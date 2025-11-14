„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a vorbit despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off.

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte, la 5 puncte distanță de ultimul loc din play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța.

Gigi Becali face calculele pentru play-off : „Trebuie s-o bat pe Farul”

Finanțatorul grupării bucureștene crede că meciul decisiv pentru a prinde un loc în top 6 este cel cu Farul, din etapa 18, programat pe 30 noiembrie.

„Trebuie s-o bat pe Farul. Dacă o bați, la revedere. Jucăm cu Petrolul acasă și apoi jucăm cu Farul. Dacă nu câștigi meciul ăsta, când ai nevoie ca de aer ca să fii în play-off, pentru ce mai vii să joci fotbal? Stai, mă, acasă la tine.

Pentru ce mai ești fotbalist? Dacă nu câștigi meciul cu Farul, tu care ai luat sute de mii, rupe-ți, mă, contractul de fotbalist și stai acasă.

În fotbal se întâmplă multe, dar eu am văzut la echipele mari că, atunci când au nevoie neapărată de o victorie, își dau viața și câștigă.

Dacă tu îi dai Farului un gol în minutul 15 și apoi joci miuța, apoi cine știe. Nu-ți dau patru, că nu pot să-ți dea patru, dar îți dă unul și te egalează”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Am ajuns eu, care nu mă interesa, să mă uit pe aplicație. Noi acum jucăm cu Petrolul și Farul cu Oțelul. Am ajuns să fac calcule iar, care pe mine nu mă interesa așa ceva. Am ajuns să-l întreb pe AI (Inteligența Artificială). O să spulber de acum, de-aia îi bag în frică (pe jucători). O să câștig 14 meciuri la rând. Gigi Becali, patron FCSB

Roș-albaștrii au suferit 6 înfrângeri în actuala ediție a Ligii 1, cea mai rușinoasă fiind înregistrată în fața nou-promovatei Metaloglobus, scor 1-2.

Pentru FCSB urmează meciul cu Petrolul Ploiești din etapa 17 din Liga 1. Partida va avea loc pe 22 noiembrie, de la ora 20:30 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO. Hermannstadt - FCSB 3-3 , în etapa #16

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 16 35 2 FC Botoșani 16 32 3 Dinamo 16 30 4 U Craiova 16 29 5 FC Argeș 16 27 6 Farul Constanța 16 25 7 Oțelul Galați 16 23 8 UTA Arad 16 22 9 FCSB 16 20 10 U Cluj 16 20 11 Unirea Slobozia 16 18 12 CFR Cluj 16 16 13 Petrolul Ploiești 16 15 14 Csikszereda 16 13 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

