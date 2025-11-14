„Vine furtuna!”  Cosmin Olăroiu, după remiza din prima manșă a barajului pentru CM 2026: „Vom juca sub o mare presiune”

Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul gazdelor, a vorbit despre remiza din primul meci al „dublei” pentru calificarea la barajul intercontinental pentru Mondial.

În partida de joi, Irak a deschis rapid scorul, în minutul 10, grație reușitei lui Al Hamadi. Emiratele Arabe Unite au egalat după doar 8 minute, prin Luan Pereira.

Formația antrenată de Cosmin Olăroiu a marcat și în prelungirile partidei, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Cosmin Olăroiu: „Trebuie să fim pregătiți pentru retur”

Cosmin Olăroiu, antrenorul Emiratelor Arabe Unite, a declarat după meci că returul din Irak nu va fi deloc ușor și se așteaptă la o presiune foarte mare.

„ Trebuie să fim pregătiți pentru retur, fiindcă vine furtuna! Asta e realitatea. Nu pot să spun că naționala Irakului va fi avantajată în retur pentru că va juca acasă, însă trebuie să fim pregătiți pentru orice și, foarte important, pentru a juca un retur sub o mare presiune.

Khalid Eisa (n.r. portarul EAU) ne-a ținut în meci prin intervențiile sale excelente. Mai ales în debutul partidei, când Irak ne-a supus la o mare presiune și a profitat de superioritatea ei fizică la fazele fixe.

În a doua repriză, noi am fost echipa mai bună, am avut mai multe ocazii dar, din păcate, ni s-a anulat golul din cauza unui ofsaid”, a declarat Olăroiu, potrivit presei arabe, citată de as.ro.

Cosmin Olăroiu a devenit selecționerul Emiratelor Arabe Unite în luna aprilie a acestui an.

669 de meciuri are până acum Cosmin Olăroiu în cariera de antrenor

Emiratele Arabe Unite, gol anulat în prelungiri

Nu mai puțin de 8 minute de prelungiri au fost dictate pentru repriza secundă a meciului disputat în Abu Dhabi.

În cel de-al șaselea minut, Caio Lucas, fotbalist introdus de Olăroiu la pauză, a marcat cu capul pentru 2-1, reușita fiind ulterior anulată.

După analiza din camera VAR s-a constatat că atacantul lui Olăroiu se afla în ofsaid. Astfel, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Returul dintre Irak și Emiratele Unite se joacă peste o săptămână, pe 18 noiembrie, pe Basra International Stadium.

Câștigătoarea merge la barajul intercontinental.

