Farsă inedită VIDEO+FOTO. Tenismenii care participă la turneul de la Roma au avut parte de păcăleala vieții lor. Ce s-a întâmplat

O farsă inedită le-a fost făcută jucătorilor de tenis din circuitele WTA și ATP. Aceștia au fost păcăliți că au spart o vază istorică neprețuită, iar reacțiile lor au fost incredibile.

Zizou Bergs (26 de ani, #38 ATP) și actrița germană Marit Nissen (59 de ani), care s-a dat drept arheolog, le-au pregătit o farsă jucătorilor de tenis, printre care se numără Aryna Sabalenka (#1 WTA), Iga Swiatek (#3 WTA) sau Stefanos Tsitsipas (#81 ATP).

FOTO. Farsă făcută jucătorilor din tenis

Într-un videoclip care a devenit viral pe internet, jucătorul de tenis Zizou Bergs și actrița Marit Nissen le-au pregătit o farsă sportivilor care participă la turneul de la Roma (28 aprilie - 17 mai).

Marit Nissen, care s-a dat drept arheolog, i-a făcut pe tenismeni să creadă că au spart o vază istorică neprețuită, care era de fapt una obișnuită.

Aceasta le-a spus sportivilor că vaza respectivă a fost găsită în timpul renovării unui teren de tenis din Roma și că are peste 2300 de ani.

Actrița și-a avertizat victimele să nu o atingă, dar în momentul în care acestea nu erau atente, Nissen a împins vaza, care s-a spart la contactul cu solul.

Printre victimele farsei s-au numărat Aryna Sabalenka, Zhang Zhizhen, Karolina Muchova, Iga Swiatek, Katie Boulter, Andrey Rublev, Eva Lys, Stefanos Tsitsipas, Victoria Mboko, Tommy Paul, Daniil Medvedev, Jasmin Paolini sau Matteo Berrettini.

Reacțiile acestora au fost inedite. Unii s-au speriat foarte tare, iar alții au rămas împietriți.

Zhang Zhizhen (#239 ATP) a încercat să salveze vaza, dar fără succes, iar jucătorul chinez nu a știut cum să reacționeze.

Daniil Medvedev (#9 ATP) a rămas împietrit, fără să mai scoată vreun cuvânt. Aceeași reacție a avut-o și Tsitsipas sau Aryna Sabalenka.

Până la urmă, Tommy Paul (#18 ATP) și-a dat seama că era o farsă în momentul când a văzut-o pe Marit Nissen că a împins vaza.

😂 Les hicieron creer a los tenistas que habían roto un jarrón histórico invaluable y sus reacciones fueron increíbles.



— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 10, 2026

Matteo Berrettini (#100 ATP) nu s-a lăsat impresionat de farsă, precizând că a știut de la bun început că este vorba de o înscenare.

Marit Nissen a jucat în filme precum „Under The Tuscan Sun” (2003), „Atomic Blonde” (2017), „Flight from Paradise” (1990) sau „Sanctuary” (2019).

