„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!” +66 foto
Gigi Becali
Superliga

„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 14:36
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 14:43
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a vorbit despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off.

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte, la 5 puncte distanță de ultimul loc din play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța.

Gigi Becali face calculele pentru play-off: „Trebuie s-o bat pe Farul”

Finanțatorul grupării bucureștene crede că meciul decisiv pentru a prinde un loc în top 6 este cel cu Farul, din etapa 18, programat pe 30 noiembrie.

Trebuie s-o bat pe Farul. Dacă o bați, la revedere. Jucăm cu Petrolul acasă și apoi jucăm cu Farul. Dacă nu câștigi meciul ăsta, când ai nevoie ca de aer ca să fii în play-off, pentru ce mai vii să joci fotbal? Stai, mă, acasă la tine.

Pentru ce mai ești fotbalist? Dacă nu câștigi meciul cu Farul, tu care ai luat sute de mii, rupe-ți, mă, contractul de fotbalist și stai acasă.

În fotbal se întâmplă multe, dar eu am văzut la echipele mari că, atunci când au nevoie neapărată de o victorie, își dau viața și câștigă.

Dacă tu îi dai Farului un gol în minutul 15 și apoi joci miuța, apoi cine știe. Nu-ți dau patru, că nu pot să-ți dea patru, dar îți dă unul și te egalează”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Am ajuns eu, care nu mă interesa, să mă uit pe aplicație. Noi acum jucăm cu Petrolul și Farul cu Oțelul. Am ajuns să fac calcule iar, care pe mine nu mă interesa așa ceva. Am ajuns să-l întreb pe AI (Inteligența Artificială). O să spulber de acum, de-aia îi bag în frică (pe jucători). O să câștig 14 meciuri la rând. Gigi Becali, patron FCSB

Roș-albaștrii au suferit 6 înfrângeri în actuala ediție a Ligii 1, cea mai rușinoasă fiind înregistrată în fața nou-promovatei Metaloglobus, scor 1-2.

Pentru FCSB urmează meciul cu Petrolul Ploiești din etapa 17 din Liga 1. Partida va avea loc pe 22 noiembrie, de la ora 20:30 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO. Hermannstadt - FCSB 3-3, în etapa #16

Galerie foto (66 imagini)

Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci
+66 Foto


Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid 1635
2FC Botoșani1632
3Dinamo 1630
4U Craiova1629
5FC Argeș1627
6Farul Constanța1625
7Oțelul Galați1623
8UTA Arad 1622
9FCSB1620
10U Cluj 1620
11Unirea Slobozia1618
12CFR Cluj1616
13Petrolul Ploiești1615
14Csikszereda 1613
15Hermannstadt1611
16Metaloglobus București167

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
CALCULE gigi becali liga 1 fcsb play-off


Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share