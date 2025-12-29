„E dureros fizic și emoțional” A câștigat 4 titluri în România, iar după retragere are un nou obiectiv: „O fac să văd care mi-e limita”

Cornel Râpă (35 de ani), fost campion cu FCSB și Oțelul Galați, și-a încheiat cariera de jucător în iulie 2025 și se pregătește pentru un nou stil de viață: între familie, atletism și antrenorat.

Retragerea din fotbal nu l-a îndepărtat de sport. Cornel Râpă a ales alergarea ca nouă provocare. Acesta a participat deja la Maratonul internațional București și își propune să ia startul, în 2026, la maratonul de la Berlin.

Cornel Râpă și-a propus să ajungă la maratonul de la Berlin: „Nu e un câștig, o fac să văd care e limita”

„În 2026, vreau să mă bucur mai mult de timpul cu familia, voi termina și Facultatea de Educație Fizică și Sport, sunt student la Universitatea Româno-Americană, iar apoi vreau să merg pe drumul antrenoratului. Din ce am văzut la prietenii mei, e o perioadă lungă și necesită timp. Prima dată trebuie să obțin carnetul de antrenor.

Îmi place să alerg, să merg la sală, să am grijă de mine. La maratonul de la București nu cred că o să mai particip, mi s-a părut o probă dificilă, mai ales pentru că nu sunt foarte mulți participanți. În schimb, mă pregătesc pentru semimaraton, care va avea loc în primăvară.

La anul, mă așteaptă și maratonul de la Berlin, e mai accesibil”, a declarat Râpă, conform gsp.ro.

Trebuie să mă lupt și cu gândul, e destul de dureros să termini un maraton. E durere fizică, însă și emoțională, așa că trebuie să mă gândesc bine dacă sunt în stare să trec din nou prin toate stările acestea. La un moment dat, îți vine să renunți și te gândești cât te-ai antrenat, 3-4 luni, e un consum foarte mare, nu ai zile libere, plus recuperare. Mult sacrificiu, e un consum și înainte, iar în timpul cursei sunt momente în care picioarele nu te mai ascultă. Cornel Râpă

Cornel Râpă a explicat și de ce a ales maratonul, în ciuda tuturor dificultăților pe care le-a descris.

„Nu e un câștig, o fac doar pentru mine și pentru a-mi cunoaște corpul, să văd care e limita. Pentru nimeni altcineva”

Râpă recunoaște că pasiunea pentru alergare și pregătire fizică l-a însoțit încă din perioada în care era jucător activ.

„Întotdeauna mi-a plăcut să fiu bine din punct de vedere fizic, pentru a putea compensa. Dacă ești la un nivel, reziști altfel în dueluri

În perioada asta, e foarte important cum te prezinți unu la unu și fotbalul e mai dinamic. A fost perioada cu Dorinel, apoi cu Thomas Neubert la FCSB, în Polonia, din nou, condiția în care te afli contează foarte mult, așa că pașii aceștia m-au dus într-o singură direcție”, a mai spus Râpă.

9 trofee are în palmares Cornel Râpă: un titlu cu Oțelul, trei titluri cu FCSB, două Cupe ale Ligii, o Cupă și o Supercupă a României, precum și o Cupă și o Supercupă a Poloniei.

Cornel Râpă: „Oțelul e o echipă matură. Un exemplu de scouting”

Crescut de Oțelul Galați, Râpă urmărește cu atenție parcursul echipei care l-a lansat în fotbalul mare.

„Mai țin legătura cu Cristi Sârghi și Neagu, care sunt în club. S-au schimbat multe, vă dați seama, mulți dintre angajați au ieșit la pensie. M-au invitat la ultimul meci de pe teren propriu de anul acesta, dar din păcate nu am putut să ajung. Sunt în relații bune.

În oraș, revin pentru părinți, de sărbători, din când în când. S-a schimbat în bine. Să sperăm că se va face ceva și cu stadionul”, a mai spus Râpă.

N-ai ce să le zici, totul funcționează cum trebuie. E o echipă matură, cu posesie, iar cu Rapid s-a văzut cel mai bine, a dominat copios. Este și un exemplu de scouting, dacă vreți. Să știți că cei de acolo au lucrat și în Polonia, la Radomiak Radom, și au reușit să aducă jucători interesanți și acolo. Cornel Râpă

Oțelul Galați se află pe locul 6 în Superliga, cu 33 de puncte.

„E luptă mare. Nu se știe, depinde foarte mult de primele rezultate din startul anului viitor. Sper. Îmi place Oțelul și o urmăresc”

Cornel Râpă: „Becali se gândește și la transferuri, la ce poate îmbunătăți”

FCSB, echipa alături de care Râpă a câștigat trei titluri, ocupă locul 9, cu 31 de puncte.

„E în revenire. M-a impresionat Crețu până acum, se ridică la un nivel foarte bun, acum nu știu ce strategie au dumnealor, dar e în continuare o opțiune viabilă și asta spune multe despre el.

Gigi Becali se gândește, probabil, și la transferuri, la ce poate îmbunătăți, poate că vrea să facă un mix între experiență și jucători noi, cine știe?!

Mi-a mai plăcut Olaru, mai ales în meciul cu Rapid. E cel pe care îl știm cu toții de dinainte de accidentare”, a mai spus fostul fundaș.

80 de meciuri a jucat Cornel Râpă pentru FCSB

Despre despărțirea de UTA Arad, Râpă confirmă că litigiul său cu clubul s-a încheiat:

„Da, s-a rezolvat. Mă bucur că s-au achitat datoriile. La Arad se face treabă bună, e un club de profesioniști, cu oameni cunoscători și care pun suflet. Se vede și în clasament”.

