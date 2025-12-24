Lista FIFA pe 2026 11 „centrali” români vor arbitra la meciuri internaționale » Oficialii care și-au încheiat activitatea
Istvan Kovacs FOTO: IMAGO
Lista FIFA pe 2026 11 „centrali" români vor arbitra la meciuri internaționale » Oficialii care și-au încheiat activitatea

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 13:50
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 13:52
  • FIFA a validat lista arbitrilor români pentru competițiile internaționale din anul 2026.

Pe listă se regăsesc 11 arbitri, 17 arbitri asistenți, 12 arbitri VAR, 4 arbitri de futsal și 3 arbitri de fotbal pe plajă.

Lista arbitrilor FIFA pentru anul 2026

Forul internațional a aprobat lista primită de la Comisia Centrală a Arbitrilor, astfel că România va fi puternic reprezentată în competițiile internaționale în 2026.

Cei 11 arbitri care vor reprezenta România sunt:

  • Istvan KOVACS, Marian BARBU, Radu PETRESCU, Horațiu FEȘNIC, Andrei CHIVULETE, Rareș VIDICAN, Szabolcs KOVACS, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEȘU, Ana Maria TERTELEAC, Roxana TIMIȘ.
Istvan Kovacs FOTO: Sport Pictures Istvan Kovacs FOTO: Sport Pictures
Istvan Kovacs FOTO: Sport Pictures

În ceea ce privește arbitri asistenți, România are 17 reprezentanți:

  • Mihai MARICA, Mircea GRIGORIU, Ferencz TUNYOGI, Radu GHINGULEAC, Valentin AVRAM, George NEACȘU, Alexandru CEREI, Marius BADEA, Alexandru CORB, Adrian VORNICU, Roxana IVANOV, Daniela CONSTANTINESCU, Cătălina NAN, Diana FLOREA, Andreea ȘUȘCĂ, Ana PUȘCAȘU, Ilinca MAZGA

În camera VAR se vor afla 12 arbitri din România, printre care și Ovidiu Hațegan sau Sebastian Colțescu:

  • Cătălin POPA, Ovidiu HAȚEGAN, Sebastian COLȚESCU, Sorin COSTREIE, Marcel BÎRSAN, Radu PETRESCU, Iulian DIMA, Andrei CHIVULETE, Florin ANDREI, Cristina TRANDAFIR, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEȘU

România mai are pe lista arbitrilor internaționali și arbitri de futsal sau fotbal pe plajă:

  • Futsal Vlad CIOBANU, Bogdan HANCEARIUC, Liviu CHIȚA, Laurențiu DEACONU
  • Fotbal pe plajă: Attila BALINT, Liviu DÂRJAN, Laurențiu PENTEK

Arbitrii care s-au retras

La finalul acestui an, mai mulți oficiali și-au încheiat activitatea în arbitraj, ei fiind onorați de către CCA la ultimele partide la care au activat.

Arbitri: Mihai AMORĂRIȚEI (L2), Marius DIACONU, Octavian CIUCANU (L3)

Asistenți: Vasile MARINESCU (FIFA), Ovidiu ARTENE (FIFA), Mihaela ȚEPUȘĂ (FIFA), Sebastian GHEORGHE, Daniel MITRUȚI, Mircea ORBULEȚ, Adrian POPESCU, Stelian SLABU (L1), Cristian VOICU, Doru ZAMFIR, Casian BĂLA (L2), Alexandru BLĂNARIU, Adrian PĂUNESCU, Daniel POPA, Cristian TĂNASE, Ioan GEORGIU (L3)

Observator: Ioan TEODOR (L3)

Istvan Kovacs ar putea arbitra la Cupa Mondială din 2026

Istvan Kovacs (41 de ani) este singurul arbitru român care a prins lista lărgită a centralilor ce vor putea conduce meciuri la Cupa Mondială din 2026.

Dintre cei 16 de mai jos, doar doar 12 vor prinde lotul pentru turneul final:

  • Espen Eskas (Norvegia)
  • Istvan Kovacs (România)
  • Francois Letexier (Franța)
  • Danny Makkelie (Olanda)
  • Szymon Marciniak (Polonia)
  • Maurizio Mariani (Italia)
  • Glenn Nyberg (Suedia)
  • Michael Oliver (Anglia)
  • Irfan Peljto (Bosnia)
  • Joao Pedro da Silva Pinheiro (Portugalia)
  • Jose Maria Sanchez Martinez (Spania)
  • Sandro Scharer (Elveția)
  • Anthony Taylor (Anglia)
  • Clement Turpin (Franța
  • Slavko Vincic (Slovenia)
  • Felix Zwayer (Germania)

Istvan Kovacs a participat și la ediția precendentă a Cupei Mondiale, desfășurate în anul 2022, în Qatar, fiind doar arbitru de rezervă în opt rânduri.

Ultimul arbitru român care a condus un meci la Cupa Mondială a fost Ioan Igna, în Mexic 1986. Igna a bifat atunci două partide: RFG - Scoția 2-1 (în grupe), respectiv Brazilia - Franța 1-1 (3-4.d.pen), în sferturile de finală.

arbitraj romania comisia centrala a arbitrilor lista fifa
