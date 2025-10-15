Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025

GOLAZO.ro a analizat transformarea profundă a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).

(80 de ani). În primul mandat, Il Luce își asuma greșelile și celebra victoria împreună cu echipa, iar astăzi se arată autoritar, revendicând triumfurile și criticând public jucătorii.

Naționala României trăiește din nou speranța calificării la Mondial, după victoria cu Austria, scor 1-0, realizată duminică, 12 octombrie, pe Arena Națională.

Mircea Lucescu 2025 vs. Mircea Lucescu 1981-1986

Dacă în primul său mandat (1981–1986) era tipul de antrenor care își proteja jucătorii și își asuma greșelile, acum Lucescu se manifestă ca un selecționer exigent, care cere perfecțiune și nu ezită să-și critice public elevii pentru greșelile comise.

Mai mult, Il Luce nu mai ezită să se pună deasupra grupului și să-și aroge meritele pentru victorie.

„În primul rând, e victoria mea”

După victoria cu Austria, Mircea Lucescu a surprins printr-o declarație rară pentru un antrenor.

„În primul rând, e victoria mea, pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie. Pe urmă e victoria jucătorilor, împreună cu mine”.

Psihologii sportivi au analizat declarația și au concluzionat că este o revanșă personală față criticii lui.

Critici la adresa jucătorilor

Tonul autoritar, aproape posesiv, a fost dublat de reacții prin care Mircea Lucescu a aruncat toată vina semieșecului cu Cipru, 2-2, pe portarul Horațiu Moldovan și pe liderii Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.

Selecționerul de 80 de ani cere disciplină, reacție, perfecțiune. E un antrenor care vorbește de sus, convins că victoria se construiește doar sub controlul său total.

Dar acest Mircea Lucescu nu mai seamănă aproape deloc cu cel din primul său mandat la echipa națională.

Mircea Lucescu, după victoria memorabilă contra Italiei din 1983: „Studiasem mult jocul lui Bearzot. Băieții noștri au fost formidabili!”

În anii ’80, Mircea Lucescu avea 37 de ani și o altă energie. Era un selecționer tânăr, aflat între generațiile marilor jucători ai „Craiovei Maxima” și „copiii săi” promovați de la Corvinul.

În acea perioadă, chiar și după victorii uriașe, evita să-și aroge meritele așa cum o face astăzi.

După celebrul 1-0 cu Italia din 1983, campioana mondială en titre, deși a recunoscut că pregătise minuțios jocul, Lucescu a pus totul pe seama colectivului.

„Știam că-i putem învinge numai dintr-o fază fixă, studiasem mult jocul lui Bearzot, disecasem echipa, fazele, jucătorii. Băieții noștri au fost formidabili! Din echipa mea ar fi nedrept să remarc pe cineva.

Pentru că toți au luptat exemplar, pentru că fiecare a vrut să învingem și a făcut tot ce trebuia”, a sunat declarația lui Mircea Lucescu redată de ziarul Sportul apărut a doua zi după meci.

Facsimil ziarul Sportul, cu declarațiile lui Mircea Lucescu după victoria istorică împotriva Italiei (1-0) din 1983

Bölöni a pus în ordine meritele succesului împotriva campioanei mondiale: „Victoria e a ECHIPEI, a Jucătorilor și antrenorilor”

Atunci, liderii echipei erau căpitanul Costică Ștefănescu (32 de ani) și Ladislau Bölöni (30), apropiați de vârstă cu Mircea Lucescu.

Bölöni, cel care l-a învins pe Dino Zoff, cu un șut puternic dintr-o lovitură liberă, de la 25 de metri, a precizat clar că victoria este a tuturor, dar în primul rând a echipei.

„Mircea Lucescu ne spusese că numai dintr-o fază fixă putem sparge defensiva italiană.

Eu am înscris golul victoriei, dar victoria e a ECHIPEI, a Jucătorilor și antrenorilor, care au gândit excelent meciul”, a declarat Bölöni, potrivit cotidianului Sportul.

Exact așa e scris: ECHIPEI cu majuscule, Jucătorilor cu J mare și antrenorilor cu litere mici.

Era o vreme în care Lucescu se confunda cu grupul. Nu vorbea despre jucători, ci cu ei.

Mircea Lucescu, după eșecurile din primul mandat: „Probabil că eu sunt cel care a greșit pe undeva. O bere se poate bea și la înfrângere”

După meciul următor, pierdut acasă cu Cehoslovacia, 0-1, Ioan Chirilă nota în cartea „Lucescu” o scenă emblematică.

„Mircea Lucescu cere un minut vestiarului pe care cuvintele lui Rică Răducanu l-au mai animat. Apoi își caută cuvintele, cu timiditate care îl caracterizează:

«Băieți, vă mulțumesc pentru eforturile voastre. Probabil că eu sunt cel care a greșit pe undeva». Și-apoi, zâmbind amar: «Dar pentru că nu este ultimul nostru joc, propun să ne vedem toți, la hotelul București: o bere se poate bea și la înfrângere.

Fotbaliștii bătrâni spuneau că se poate bea și la înfrângere și poate că aveau dreptate. În orice caz, țin foarte mult ca această bere s-o bem împreună. Peste trei săptămâni va fi meciul cu Suedia, la Stockholm. Și tot voi va trebui să jucați”.

Mircea Lucescu, după calificarea la EURO 1984: „Mulțumesc tuturor jucătorilor”

Așa a ajuns România lui Mircea Lucescu să joace cu calificarea pe masă, în ultimul meci, cu Cehoslovacia, la Bratislava.

Tricolorii aveau nevoie de cel puțin un punct. Pe atunci se acordau două puncte la victorie. S-a terminat 1-1, după ce Geolgău a deschis scorul. La final, Lucescu și-a felicitat jucătorii.

„Sunt fericit! Mulțumesc tuturor jucătorilor pentru munca lor, pentru acești ani de mari stăruințe și de luptă pentru calificare. Am ajuns între primele opt echipe ale Europei, dar abia de-acum înainte trebuie să dovedim că nu am ajuns aici întâmplător.

Avem timp să ne concentrăm asupra unei pregătiri fără reproș a turneului final din Franța”.

Obligatoriu în regimul comunist în declarația publicată de Sportul, Mircea Lucescu a adresat „mulțumirile și recunoștința mea pentru condițiile de pregătire”.

Fanii au primit și ei aprecierile selecționerului: „Nu-i uit nici pe bravii suporteri ai fotbalului românesc, pe care i-am simțit tot timpul alături de noi. Ce seară minunată am trăit!”.

Mircea Lucescu, după ratarea calificării la CM 1986: „Poate că am greșit și eu”

În primul mandat, Mircea Lucescu a fost alături de jucători și după ratarea calificării la Mondialul din 1986, când România pierduse acasă cu Irlanda de Nord, scor 0-1.

Ioan Chirilă povestește în cartea „Lucescu”: „În vestiar Mircea Lucescu era cu coatele pe genunchi și cu capul în palme. Într-un târziu, Mircea s-a ridicat. Avea o privire ciudată.

«Băieți, eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Ați fost admirabili. Am fi putut câștiga. Dar, așa cum spunea cineva - într-o situație asemănătoare - n-am fi putut câștiga pentru că am pierdut».

Eu vă mulțumesc încă o dată. Poate că am greșit și eu pe undeva. Voi avea timp să mă gândesc. Până una-alta lupta continuă. Și tot cu voi am s-o duc”.

Atunci, Lucescu era un antrenor tânăr, care abia se retrăsese din iarbă, și știa să piardă alături de echipa lui. Nu căuta vinovați, ci aduna grupul și le transmitea jucătorilor că vor merge mai departe împreună.

România mai avea de disputat un singur meci în grupă, cu Turcia, pe care l-a câștigat 3-1 la Izmir. Rezultatul a fost însă inutil. Anglia și Irlanda de Nord au terminat 0-0, remiză de salon, și s-au calificat împreună în Mexic.

Lucescu a mai condus naționala încă 10 meciuri și a fost înlocuit cu Emeric Ienei după victoria cu Austria, 4-0, primul joc din campania pentru EURO 1988.

Greșelile pe care le recunoaște Mircea Lucescu în al doilea mandat

Chiar și după decenii de experiență, Mircea Lucescu continuă să-și recunoască greșelile, la fel cum făcea și în primul său mandat la națională în anii ’80.

În al doilea său mandat, selecționerul a admis că a greșit și că a intervenit prea târziu pentru a transforma echipa după EURO 2024.

„Trebuia să mă gândesc mai devreme. Am greșit eu, m-am gândit prea târziu să schimb ceva. Regret că nu am făcut lucrul ăsta mai devreme”.

Lucescu a mai recunoscut că nu trebuia să abordeze cu aceiași formulă de echipă amicalul cu Canada (0-3) și Cipru (2-2), din preliminariile CM 2026.

„Poate că ar fi trebuit să fac altfel, să bag altă echipă cu Canada și alta cu Cipru. Sunt de acord, am greșit”.

De asemenea, Lucescu a spus că nu trebuia să-l folosească titular pe Horațiu Moldovan în meciurile cu Canada și Cipru, deoarece era rezervă la Oviedo: „Am făcut o greşeală cu Moldovan”.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

