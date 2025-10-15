„Pulsul era foarte mare!” Senzațiile trăite de Cătălin Cîrjan, la debutul pentru echipa națională +32 foto
Cătălin Cîrjan/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Pulsul era foarte mare!" Senzațiile trăite de Cătălin Cîrjan, la debutul pentru echipa națională

Alexandru Smeu
Publicat: 15.10.2025, ora 21:50
Actualizat: 15.10.2025, ora 21:50
  • Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre senzațiile trăite la debutul pentru echipa națională.

Cîrjan a fost trimis pe teren de Mircea Lucescu, în minutul 70 al partidei amicale cu Moldova (2-1), în locul lui Ianis Hagi.

Jucătorul lui Dinamo nu a fost păstrat în lot pentru duelul cu Austria (1-0), din preliminariile CM 2026.

Cătălin Cîrjan, despre debutul la echipa națională: „Drumul de la încălzire până la bancă a fost foarte lung

Jucătorul lui Dinamo a recunoscut că a avut un puls ridicat, iar emoțiile au fost și mai mari, deoarece a fost urmărit din tribune de întreaga familie.

„Pulsul era foarte mare, sincer. Când m-a chemat, drumul de la încălzire până la bancă a fost foarte lung.

Am avut timp să mă gândesc, dar sincer când am intrat pe teren totul a fost foarte uşor, am intrat şi am încercat să dau totul.

A fost ceva incredibil, pentru că doar eu ştiu ce au făcut pentru mine şi părinţii mei, şi fratele meu. Au fost alături de mine cu fiecare pas, cu accidentări, cu tot ce am făcut în carieră. Le datorez foarte mult, fără ei nu aş fi ajuns aici şi le mulţumesc foarte mult.

Lor le-am dat tricoul, am avut unul pentru părinţi, unul pentru fratrele meu. O să îl înrămez.

Băieţii au făcut o treabă bună cu Austria, au fost foarte montaţi şi. Au făcut un meci extraordinar şi suntem bucuroşi”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit orangesport.ro.

După debutul la prima reprezentativă a României, mijlocașul „câinilor” se pregătește pentru derby-ul cu Rapid, programat duminică, de la ora 20:30.

Partida se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

România - Moldova, meci amical
România - Moldova, meci amical

Cîrjan, mesaj pentru suporteri: „Voi sunteți forța noastră”

Cîrjan a făcut un îndemn către suporterii dinamoviști, pentru a fi prezenți în număr cât mai mare pe Arena Națională.

„Salut! Sunt Cîrjan. Urmează derby-ul cu Rapid. Un meci care înseamnă mai mult decât 3 puncte. Înseamnă istorie, rivalitate și mai ales familie. Familia Dinamo.

Știu ce înseamnă să intri pe teren și să auzi mii de voci cântând pentru aceeași echipă. Voi sunteți forța noastră. Voi sunteți cei care transformați un meci într-o bătălie câștigată dinainte.

Avem nevoie de voi lângă noi. Să fim din nou uniți. Să fim din nou Dinamo așa cum a fost mereu. Puternic, mândru și de neînvins. Împreună scriem istoria. Hai Dinamo!”, a transmis Cîrjan, într-un clip postat de Dinamo pe Instagram.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, până acum s-au vândut aproximativ 14.000 de bilete, excluzând cele două peluze dedicate fanilor.

În peluza dinamovistă vor fi în jur de 10.000 de spectatori, iar suporterii Rapidului vor ocupa între 5.000 și 6.000 de locuri, după ce cluburile au semnat acordul de reciprocitate.

În concluzie, organizatorii se bazează pe prezența a cel puțin 30.000 de spectatori la întâlnirea de duminică.

