„Nu ne temem de influențe americane” Mama Anei Bărbosu, reacție fermă, după ce cazul fiicei sale va fi rejudecat la TAS: „Am avut grijă să-i trimit un mesaj”

Mama Anei Bărbosu (19 ani), Pompilia, a vorbit despre decizia Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul fiicei sale, de la Jocurile Olimpice din 2024, spre rejudecare la TAS.

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase medalia de bronz Anei Bărbosu, ca urmare a contestației depusă de delegația României, Tribunalul Federal Elvețian a decis să întoarcă acest caz spre rejudecare.

Astfel, în acest moment, gimnasta din România a rămas provizoriu fără medalia câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris.

Pompilia Bărbosu: „Nu ne temem de influențe americane”

Mama Anei este încrezătoare că Tribunalul de Arbitraj Sportiv va păstra decizia inițială și nu o va deposeda gimnastă de medalie.

Pompilia Bărbosu a ținut să sublinieze faptul că Ana nu a aflat încă vestea, din cauza fusului orar. Aceasta a precizat că i-a trimis fiicei sale un mesaj pentru ca informația să nu o ia pe nepregătite.

În acest moment, sportiva în vârstă de 19 ani se află în California pentru a-și continua studiile la celebra universitate Stanford.

„Tratăm în continuare cu calm și răbdare această poveste. Vrem să credem că se va lua în continuare în calcul cronometrul oficial, adică proba depusă de Federația Internațională, singurul timeing valabil pentru absolut toate concurentele.

Ana va afla abia, în curând, decizia, din cauza fusului orar al Californiei, unde se face acum dimineață. Am avut grijă să-i trimit un mesaj pe telefon, să nu o prindă vestea pe nepregătite, dar nu știu cât timp va avea să se uite.

Trebuie să meargă la cursuri, are și un examen parțial chiar azi, iar vineri va fi în concurs.

E un week-end dificil. Dar are acolo rezultate excepționale în campionatul universitar, și-a păstrat, bineînțeles, în continuare cetățenia română și-și poate reprezenta oricând țara la nivelul lotului olimpic.

Va trebui să treacă și peste această încercare, sunt convins că o va întări Dumnezeu. Până la urmă, viața merge înainte, vom aștepta cu capul sus decizia viitoare, oricare ar fi ea.

Mă întorc și spun că, atâta vreme cât a existat un cronometru oficial, îmi închipui că acela trebuie luat în calcul. Astea sunt deja chestiuni de detaliu, pe care am convingerea că avocații noștri le stăpânesc foarte bine.

Nu ne temem nici de influențele americane, nu ne temem de nimic, ci doar să nu greșim în fața lui Dumnezeu.

Am conștientizat de la bun început că poate exista și actualul scenariu, dar vrem să luăm totul cu liniște, echilibru și speranță. Și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Dumnezeu!”, a declarat Pompilia Bărbosu, citată de gsp.ro.

Indiferent cum se va termina acest dosar, am vrea ca lumea să rămână cu frumusețea interpretării Anei la sol. A dăruit acel exercițiu tuturor, din suflet, a dat maximum pentru a oferi un sol memorabil, un fel de mulțumire pentru toți anii petrecuți în gimnastică Pompilia Bărbosu, mama Anei Bărbosu

Ce se poate întâmpla la rejudecarea de la TAS

TAS constată că s-a depășit timpul regulamentar de depunere a contestației cu 4 secunde, așa cum apare în sistemul oficial Omega, iar medalia e atribuită Anei Barbosu.

SAU

TAS nu ia în considerare cronometrul oficial și își bazează judecata pe înregistrarea Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, ajunge la masa arbitrilor în mai puțin de un minut (cât e timpul regulamentar) și depune contestația.

În acest caz, TAS va judeca în favoarea americancei, care va intra în posesia medaliei olimpice de bronz.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Barbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

Rebeca Andrade - 14.166

Simone Biles - 14.133

Ana Maria Barbosu - 13.700

- 13.700 Sabrina Voinea - 13.700

Jordan Chiles - 13.666

- 13.666 Alice D'Amato - 13.600

Rina Kishi - 13.166

Ou Yushan - 13.000

Manila Esposito - 12.133

Performanța americanei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitrii, majorându-i nota la 13.766.

Cu noua notă, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Barbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Echipa Olimpică a României nu s-a dat bătută și, la începutul lunii august, a depus o contestație către TAS prin care cerea anularea modificării în favoarea lui Jordan Chiles.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Barbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles poate câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian.

