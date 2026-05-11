Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA Arad, ar putea ajunge la o nouă echipă în această vară.

Deși mai are contract cu arădenii până în vara anului viitor, tehnicianul ar putea părăsi echipa, fiind nemulțumit de obiectivele stabilite de conducerea clubului.

Acesta a fost deranjat de faptul că UTA are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, în timp ce el își dorește ținte mai îndrăznețe.

Adrian Mihalcea ar putea ajunge la Farul Constanța

Tehnicianul de la UTA Arad ar putea ajunge în această vară la Farul Constanța, formație aflată în suferință la acest moment, fiind în lupta pentru evitarea barajului de menținere/retrogradare.

Conform primasport.ro, cei de la Farul ar urma să renunțe la serviciile lui Flavius Stoican, care a fost adus la echipă după demisia lui Ianis Zicu, și ar dori să îl numească antrenor pe Adrian Mihalcea.

Mihalcea nu ar urma să vină cu „mâna goală” de la Arad. Conform sursei citate, Mihalcea ar dori să aducă la Farul și doi jucători de la UTA, pe mijlocașul Richard Odada și portarul Andrei Gorcea.

8 este locul ocupat de UTA Arad în acest sezon, cu Mihalcea antrenor. Gruparea arădeană nu va participa la barajul pentru Conference League, deoarece nu are licența UEFA

Adrian Mihalcea: „Am contract, dar nu sunt fericit”

În urmă cu doar câteva zile, Mihalcea dădea de înțeles că ar putea pleca de la UTA, fiind nemulțumit de ambițiile mici ale clubului din vestul țării.

„Cred că știți foarte bine că, prin îndeplinirea obiectivului, conform contractului, acesta mi se prelungește automat cu încă un an.

V-aș minți să vă spun că sunt fericit. Cum și eu gândesc doar în dreptul meu, fiecare poate să gândească în dreptul său.

(n.r. Ce șanse există să mai rămâneți și din vară la UTA?) Nu există procentaj, ci un contract și există sentimente. A reuși și a încerca să dai totul, dar aș vrea asta din ambele părți, cam aici ar trebui să ne gândim. Trebuie să mă gândesc și să gestionez foarte bine situația asta.

Am avut o discuție cu domnul Meszar, cred că va mai exista una și vom vedea”, spunea Mihalcea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport