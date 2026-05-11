Alertă la Inter! Starul lui Cristi Chivu s-a accidentat la antrenament și ar putea rata finala Cupei Italiei

alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 20:12
  • Probleme pentru Cristi Chivu (45 de ani). Un jucător important al lui Inter s-a accidentat la antrenamente și ar putea rata finala Cupei Italiei.
  • Lazio - Inter se joacă miercuri, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.ro.

Inter are un final de sezon excelent. „Nerazzurrii” au câștigat deja titlul în Serie A și pot reuși eventul, dacă o vor învinge pe Lazio peste două zile.

Sâmbătă, Inter a învins-o pe echipa lui Maurizio Sarri cu scorul de 3-0, în etapa 36 din Serie A.

Marcus Thuram s-a accidentat și ar putea rata finala Cupei

Marcus Thuram, unul dintre cei mai buni marcatori ai lui Inter, s-a accidentat la antrenamentul de luni și ar putea fi indisponibil pentru finala Cupei.

Francezul a suferit o contractură musculară la finalul antrenamentului, iar cei de la Inter speră ca Thuram să-și revină înainte de duelul cu Lazio.

„Atacantul francez s-a oprit la finalul antrenamentului, iar situația lui va fi analizată atent pentru a se stabili dacă poate fi recuperat la timp pentru meciul de miercuri.

Mâine (n.r. marți) sunt programate investigații medicale suplimentare, dar primele informații indică posibilitatea unei contracturi musculare”, a notat Gazzetta Dello Sport.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Marcus Thuram, conform Transfermarkt

Marcus Thuram este unul dintre golgheterii lui Inter din acest sezon. Francezul a marcat 18 goluri și a oferit 8 pase decisive în 43 de meciuri jucate pentru echipa lui Cristi Chivu.

Ultima reușită a lui Thuram a fost în meciul cu Parma (2-0), de pe 3 mai, succes care le-a asigurat „nerazzurrilor” titlul cu numărul 21 din istorie.

Marcus Thuram a fost transferat de Inter în vara anului 2023 de la Borussia Monchengladbach. De la sosirea sa în Italia, atacantul a înscris 51 de goluri în 139 de meciuri pentru „nerazzurri”. A oferit și 31 de pase decisive.

