Apelul lui Mihai Neșu a avut ecou Premierul Ilie Bolojan a intervenit, fundația a fost scutită de impozite în valoare de 36.000 de euro
Mihai Neșu FOTO Montaj GOLAZO.ro
Apelul lui Mihai Neșu a avut ecou Premierul Ilie Bolojan a intervenit, fundația a fost scutită de impozite în valoare de 36.000 de euro

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 03.02.2026, ora 20:09
Actualizat: 03.02.2026, ora 20:14
  • Fundația „Mihai Neșu” a fost scutită de plata impozitelor locale în valoare de aproximativ 36.000 de euro, după ce premierul Ilie Bolojan a intervenit în urma apelului public făcut de fostul fotbalist.
  • Decizia a fost luată de autoritățile locale din Sânmartin, după ce Ilie Bolojan l-a sunat pe primar.

Fundația „Mihai Neșu”, care administrează Centrul de recuperare „Sfântul Nectarie” pentru persoane cu dizabilități din Cihei, lângă Oradea, a fost scutită de plata impozitelor locale în valoare de aproximativ 36.000 de euro anual, după intervenția premierului Ilie Bolojan în acest caz.

Fundația „Mihai Neșu” nu va mai plăti 36.000 de euro

Decizia a venit după ce fostul fotbalist al FCSB a criticat public noile măsuri fiscale adoptate de Guvern la începutul acestui an și a făcut un apel către prim-ministru, orădean de origine, atrăgând atenția asupra impactului major pe care aceste modificări l-ar fi avut asupra activității fundației.

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.

Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. (...)

Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Mihai Neșu în luna ianuarie, conform adevarul.ro.

„Am fost sunat de premier”

Primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza, a confirmat că a fost contactat de premierul Ilie Bolojan la finalul lunii ianuarie, în contextul situației create de noile reglementări fiscale care ar fi obligat Fundația „Mihai Neșu” la plata unor impozite anuale de aproximativ 36.000 de euro.

„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discuția s-a bazat pe cazul Neșu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a declarat Cristian Laza, citat de site-ul local Bihoreanul.

Ulterior acestei discuții, Consiliul Local Sânmartin a adoptat cu unanimitate de voturi o hotărâre prin care sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri și terenuri ONG-urile și întreprinderile sociale care furnizează servicii sociale pe raza comunei, în baza Codului Fiscal.

Primarul a subliniat că Fundația „Mihai Neșu” îndeplinește toate condițiile legale pentru a beneficia de această facilitate fiscală.

„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol”, a precizat edilul, potrivit sursei citate.

Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie. Visul lui Mihai Neșu (foto: GOLAZO.ro) Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie. Visul lui Mihai Neșu (foto: GOLAZO.ro) Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie. Visul lui Mihai Neșu (foto: GOLAZO.ro) Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie. Visul lui Mihai Neșu (foto: GOLAZO.ro) Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie. Visul lui Mihai Neșu (foto: GOLAZO.ro)
Fundația Mihai Neșu deschide drumul: alte ONG-uri ar putea beneficia de facilități fiscale

Potrivit lui Cristian Laza, în comuna Sânmartin activează și alte ONG-uri cu profil social care vor putea beneficia de aceleași scutiri.

„Consiliul Local poate acorda astfel de facilități în limita a 5% din veniturile localității din taxe și impozite. Nu am făcut încă un calcul, dar în mod cert nu se va ajunge la acest procent”, a mai spus primarul.

Cazul Fundației „Mihai Neșu” a ajuns în atenția publică după ce modificările aduse Codului Fiscal au eliminat scutirile automate pentru persoanele cu dizabilități și organizațiile care le sprijină, mutând decizia la nivelul administrațiilor locale.

În lipsa unei hotărâri favorabile, fundația ar fi fost obligată să achite aproximativ 3.000 de euro lunar pentru imobilele centrului de recuperare.

Mihai Neșu a suferit o fractură gravă de coloană vertebrală la un antrenament al echipei FC Utrecht, în 2011, și a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile.

Acum, fostul jucător se ocupă cu Fundația „Mihai Neșu” din Oradea, unde a deschis un centru de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități, care a costat în jur de 7 milioane de euro și este susținut din donații.

