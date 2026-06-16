Corvinul, prezentă la Mondial Cum a ajuns steagul hunedorenilor pe SoFi Stadium, arena de  5,1 miliarde de euro

Steagul Corvinului Hunedoara a fost afișat pe gazon la meciul Iran - Noua Zeelandă, scor 2-2, disputat pe SoFi Stadium, în California, în prima etapă a grupei G de la Cupa Mondială.

Momentul a avut loc pe una dintre cele mai spectaculoase arene ale lumii, SoFi Stadium, cel mai scump stadion construit vreodată, cu un cost estimat la 5,1 miliarde de euro.

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Momentul a fost posibil datorită lui Alin Dincă, antrenorul de portari al naționalei Iranului. Hunedoreanul este fost junior al Corvinului.

Steagul Corvinului, pe gazon la Mondial

„Steagul FC Corvinul 1921 Hunedoara, afișat la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Canada și Mexic, chiar pe terenul de joc, la meciul disputat între Iran și Noua Zeelandă și încheiat cu scorul de 2-2!

Antrenorul de portari al reprezentativei Iranului este hunedoreanul Alin Dincă, produs al Centrului de Copii și Juniori al clubului nostru, iar gestul său ne face mândri și cunoscuți în întreaga lume.

Pentru noi, Corvinul e totul! Mereu și pretutindeni!”, a transmis Alin Barna, fost conducător la clubul din Hunedoara.

Alin Dincă face parte din stafful naționalei Iranului din martie 2023, potrivit Transfermarkt. Înainte să ajungă la reprezentativa asiatică, a lucrat și la Tractor FC, în prima ligă iraniană.

Înainte să ajungă în Iran, Alin Dincă a lucrat în România ca antrenor de portari la Ceahlăul și U Cluj.

Clubul din Hunedoara a promovat recent în Superliga, iar imaginea a fost distribuită de suporterii și oamenii apropiați echipei.

Iran - Noua Zeelandă s-a terminat 2-2, după un meci spectaculos la Los Angeles. Elijah Just a deschis scorul pentru Noua Zeelandă în minutul 7, iar Iran a egalat prin Ramin Rezaeian, în minutul 32.

Același Elijah Just i-a dus din nou pe neozeelandezi în avantaj, în minutul 54, dar Mohammad Mohebi a stabilit scorul final în minutul 64.

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