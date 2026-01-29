Constantin Popovici, premiat Românul a fost desemnat cel mai bun sportiv  la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa! +22 foto
Constantin Popovici/ Foto: IMAGO
Înot

Constantin Popovici, premiat Românul a fost desemnat cel mai bun sportiv la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa!

Alexandru Smeu
Publicat: 29.01.2026, ora 22:09
Actualizat: 30.01.2026, ora 00:29
  • Constantin Popovici (37 de ani) a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa.
  • Anul trecut sportivul român a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Singapore.

În urma anchetei realizate de European Aquatics, Constantin Popovici a obținut 35,06% din totalul voturilor. Acesta i-a luat fața veteranului spaniol, Carlos Gimeno (36 de ani).

Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa în 2025

Podiumul a fost completat de italianul Andrea Barnaba, care a obținut 19,72% din voturi, după un sezon în care s-a clasat pe șase la Mondialele de la Singapore și a avut o serie de evoluții solide în Cliff Diving World Series.

Cătălin Preda (34 de ani) s-a clasat și el pe locul 5, după ce a obținut 10,33% din totalul voturilor.

„Constantin Popovici din România a fost desemnat câștigătorul premiului pentru cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă, în urma unui vot public care a recunoscut excelența sa susținută pe parcursul unuia dintre cele mai exigente și competitive sezoane din istoria recentă.

Popovici a câștigat cu 35,06% din voturi, impunându-se într-o competiție strânsă care a demonstrat talentul sportivilor europeni la sărituri în apă și a evidențiat dominația continuă a continentului la cel mai înalt nivel al acestui sport.

Punctul culminant al campaniei lui Popovici a fost Campionatul Mondial de Natație din Singapore, unde a ieșit învingător dintr-o luptă în trei pentru medalia de bronz.

După un început neuniform, românul a răspuns cu o serie de sărituri de înaltă calitate în etapele finale ale competiției, urcând pe podium și asigurându-și locul al treilea cu un scor impresionant de 141,00 puncte în momentul cel mai important.

El și-a consolidat performanța la etapa Cupei Mondiale de sărituri în apă de la Porto Flavia, oferind o altă demonstrație de siguranță și ocupând locul al doilea, iar sportivul în vârstă de 37 de ani a arătat că are încă multe de oferit în acest sport.

În cadrul Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici a fost un factor constant în fruntea clasamentului. Rămânând în cursa pentru titlu până în runda finală, el a terminat în cele din urmă pe locul al doilea în clasamentul general, o reflectare atât a consecvenței sale, cât și a capacității sale de a face față cerințelor tehnice din ce în ce mai mari ale locațiilor emblematice ale circuitului, ceea ce îl face, fără îndoială, cel mai constant performer din cele trei competiții majore din 2025.

Constantin Popovici, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore (FOTO: Raeed Krishan / GOLAZO.ro)
Constantin Popovici, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore (FOTO: Raeed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (22 imagini)

Cătălin Preda, locul 5 la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Cătălin Preda, locul 5 la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Constantin Popovici, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore (FOTO: Raeed Krishan / GOLAZO.ro) Constantin Popovici, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore (FOTO: Raeed Krishan / GOLAZO.ro) Constantin Popovici, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore (FOTO: Raeed Krishan / GOLAZO.ro)
+22 Foto
labels.photo-gallery

Spaniolul Carlos Gimeno s-a clasat pe locul al doilea în voturi, cu 20,11%, după un an de succes, în care a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale, a urcat pe podium la Cupa Mondială și s-a clasat pe locul al treilea în seria Red Bull, cu victorii memorabile în etapele din Filipine și Italia ale competiției.

Locul al treilea a revenit italianului Andrea Barnaba, care a obținut 19,72% din voturi după un sezon marcat de un loc șase la Singapore și o serie de performanțe puternice în evenimentele Red Bull, care au semnalat prezența sa tot mai puternică la nivel de elită.

Având în vedere că disciplina câștigă în popularitate cu fiecare an care trece, nu există nicio îndoială că el va continua să se remarce în acest domeniu în anii următori.

Veteranul francez al săriturilor de la înălțime Gary Hunt a terminat pe locul patru, cu 14,71%.

Deși s-a clasat pe locul șase la Campionatele Mondiale, sezonul lui Hunt a fost definit de capacitatea sa de a performa în condiții variate, o calitate care i-a adus în cele din urmă titlul general al Red Bull Cliff Diving World Series, grație unei serii de rezultate constante într-un an în care ceilalți au avut dificultăți în a-și menține performanțele.

Lista finală a fost completată de un alt român, Cătălin Preda, cu 10,33%. Locul cinci ocupat de Preda la Campionatele Mondiale și rezultatele solide obținute în Cupa Mondială și în competițiile Red Bull au demonstrat în continuare puterea României în săriturile în apă de la înălțime la masculin.” se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al europeanaquatics.org.

