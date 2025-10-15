Contra, prezentat oficial  Cu cine a semnat fostul selecționer » Noua sa echipă, pe loc retrogradabil 

Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a semnat cu Al-Arabi, formație din prima ligă a Qatarului.

Tehnicianul român ajunge astfel la cea de-a patra echipă pe care o antrenează în zona arabă, după ce le-a mai pregătit pe Al-Ittihad, Damac și Al-Kholood.

Cosmin Contra, prezentat la Al-Arabi

După aproape 3 luni de pauză, Cosmin Contra revine pe banca tehnică. Tehnicianul din România a preluat-o pe Al-Arabi SC, formație care ocupă în acest moment penultimul loc în prima ligă din Qatar, după primele șase etape disputate.

Anunțul a fost făcut chiar de formația qatareză, prin intermediul site-ului oficial.

„Clubul Sportiv Al-Arabi anunță semnarea oficială a unui contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra pentru a prelua antrenamentele primei echipe de fotbal pentru perioada următoare”, a transmis Al-Arabi.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Cosmin Contra le-a mai condus pe Politehnica Timișoara, Getafe C, Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Guangzhou, Alcoron, Dinamo, Al-Ittihad, Damac, Al-Kholood.

El a antrenat și echipa națională în perioada 2017-2019.

Cosmin Contra nu va avea mult timp pentru a-și pune în practică ideile la noua echipă. El va debuta în doar câteva zile, iar până la finalul acestei luni, Al-Arabi va mai juca 4 meciuri.

La ultima sa echipă, Cosmin Contra a fost demis după doar 20 de zile, deoarece noul acționariat al celor de la Al-Kholood a dorit să își aducă propriul staff la echipă.

Deși nu a apucat să debuteze oficial, Contra a încasat aproximativ 1,6 milioane de euro drept despăgubire pentru rezilierea contractului.

