„E ultima noastră postare” FOTO. Furia fanilor a determinat liderul campionatului să părăsească platforma lui Elon Musk: „Se poate comanda cu pronume?”

Cork City, liderul din liga secundă a Irlandei, a anunțat că nu va mai posta pe platforma X.

Deținută de miliardarul Elon Musk, X a trecut prin una dintre cele mai turbulente transformări din istoria rețelelor sociale.

La finalul lunii aprilie, Cork City a lansat un al treilea echipament, cu un model în culorile curcubeului pe emblema clubului și pe logo-urile sponsorilor, în semn de sprijin pentru comunitatea LGBTQ+.

De asemenea, a anunțat că cel puțin 5.000 de euro din vânzări vor fi donați organizației Belong To.

Cork City părăsește platforma X: „Creștere semnificativă a limbajului discriminatoriu și jignitor”

Gruparea irlandeză afirma că echipamentul va servi „ca simbol al dedicării clubului față de diversitate și își propune să sublinieze angajamentul Cork City FC față de incluziunea tuturor în sport, oferind în același timp sprijin concret tinerilor LGBTQ+ din Cork”.

Reacțiile negative din mediul online au determinat clubul să-și înceteze activitatea pe platforma X. Cork City și-a făcut publică decizia printr-un comunicat adresat celor 57.000 de urmăritori ai săi.

„Aceasta este ultima noastră postare pe X. Cork City FC se mândrește cu faptul că este un club deschis tuturor, care îi primește pe toți, indiferent cine sunt. Și așa va rămâne întotdeauna.

În ultima perioadă, la fel ca mulți alții, am observat o creștere semnificativă a limbajului discriminatoriu și jignitor pe X. Deși opiniile diferite trebuie și vor fi întotdeauna ascultate, ele depășesc limita atunci când devin intolerante și pur și simplu jignitoare.

Avem datoria de a ne îngriji de jucătorii noștri, de personalul nostru, de suporterii noștri și de comunitatea în ansamblu, iar aceasta este o responsabilitate pe care nu o tratăm cu ușurință.

Prin urmare, am decis că X nu mai este potrivită pentru noi. În schimb, vă rugăm să ne urmăriți pe celelalte platforme de socializare. Rămânem activi pe Instagram, Facebook, TikTok și Threads, precum și pe canalul nostru oficial de WhatsApp”, a anunțat Cork City pe platforma X.

După 15 dintr-un total de 36 de etape, Cork City ocupă prima poziție în liga secundă a Irlandei. Are trei puncte peste UC Dublin, echipa de pe locul 2, și un meci mai puțin disputat.

Echipa care câștigă campionatul va promova în prima ligă, iar următoarele 4 clasate vor disputa un baraj.

Unii fani s-au revoltat: „Se poate comanda cu pronume pe spate?”

Secțiunea de comentarii a postării prin care Cork City a anunțat noul echipament a fost inundată de reacții negative:

„Derby-ul Woke va fi unul interesant în sezonul viitor! Woke City contra Wokemians (n.r. - aluzie la Bohemians, club din prima ligă a Irlandei)! Lăsați prostiile deoparte când vine vorba de sport!!”

„Vă rog, nu ne distrugeți clubul cu prostiile astea ale ONG-urilor”

„Belong To promovează sterilizarea și mutilarea adolescenților. De ce susțineți #Gendershite?”

„Toți părinții care susțin acest lucru trebuie să fie anchetați”

„Se poate comanda cu pronume pe spate în loc de nume?”

„Cu siguranță aceasta este o declarație politică interzisă de FIFA, nu-i așa?”

Un susținător al ideii promovate de club a reacționat: „Comentariile??😬 În Cork e încă 1978?”.

Cum s-a transformat platforma sub conducerea lui Elon Musk

Platforma Twitter a fost creată în martie 2006, iar Elon Musk a cumpărat-o în octombrie 2022 pentru aproximativ 44 de miliarde de dolari, scrie britannica.com.

În 2023, Twitter a fost rebranduit oficial în „X”. Musk, care se descrie drept un „absolutist” al libertății de exprimare, a relaxat multe reguli de moderare. Au fost reactivate conturi suspendate anterior, inclusiv cel al lui Donald Trump.

Criticii spun că aceste schimbări au dus la creșterea discursului extremist, a dezinformării și a conținutului toxic. Aceștia consideră că X a devenit mai haotică, mai politizată și mai vulnerabilă la boți, propagandă și hate speech (discursul urii).

Susținătorii lui Musk spun că platforma este mai puțin „cenzurată”, mai deschisă dezbaterii și mai puțin controlată ideologic. Mulți lideri politici, jurnaliști și creatori de conținut o folosesc intens.

