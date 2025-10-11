„Meciul vieții” Olăroiu contra Real Madrid. Pe cine înfruntă în barajul pentru calificarea la Mondial

Cosmin Olăroiu poate participa în premieră la Campionatul Mondial, ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite.

Pentru a fi la CM 2026, trebuie să învingă doi antrenori europeni importanți într-unul din barajele zonei asiatice.

La 56 de ani, Cosmin Olăroiu se poate califica la Campionatul Mondial. Și poate propulsa naționala Emiratelor Arabe Unite după 36 de ani la turneul final.

Mai ales că, în primul meci al barajului, Qatar și Oman au terminat la egalitate, 0-0.

Olăroiu, în centrul tuturor afișelor: „Ocazie unică pentru jucătorii mei”

Sâmbătă seară, Oli joacă împotriva Omanului. Iar marți, confruntarea decisivă, contra Qatar, gazda „triunghiularului”.

„Va fi un dublu meci al vieții”, a declarat antrenorul, numit în primăvară la conducerea selecționatei EAU.

„E o ocazie unică pentru mulți dintre jucătorii mei”, a adăugat el.

Federația de la Abu Dhabi și presa din Emirate îl pun pe Olăroiu în centrul tuturor afișelor legate de acest turneu de calificare.

Credem în echipa noastră, credem în ceea ce am construit. Totul ne dă speranțe că ne putem califica la Mondial. Cosmin Olăroiu, selecționer Emiratele Arabe Unite

Primul rival al lui Olăroiu: Carlos Queiroz. Real Madrid, dar și multe naționale

El va înfrunta doi antrenori europeni iberici importanți, care au fost și la Real Madrid.

Carlos Queiroz e primul, devenit selecționer al Omanului pe 15 iulie 2025.

Queiroz și David Beckham, la Real Madrid Foto: Imago

Lusitanul, 72 de ani, a pregătit Realul în sezonul 2003-2004, după aceea activând doar la echipe naționale:

Portugalia, Iran, Columbia, Egipt, din nou Iran, Qatar și, acum, Oman.

Înainte să fie principal la Madrid, a mai antrenat Portugalia, Emiratele Arabe și Africa de Sud.

Selecționatele au fost misiunea carierei sale.

Alt adversar al lui Olăroiu: Lopetegui. De la Spania la Qatar. Între ele, Real

Al doilea va fi Julen Lopetegui, tehnicianul Qatarului de la 1 mai 2025.

În vârstă de 59 de ani, bascul a fost la Real între 1 iulie și 29 octombrie 2018.

Lopetegui, discutând pe teren cu Karim Benzema, la Real Foto: Imago

A pregătit trei naționale de juniori și prima selecționată a Spaniei, dar și Sevilla, Wolverhampton și West Ham.

