSM Știința Baia Mare 22-15

Cupa Romaniei rugby stiinta baia mare scm timisoara usv timisoara
