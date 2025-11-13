Olăroiu, doar egal  EAU a remizat cu Irak, în prima manșă a barajului intercontinental pentru Mondial + Moment tensionat pe final de meci

EMIRATELE ARABE UNITE - IRAK 1-1. Echipa EAU, antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a remizat în primul meci al „dublei” pentru calificarea la barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial.

Cosmin Olăroiu are ca obiectiv să ducă pentru prima dată în istorie selecționata arabă la turneul final.

Cosmin Olăroiu, remiză în prima manșă a barajului

În barajul pentru calificarea la turneul final din vara anului viitor, Emiratele Arabe Unite au întâlnit selecționata din Irak.

Formația pregătită de Cosmin Olăroiu a început cum nu se poate mai prost partida, fiind condusă încă din minutul 10, după ce Al Hamadi a deschis scorul pentru Irak.

Naționala din Irak nu a stat însă prea mult în avantaj, selecționata Emiratelor reușind să egaleze după doar 8 minute, grație reușitei lui Luan Pereira. Cele două formații au intrat la egalitate la pauză.

În repriza secundă ambele echipe au avut situații de a intra în avantaj, fără succes însă.

Emiratele Arabe Unite, gol anulat în prelungiri

„Centralul” partidei a acordat în minutul 90 nu mai puțin de 8 minute de prelungiri.

În cel de-al șaselea minut, Caio Lucas, fotbalist introdus de Olăroiu la pauză, a marcat cu capul pentru 2-1, reușita fiind ulterior anulată.

După analiza din camera VAR s-a constatat că atacantul lui Olăroiu se afla în ofsaid. Astfel, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Returul dintre Irak și Emiratele Unite se joacă peste o săptămână, pe 18 noiembrie, pe Basra International Stadium.

Câștigătoarea merge la barajul intercontinental.

