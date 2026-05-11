„E ultima noastră postare” FOTO. Furia fanilor a determinat liderul campionatului să părăsească platforma lui Elon Musk: „Se poate comanda cu pronume?” +5 foto
Cork City nu va mai posta pe platforma X (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionate

„E ultima noastră postare” FOTO. Furia fanilor a determinat liderul campionatului să părăsească platforma lui Elon Musk: „Se poate comanda cu pronume?”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 21:59
  • Cork City, liderul din liga secundă a Irlandei, a anunțat că nu va mai posta pe platforma X.
  • Deținută de miliardarul Elon Musk, X a trecut prin una dintre cele mai turbulente transformări din istoria rețelelor sociale.

La finalul lunii aprilie, Cork City a lansat un al treilea echipament, cu un model în culorile curcubeului pe emblema clubului și pe logo-urile sponsorilor, în semn de sprijin pentru comunitatea LGBTQ+.

De asemenea, a anunțat că cel puțin 5.000 de euro din vânzări vor fi donați organizației Belong To.

Alertă la Inter! Starul lui Cristi Chivu s-a accidentat la antrenament și ar putea rata finala Cupei Italiei
Citește și
Alertă la Inter! Starul lui Cristi Chivu s-a accidentat la antrenament și ar putea rata finala Cupei Italiei
Citește mai mult
Alertă la Inter! Starul lui Cristi Chivu s-a accidentat la antrenament și ar putea rata finala Cupei Italiei

Cork City părăsește platforma X: „Creștere semnificativă a limbajului discriminatoriu și jignitor”

Gruparea irlandeză afirma că echipamentul va servi „ca simbol al dedicării clubului față de diversitate și își propune să sublinieze angajamentul Cork City FC față de incluziunea tuturor în sport, oferind în același timp sprijin concret tinerilor LGBTQ+ din Cork”.

Reacțiile negative din mediul online au determinat clubul să-și înceteze activitatea pe platforma X. Cork City și-a făcut publică decizia printr-un comunicat adresat celor 57.000 de urmăritori ai săi.

„Aceasta este ultima noastră postare pe X. Cork City FC se mândrește cu faptul că este un club deschis tuturor, care îi primește pe toți, indiferent cine sunt. Și așa va rămâne întotdeauna.

În ultima perioadă, la fel ca mulți alții, am observat o creștere semnificativă a limbajului discriminatoriu și jignitor pe X. Deși opiniile diferite trebuie și vor fi întotdeauna ascultate, ele depășesc limita atunci când devin intolerante și pur și simplu jignitoare.

Avem datoria de a ne îngriji de jucătorii noștri, de personalul nostru, de suporterii noștri și de comunitatea în ansamblu, iar aceasta este o responsabilitate pe care nu o tratăm cu ușurință.

Prin urmare, am decis că X nu mai este potrivită pentru noi. În schimb, vă rugăm să ne urmăriți pe celelalte platforme de socializare. Rămânem activi pe Instagram, Facebook, TikTok și Threads, precum și pe canalul nostru oficial de WhatsApp”, a anunțat Cork City pe platforma X.

  • După 15 dintr-un total de 36 de etape, Cork City ocupă prima poziție în liga secundă a Irlandei. Are trei puncte peste UC Dublin, echipa de pe locul 2, și un meci mai puțin disputat.
  • Echipa care câștigă campionatul va promova în prima ligă, iar următoarele 4 clasate vor disputa un baraj.
Echipamentul lui Cork City a stârnit reacții negative pe platforma X (FOTO: x.com/CorkCityFC)
Echipamentul lui Cork City a stârnit reacții negative pe platforma X (FOTO: x.com/CorkCityFC)

Galerie foto (5 imagini)

Echipamentul lui Cork City a stârnit reacții negative pe platforma X (FOTO: x.com/CorkCityFC) Echipamentul lui Cork City a stârnit reacții negative pe platforma X (FOTO: x.com/CorkCityFC) Echipamentul lui Cork City a stârnit reacții negative pe platforma X (FOTO: x.com/CorkCityFC) Echipamentul lui Cork City a stârnit reacții negative pe platforma X (FOTO: x.com/CorkCityFC) Postarea prin care Cork City a anunțat că părăsește platforma X (FOTO: x.com/CorkCityFC)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Unii fani s-au revoltat: „Se poate comanda cu pronume pe spate?”

Secțiunea de comentarii a postării prin care Cork City a anunțat noul echipament a fost inundată de reacții negative:

  • „Derby-ul Woke va fi unul interesant în sezonul viitor! Woke City contra Wokemians (n.r. - aluzie la Bohemians, club din prima ligă a Irlandei)! Lăsați prostiile deoparte când vine vorba de sport!!”
  • „Vă rog, nu ne distrugeți clubul cu prostiile astea ale ONG-urilor”
  • „Belong To promovează sterilizarea și mutilarea adolescenților. De ce susțineți #Gendershite?”
  • „Toți părinții care susțin acest lucru trebuie să fie anchetați”
  • „Se poate comanda cu pronume pe spate în loc de nume?”
  • „Cu siguranță aceasta este o declarație politică interzisă de FIFA, nu-i așa?”

Un susținător al ideii promovate de club a reacționat: „Comentariile??😬 În Cork e încă 1978?”.

Cum s-a transformat platforma sub conducerea lui Elon Musk

Platforma Twitter a fost creată în martie 2006, iar Elon Musk a cumpărat-o în octombrie 2022 pentru aproximativ 44 de miliarde de dolari, scrie britannica.com.

În 2023, Twitter a fost rebranduit oficial în „X”. Musk, care se descrie drept un „absolutist” al libertății de exprimare, a relaxat multe reguli de moderare. Au fost reactivate conturi suspendate anterior, inclusiv cel al lui Donald Trump.

Criticii spun că aceste schimbări au dus la creșterea discursului extremist, a dezinformării și a conținutului toxic. Aceștia consideră că X a devenit mai haotică, mai politizată și mai vulnerabilă la boți, propagandă și hate speech (discursul urii).

Susținătorii lui Musk spun că platforma este mai puțin „cenzurată”, mai deschisă dezbaterii și mai puțin controlată ideologic. Mulți lideri politici, jurnaliști și creatori de conținut o folosesc intens.

Citește și

Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Superliga
20:18
Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Citește mai mult
Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Farsă inedită VIDEO+FOTO. Tenismenii care participă la turneul de la Roma au avut parte de păcăleala vieții lor. Ce s-a întâmplat
Tenis
19:43
Farsă inedită VIDEO+FOTO. Tenismenii care participă la turneul de la Roma au avut parte de păcăleala vieții lor. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Farsă inedită VIDEO+FOTO. Tenismenii care participă la turneul de la Roma au avut parte de păcăleala vieții lor. Ce s-a întâmplat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
irlanda elon musk lgbtq platforma x cork city
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share