Iran, noi probleme în SUA Ce au pățit jucătorii când încercau să iasă din țară, după meciul cu Noua Zeelandă: „Nejustificat!”
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Iran, noi probleme în SUA Ce au pățit jucătorii când încercau să iasă din țară, după meciul cu Noua Zeelandă: „Nejustificat!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 16:49
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 16:49
  • Probleme pentru naționala Iranului la plecarea din SUA, după primul meci de la CM 2026, cu Noua Zeelandă, încheiat cu scorul de 2-2.
  • Pe aeroportul din Los Angeles, doi jucători au fost supuși unor controale suplimentare, iar altul a aflat că viza sa expirase.
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Deși cantonamentul Iranului trebuia să fie organizat la Tucson, Arizona, lucrurile s-au schimbat cu doar câteva săptămâni înainte de turneu, naționala fiind nevoită să-și mute tabăra peste graniță, la Tijuana, în Mexic.

Astfel, din cauza acestei situații, iranienii trebuie să zboare în Statele Unite pentru fiecare meci disputat la Cupa Mondială, ceea ce le complică misiunea, deoarece timpul este foarte scurt.

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Probleme pentru Iran la plecarea din SUA! Mehdi Taremi, supus unor controale suplimentare

Problemele pentru Iran au început încă de la sosirea în SUA, în special pentru câțiva jucători. Controalele au durat mai mult decât ar fi trebuit, iar această situație s-a repetat și la plecare, conform Federației Iraniene de Fotbal.

După meciul cu Noua Zeelandă, naționala Iranului a întâmpinat dificultăți pe aeroportul din Los Angeles. Doi jucători importanți au fost supuși unor controale suplimentare, iar un alt fotbalist a aflat că avea viza expirată.

Cei doi jucători care au fost supuși controalelor amănunțite de către autorități sunt căpitanul Mehdi Taremi și fundașul stânga Saeed Al-Hawie.

Procedura de plecare a acestor doi jucători a fost întârziată în mod nejustificat la aeroport, ceea ce a provocat amânarea decolării echipei naționale către Tijuana.

În prezent, toți membrii delegației echipei naționale se află la bordul avionului, dar Mehdi Taremi și Saeed Al-Hawie încă finalizează formalitățile de ieșire din aeroport. Se iau măsuri pentru a rezolva această problemă”, a transmis federația, conform rmcsport.bfmtv.com.

Ulterior, Federația Iraniană de Fotbal a transmis că viza jucătorului Mehdi Torabi a expirat și a inițiat deja demersuri pentru reînnoirea acesteia:

„Viza lui Mehdi Torabi, jucător al echipei naționale de fotbal a Iranului, a expirat după o singură intrare pe teritoriul Statelor Unite.

Viza acestuia era valabilă pentru o singură intrare. Prin urmare, după deplasarea echipei la Los Angeles pentru meciul cu Noua Zeelandă și după încheierea partidei, viza jucătorului a expirat”.

Federația Iraniană de Fotbal a inițiat demersuri pentru reînnoirea vizei lui Torabi, astfel încât acesta să se poată alătura naționalei la meciurile următoare. Federația Iraniană de Fotbal

Amir Ghalonei: „Naționala noastră este cea mai oprimată de la Cupa Mondială”

La interviurile de după meci, selecționerul iranian și-a exprimat public nemulțumirea față de tratamentul de care a avut parte echipa sa.

„După meciul de astăzi ne-au spus: «Trebuie să plecați imediat», deși ziua de astăzi este foarte importantă pentru recuperarea jucătorilor.

Ni s-a cerut să ne îmbarcăm într-un avion și să ne întoarcem în cantonamentul din Tijuana. Suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă.

Ne obligă să ne întoarcem mai devreme, fac situația din ce în ce mai dificilă și ne pun multe obstacole, dar nu vom lăsa asta să ne împiedice din a da tot ce avem mai bun.

Sincer, nu știm de ce ne trimit înapoi. Mi se pare foarte ciudat. Se pare că alții fac planurile pentru noi... Trebuia să ajungem cu două nopți înainte de meci, dar nu ne-au permis.

Trebuia să rămânem aici în seara asta ca să ne recuperăm și să ne întoarcem mâine la prânz”, a declarat Ghalonei, potrivit theguardian.com.

Cred că echipa noastră este cea mai oprimată din tot Campionatul Mondial. Federația noastră nu este aici, presa noastră nu este aici, iar conducerea noastră, de asemenea, nu este aici. Amir Ghalonei, selecționerul Iranului

Iranul face parte din grupa G a Campionatului Mondial. După 2-2 cu Noua Zeelandă, Iran le va întâlni în următoarele două etape pe Belgia și Egipt.

Programul Iranului la Cupa Mondială:

  • 21 iunie: Belgia - Iran - 22:00 (SoFi Stadium, Los Angeles)
  • 27 iunie: Egipt - Iran - 06:00 (Lumen Field, Seattle)

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Noua Zeelandă11
2. Iran11
3. Belgia11
4. Egipt11

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