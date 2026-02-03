Hagi ar fi mândru! VIDEO. Grameni a înscris golul anului în Liga 1! Șut de la aproape 40 de metri, în stilul bijuteriei „Regelui” din meciul cu Columbia

Hermannstadt - Rapid 0-3. Constantin Grameni (23 de ani), mijlocașul giuleștenilor, a înscris un gol de generic în meciul de la Sibiu, de la aproape 40 de metri!

În minutul 70 al partidei din etapa 25 din Liga 1, la scorul de 1-0 pentru Rapid, mingea a ajuns la Vlad Muțiu, portarul lui Hermannstadt.

VIDEO. Golul de generic reușit de Grameni, în Hermannstadt - Rapid

Vlad Muțiu, intrat la pauză în locul lui Căbuz, a vrut să-i paseze în centru lui Karo, fundașul sibienilor.

Acesta a fost presat excelent de Claudiu Petrila și a pierdut mingea, care a ajuns cu noroc la Grameni. Tânărul jucător al Rapidului a profitat de faptul că Muțiu era ieșit mult din poartă și a șutat din prima, de la aproape 40 de metri.

Mingea trimisă de mijlocașul de 23 de ani l-a lobat pe Vlad Muțiu, în stilul golului marcat de Gică Hagi în meciul România - Columbia de la CM 1994. Astfel, Grameni a dus scorul la 2-0 pentru Rapid.

Înainte de greșeala din minutul 70, Muțiu apărase penalty-ul executat de Alex Dobre, după ce Claudiu Petrila a fost faultat în careu de Stancu.

